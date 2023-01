In de afgelopen jaren is McLaren aan steeds meer nieuwe projecten begonnen in de autosport. Sinds 2020 is McLaren hoofdaandeelhouder van het Schmidt Peterson-team in de IndyCar, dat nu onder de vlag van McLaren rijdt. Daarnaast begon het een Extreme E-team en sinds dit jaar rijdt McLaren ook in de Formule E, waar het merk van Zak Brown het team van Mercedes overnam. In een gesprek met de media bij de E-Prix van Mexico zei Brown dat de focus nu ligt op het verzekeren dat elk team zelfstandig sterke resultaten boekt en potentiële partners bereikt. Gevraagd door Motorsport.com of er een mogelijkheid is dat McLaren snel in andere kampioenschappen stapt, vertelde Brown dat hoewel McLaren nog steeds bezig is met een entree in het FIA World Endurance Championship, het wel in balans moet zijn met de huidige teams die er zijn.

“We zijn erg druk met het portfolio dat we hebben. De andere kampioenschappen waarover ik zei dat we er naar kijken, en die uitdagend voor ons zijn, is het WEC”, aldus Brown. “We wonnen daar bij ons debuut in 1995 [de 24 uur van Le Mans met de F1 GTR], maar ik denk dat we zeker moeten zijn dat we progressie blijven boeken in de Formule 1. We zijn uitgebreid naar drie fulltime wagens in de IndyCar. We hebben net ons eerste jaar in de Extreme E achter de rug. Dat was succesvol, en we behaalden een podium. Nu zijn we hier in Mexico voor onze eerste race in de Formule E. Ik zou zeggen dat WEC nog steeds bij ons onder de aandacht ligt, maar er is niets dringend omdat we moeten zorgen dat elk team zelfvoorzienend is, vanuit het zicht van mensen, middelen en partners. En we moeten er zeker van zijn dan al het andere wat we erbij gaan doen, niet verstoort wat we al hebben.”

Brown voegde toe dat het budgetplafond in de Formule 1 de sleutel was waardoor McLaren zijn race-operaties kon uitbreiden. Zonder het plafond was het volgens de Amerikaan niet mogelijk geweest om uit te breiden naar andere kampioenschappen. Hij legde ook uit dat de budgetcap van de Formule E, die ongeveer op 13 miljoen euro per jaar ligt tussen 2022 en 2024, ook waardevol was om McLaren naar het elektrische kampioenschap te lokken. “Allereerst zijn we een Formule 1-team. Totdat we ons F1-team in een betere positie kregen en er een budgetcap kwam, zaten we niet in de positie om een IndyCar-, Extreme E-, en een Formule E team op te richten. Dus ik zou zeggen dat het budgetplafond cruciaal is in de Formule 1. Het is ook cruciaal in de Formule E. Het feit dat we in konden stappen en konden opereren op het niveau van het plafond was aantrekkelijk voor ons. In de IndyCar blijven, vanwege de technische reglementen, de kosten beperkt, net als in de Extreme E. Ik denk dat de financiële verantwoordelijkheid in de sport heel belangrijk is om te verzekeren dat het duurzaam is, en dat de sport eerlijk is en er een goede balans is qua kansen om te winnen.”