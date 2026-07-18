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"We lopen niet op de zaken vooruit" - Norris terughoudend ondanks sterke F1-trainingen in België

De wereldkampioen was de op een na snelste in de tweede training op Spa, maar McLaren is er niet van overtuigd dat het de op één na snelste auto heeft

Stuart Codling
Stuart Codling
Gepubliceerd:
Land Norris, McLaren

Het tempo in de trainingen op vrijdag op Spa-Francorchamps leverde een verwarder beeld op dan je normaal zou verwachten op wat traditioneel een ‘power’-circuit is. Bijna een volle seconde scheidde de top zes tijdens hun kwalificatiesimulaties op zachte banden in de tweede vrije training, en alleen Lando Norris kwam binnen twee tienden van de richttijd van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Norris vond bijna 1,8s tussen VT1 en VT2, maar noch hij, noch McLaren technisch directeur Neil Houldey was optimistisch dat de tweede plaats werkelijk de positie van de auto in de pikorde weerspiegelde. Hoe dan ook krijgt Norris dit weekend een gridstraf voor het nemen van nieuwe powerunitcomponenten.

"VT1 was eerlijk gezegd niet geweldig – VT2 iets tevredener," zei Norris. "Ik ben nog steeds niet erg blij met de auto – hij is nog steeds heel, heel moeilijk te rijden, maar we leken wat dichterbij te zitten. Maar we zitten op vrijdag in de vrije training altijd behoorlijk dichtbij; ik denk dat we gewoon meer snelheid laten zien dan sommige van onze concurrenten.

"Voor zover we kunnen zien, hebben we van VT1 naar VT2 enkele verbeteringen aan de auto doorgevoerd. We lijken relatief competitief.

"Maar ja, we gaan zeker niet op de zaken vooruitlopen. Ik denk dat we niets anders dan normaal moeten verwachten."

McLaren appeared to be deploying more electrical power than Mercedes on the Kemmel Straight, and clipping less at the end of it

McLaren appeared to be deploying more electrical power than Mercedes on the Kemmel Straight, and clipping less at the end of it

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Spa heeft teams altijd voor een afstellingsuitdaging gesteld, omdat de eerste en derde sector lage luchtweerstand belonen, ondersteund door motorvermogen, terwijl de overvloed aan bochten met een grotere radius in de middensector meer downforce vereist. Het vinden van de sweet spot is gecompliceerd door de energiebehoefte van de powerunits van 2026, aangezien er zeer weinig mogelijkheden zijn om onder het remmen of via lift-and-coast bij te laden.

"Er is gewoon overal een gebrek aan deployment," voegde Norris toe. "Op elk recht stuk komen we eerlijk gezegd deployment tekort. Ik denk dat het ergste door Blanchimont is. We gaan van bijna 320[km/h] naar 270, omdat we gewoon geen batterij meer over hebben.

"Dus op elk recht stuk zitten we in clipping."

McLaren koopt zijn powerunits in bij Mercedes, maar het fabrieksteam blijft een stap voor, niet alleen wat betreft efficiënte downforce uit het chassis, maar ook in zijn begrip van hoe het elektrische deployment en de energierecuperatie kan maximaliseren in de zoektocht naar de zogenoemde ‘optimale ronde’. Een vergelijking van de telemetriesporen van de kwalificatiesimulaties van Norris en Antonelli laat duidelijke verschillen in deploymentstrategie zien.

Norris verloor snelheid ten opzichte van de Mercedes in de afdaling naar Eau Rouge, wat suggereert dat zijn auto minder elektrische energie ‘uitgaf’. Het snelheidsverschil piekte bij Raidillon voordat Norris weer wat snelheid terugpakte, zodanig dat zijn eindsnelheid op het Kemmel Straight ongeveer 5km/h hoger lag.

Maar Antonelli begon eerder met ‘super clipping’ op de aanloop naar de chicane bij Les Combes – dus hoewel Norris fractioneel langer meer snelheid had, waardoor het rondetijdverschil tot dat punt werd teruggebracht tot ongeveer een tiende van een seconde, speelde de Mercedes een langere wedstrijd.

Norris bereikte een hogere topsnelheid op weg naar Bruxelles, wat opnieuw op meer deployment wijst. Het beeld verschoof vervolgens in de afdaling richting Pouhon, waar Antonelli een piek bereikte van ongeveer 15km/h sneller dan Norris. Dat vergrootte het gat tot ongeveer drie tienden.

Norris was losing ground to Antonelli through Eau Rouge and Raidillon

Norris was losing ground to Antonelli through Eau Rouge and Raidillon

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris pakte daarna een deel daarvan terug door op weg naar Fagnes een korte piek van ongeveer 13km/h te bereiken, opnieuw duidelijk een factor van elektrisch deployment. Op dat moment lagen hun ronden dicht bij elkaar.

Maar Antonelli had simpelweg meer deployment op weg naar Blanchimont, en het gat liep opnieuw op.

Het is dus duidelijk dat er nog enige speelruimte is in het verschuiven van het energie‘budget’ om tot het optimale rondetempo te komen, zelfs gezien het verschil in aerodynamische prestaties tussen McLaren (dat een nieuwe achtervleugel met lage luchtweerstand naar Spa meenam) en Mercedes.

"Ik denk dat Lando het maximale uit de auto heeft gehaald zoals die in die sessie was, dus ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de tweede plaats de positie is waarin we echt staan," zei Houldey.

"Ik denk dat we kansen hebben in deployment – iedereen heeft kansen om uit te zoeken wat de optimale deployment voor de rest van het weekend is. Maar nee, tevreden dat we er in VT1 en VT2 ongeveer bij zitten en dat hopelijk kunnen meenemen naar de kwalificatie.

"We moeten vannacht gewoon veel tijd besteden aan kijken waar de kansen liggen, een paar verschillende dingen simuleren en bepalen wat volgens ons het beste is voor VT3. We hebben in VT1 en VT2 behoorlijk wat verschillende opties geprobeerd.

"We hebben veel andere teams een paar verschillende opties zien proberen en het optimum ligt ergens daarbuiten; we hebben het alleen nog niet gevonden."

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