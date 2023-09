Wayne Taylor kondigt aan: Huidig F1-coureur neemt in 2024 deel aan 24 uur van Daytona

Wayne Taylor Racing heeft al vier keer de 24 uur van Daytona gewonnen en neemt in 2024 deel met twee exemplaren van de Acura ARX-06 in de GTP-klasse. Onder meer Brendon Hartley en Fernando Alonso hebben namens dat team gestreden in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In 2019 was dat voor Alonso zelfs met succes: de Spanjaard streed met teamgenoten Jordan Taylor, Renger van der Zande en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi om de zege en kon na 24 uur racen het Rolex-horloge ophalen.

Ook in 2024 zal er weer een Formule 1-coureur in de WTR-bolide stappen, laat Wayne Taylor in gesprek met Sportscar365 weten. Wie dat is, wil hij nog niet kwijt. Wel maakt de Zuid-Afrikaan duidelijk dat het opvallend genoeg niet om Alonso gaat. "We hebben de vier [coureurs voor het seizoen] aangekondigd", zegt Taylor. "We zullen er nog eens twee aankondigen [voor de Endurance Cup] en dan kondigen we nog een laatste coureur aan na de laatste Grand Prix."

Voor het volledige IMSA-seizoen kan WTR rekenen op Jordan Taylor, Ricky Taylor, Louis Deletraz en Filipe Albuquerque. Laatstgenoemde geeft op sociale media een algemene hint over de Formule 1-coureur die hen zal vergezellen voor de 24 uur van Daytona van 2024. "Hmm... Wie zal het zijn? Ik geef je één hint: Hij doet het erg goed dit jaar."

Mocht het team iemand in de cockpit zetten die al ervaring heeft in de sportscars, dan komt Taylor al snel uit bij Haas F1-coureur Kevin Magnussen. De Deen reed in 2021 in IMSA namens Chip Ganassi Racing in de #01 Cadillac DPi. Hij was toen teamgenoot van Van der Zande. Het duo won dat jaar de IMSA-race in de straten van Detroit, waar zij Felipe Nasr en Pipo Derani van Action Express Racing achter zich hielden. Magnussen zou vervolgens beginnen aan een Hypercarproject van Peugeot, totdat hij in 2022 een telefoontje kreeg van Haas F1-teambaas Guenther Steiner met de vraag of hij Nikita Mazepin wilde vervangen. Dit jaar zou Magnussen samen met vader Jan aan de 24 uur van Daytona deelnemen met de Porsche 911 GT3 R van MDK Motorsports, maar vanwege een operatie aan zijn hand ging dat niet door.