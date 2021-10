Webber over Vettel: “Zulke fouten ben ik van hem niet gewend”

Sebastian Vettel was vorige zondag in Istanbul de enige die een poging deed over te stappen op slicks. Het werd een grandioze mislukking. De viervoudig wereldkampioen trok het boetekleed aan, maar Webber vindt het vreemd dat een ervaren coureur als Vettel deze fouten maakt. “Het is niets voor hem”, zei de Australiër in de F1 Nation-podcast. “Hij was nooit de eerste coureur die van banden wisselde in zo’n situatie. Gewoonlijk zou hij een ander proefkonijn laten zijn. Het is ongelofelijk wat hij probeerde te doen. De baan was drijfnat en hij spinde in de derde bocht. Ik heb geen idee waar hij mee bezig was.”

Vooral het feit dat de Aston Martin Racing-coureur een aantal kostbare WK-punten weggaf met de bandengok, was verbazingwekkend voor Webber. “Dit had voor het team heel belangrijk kunnen zijn”, vervolgde Webber. “De droge lijn was zo smal, inhalen was nog heel moeilijk geworden als hij inderdaad zoveel sneller was geweest.”

In een mum van tijd wist Vettel dat de keuze verkeerd was, hij kwam nog dezelfde ronde binnen voor een nieuwe set intermediates. “Het was een hele moedige beslissing en het resultaat was duidelijk, binnen vijftien seconden wist hij dat de beslissing niet goed was”, aldus Webber.

Vettel eindigde uiteindelijk als achttiende. Hij hield alleen de coureurs van het Haas F1-team achter zich.