"We komen dichterbij, maar zijn nog niet op hetzelfde niveau" – Red Bull jaagt nog altijd op F1-rivalen

“We komen dichterbij, maar we zijn nog niet hetzelfde.”

Dit was de reactie van Max Verstappen op de opmerking van McLaren-teambaas Andrea Stella dat er “vier teams in zo'n felle strijd” zitten, na een bemoedigende Grand Prix van Miami voor Red Bull, waarin Mercedes de overhand had en Ferrari eveneens een rol speelde.

Isack Hadjar kende een nachtmerrieweekend, zat ver van Verstappens tempo af nadat hij uit de uitslag van de kwalificatie werd geschrapt vanwege illegale vloerplaten en in de Grand Prix in ronde vijf crashte.

De Nederlander kwalificeerde zich echter als vijfde en finishte als vijfde in de sprint, voordat hij een startplaats op de eerste rij voor de hoofdrace veiligstelde, die hij opnieuw als vijfde beëindigde nadat hij in de eerste ronde was gespind.

“Er is een duidelijke stap vooruit,” verheugde teambaas Laurent Mekies zich. “We vertrokken uit Japan op 1,2 seconden van de pole, uit China op 1,0 seconden van de pole. De concurrentie zou niet op ons wachten met hun updates, dus iedereen heeft de auto geüpdatet. Maar we wisten zeker dat we bovenop de ontwikkelingsrace ook enkele van onze problemen moesten oplossen. En we wisten dat er rondetijd in zat.”

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Chris Graythen / Getty Images

“Dus om te zien dat we ons dit weekend op vrijdag op zes tienden van de pole kwalificeerden en op zaterdag op minder dan twee tienden van de pole, is een grote indicatie van de omvang van de vooruitgang. Welk getal het juiste is, weten we niet. Maar vergeleken met waar we stonden, is het veel beter dan alles wat we dit jaar hebben kunnen laten zien.”

“Het racetempo was sterk, wat het goede teken uit de kwalificatie bevestigt. Niet sterk genoeg voor P1 en P2, maar misschien wel om ons in een gevecht tussen P3, P4 en P5 te brengen. Dus opnieuw enkele dingen die we tot dusver dit seizoen niet hadden laten zien. En dat is de verdienste van iedereen terug in Milton Keynes voor zo'n belangrijke stap vooruit.”

Mekies’ analyse is precies goed. Miami markeerde de eerste keer dat een Red Bull dichter bij de pole position kwam dan de achterstand van 0,785 s van Isack Hadjar in Melbourne; dit was de tweede keer dat het team ‘best of the rest’ was achter Mercedes.

Gap to pole position Gap to best non-Mercedes Australia 0.785s 0.000s China 0.938s 0.587s Japan 1.200s 0.846s Miami 0.166s 0.000s

Hadjars prestatie op Albert Park was deels te danken aan het vinden van een behoorlijke afstelling, terwijl de auto in China en Japan buiten zijn ideale werkvenster zat, waar hij in de kwalificatie werd verslagen door de andere drie topteams en ook door Alpine’s Pierre Gasly.

In Miami werd Red Bull geholpen door een uitgebreid upgradepakket met onder meer een aangepaste vloer, motorkap, sidepod-inlaat en voor- en achtervleugels, dat bracht wat het team verwachtte, bevestigde technisch directeur Pierre Wache aan Motorsport.

Wat het racetempo betreft, was Verstappens achterstand van 44 seconden onder de zwart-witgeblokte vlag nauwelijks representatief voor zijn potentieel; hij eindigde ronde één als negende na zijn spin, en zijn enige pitstop tijdens de vroege safetycarperiode wierp hem terug naar de 16e plaats, wat hem opzadelde met een enorme stint van 51 ronden op hards, waarin hij maar liefst 10 inhaalacties uitvoerde.

Desondanks is er geen sprake van overmoed bij Red Bull, dat nog verdere upgrades op komst heeft – waaronder gewichtsbesparende onderdelen die mogelijk rond de Grand Prix van Oostenrijk eind juni worden geïntroduceerd.

“Begrijp me niet verkeerd, we hebben nog niet alles gekraakt wat we wilden,” zei Mekies. “Dus wij tegenover onszelf: er is meer dat we uit ons pakket willen halen. En dan zijn we ons ervan bewust dat de ontwikkelingsrace doorgaat en dat de concurrentie bij de volgende race dingen zal meenemen.”

Aanvullende reportage door Stuart Codling