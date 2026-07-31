“We hoeven geen gekke risico’s te nemen” – Hoe Williams zijn manier van racen veranderde

“Zeer zelfverzekerd” – zo omschreef Williams-coureur Alex Albon halverwege het seizoen zijn vierde Formule 1-seizoen bij het team. De voormalige Red Bull-coureur heeft in 2025 al meer punten verzameld dan in zijn afgelopen drie jaar bij het team uit Grove samen – en dat verandert volgens hem de manier waarop Williams gaat racen.

Het historische Britse team heeft de afgelopen seizoenen een ingrijpende verandering ondergaan. Van de komst van nieuwe eigenaren tot het vertrek van de familie Williams na bijna 50 jaar aan het roer: de veranderingen bij het team vielen samen met een geleidelijke opmars van Williams in het constructeurskampioenschap.

Nog in 2022 eindigde Williams onderaan in het kampioenschap en in 2020 scoorde het geen enkel punt. Geleidelijk is het puntentotaal gestegen en dit jaar staat het comfortabel vijfde met 70 punten en een voorsprong van 18 punten op Aston Martin.

“We zijn het jaar uiteraard in een heel goede positie begonnen”, vertelde Albon aan Motorsport.com.

“En die P5 [in Melbourne] voelde een beetje alsof het gewoon die geweldige energie creëerde, maar ook iedereen tot rust bracht met zoiets van: 'Oké, we kunnen dit, we hebben een goede auto'.'

“We zagen tijdens de wintertest in Bahrein dat we een goede auto hadden. Melbourne bevestigde dat. En toen was het: 'Oké, nu kunnen we min of meer gewoon aan ons seizoen beginnen.”

Alexander Albon, Williams Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Sinds de seizoensopener op Melbourne Grand Prix Circuit heeft Williams met Albon en teamgenoot Carlos Sainz aan het roer enkele van zijn beste resultaten in jaren behaald. Het eindigde drie keer als vijfde – het beste resultaat van het team sinds een bizarre Grand Prix van België in 2021 – en behaalde vier opeenvolgende finishes met beide auto's in de punten – voor het eerst sinds 2016.

“Fijne sfeer” bij Williams

Maar het is de manier waarop Williams zijn punten heeft gescoord die dit jaar de meeste indruk op Albon heeft gemaakt. Eerder was hij gedwongen tot gedurfde strategische keuzes of moest hij hopen op wisselende omstandigheden om op te klimmen in de rangorde. Dit jaar kwam het echter neer op “gewoon heel solide zijn”.

“Het is geen seizoen geweest zoals andere seizoenen, waarin we risico's moesten nemen en andere dingen moesten doen qua strategie om punten te scoren”, legde Albon uit.

“Het is een fijne sfeer om te hebben, omdat we constant competitief zijn en geen domme risico's hoeven te nemen.

“Als je bijvoorbeeld denkt aan Spa, Melbourne en Silverstone, toen er van die gekke races met wisselende omstandigheden waren, hebben we niets geks gedaan. We waren heel verstandig in onze keuzes en we hebben goede punten gepakt.”

Hoewel de sprong van negende in 2024 naar vijfde dit jaar voor Williams wonderbaarlijk kan lijken, benadrukt Albon snel het werk dat achter de schermen is verricht om het team te brengen waar het nu staat.

Een verschuiving in de filosofie voor de auto voorafgaand aan het seizoen 2024 zette Williams aanvankelijk op achterstand, maar “veel werk” van de engineers leidde tot een consistentere auto – een eigenschap die van vitaal belang blijkt in de hevige strijd in de middenmoot.

“Nu zijn we opgeschoven, en hebben we een consistente auto, we zijn de meest consistente auto in de middenmoot, zou ik willen zeggen”, voegde Albon toe.

“En dan, wat betreft je mindset richting elke race, is er niet zo'n soort [gevoel van] dit is er eentje waarin we alles moeten maximaliseren. Het is van: oké, laten we zien hoe dit weekend verloopt. Als we gewoon ons ding doen, komt het goed.”