Alfa Romeo wisselde voor het Formule 1-seizoen 2022 de ene ervaren Fin in voor de andere. Het vertrek van voormalig wereldkampioen Kimi Raikkonen werd opgevangen met de komst van Valtteri Bottas. De Fin, die bij Mercedes jarenlang in de schaduw stond van Lewis Hamilton, moest bij het topteam vertrekken ten faveure van George Russell. Ondanks alle kritiek en twijfel heeft Bottas in de eerste drie races van het jaar laten zien dat hij de juiste keuze was.

“Ik weet niet of ik verrast moet zijn, maar hij doet zijn werk”, zegt de tevreden teambaas Frederic Vasseur over de Fin. “Hij heeft de afgelopen jaren qua pure prestaties heel goed gedaan. Hij stond altijd in de schaduw van Lewis, maar ik denk dat iedereen in de schaduw van Lewis had gestaan.”

Uiteraard is vorig jaar intern uitgebreid gediscussieerd of de Fin de juiste keuze was. Zijn rol is bij Alfa Romeo namelijk heel anders: in plaats van tweede viool moet hij nu het team op sleeptouw nemen. En niet alleen het team, ook zijn debuterende teamgenoot Zhou Guanyu. “Ik was ervan overtuigd dat hij het zou kunnen”, aldus de teambaas. “En tot op heden levert hij geweldig werk.” Daarmee doelt de Fransman niet alleen op het sportieve aspect, al staat Bottas met twaalf punten keurig in de top tien. De coureur uit Nastola speelt ook in de fabriek een belangrijke rol: “In zekere zin is hij degene die de ontwikkelingsrichting bepaalt, wat er moet gebeuren om de auto te ontwikkelen en om het team in elk opzicht te verbeteren. Hij neemt ontzettend veel ervaring van Mercedes mee, en dat helpt ons enorm.”

Rust en kalmte

Binnen Alfa Romeo is men vooral positief verrast over hoe de 32-jarige coureur met het team omgaat. “Hij motiveert iedereen en altijd”, zegt teammanager Beat Zehnder bij Sky lovend. Zelfs toen Bottas in de eerste vrije training in Bahrein door technische problemen slechts twee ronden kon rijden, bleef hij positief. “We hebben andere rijders gehad die dan de pan uitgeflipt zouden zijn”, stelt Zehnder. “En Valtteri zegt: ‘Jongens, ik vertrouw op jullie. We lossen het wel op’. Hij is de rust zelve en dat brengt ons heel, heel veel.”

Ook zijn rol als teamleider pakt de Fin goed op. Hij helpt zijn teamgenoot Zhou waar nodig. “Andersom is dat ook zo”, zegt Zehnder, die het voorbeeld van de wintertest in Barcelona aanhaalt. Daar stelde de rookie een deel van zijn testdag ter beschikking omdat Bottas nauwelijks had kunnen rijden. De prestaties op de baan helpen ook mee. Zhou scoorde direct in zijn debuutrace punten, Bottas stond in Bahrein op de derde startrij. De beste seizoensstart voor het team uit Hinwil sinds 2015.

Tekst gaat verder onder de foto

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Goede start belangrijk voor de motivatie

“Een deel van de motivatie van een raceteam valt te herleiden tot de prestaties”, stelt Vasseur. “Het werkt natuurlijk ook andersom: als je problemen hebt, wordt het zwaarder.” Moeilijke tijden heeft Alfa Romeo de afgelopen jaren genoeg gekend. Vorig jaar werd de ontwikkeling van de wagen al vroeg stilgelegd om zich volledig te kunnen focussen op de 2022-bolide. “Ik denk dat we een goede stap gezet hebben”, aldus de teambaas. “Iedereen is nu veel gemotiveerder en veel meer gefocust. En we weten dat elk detail telt. Nu strijden we met de grote teams om elke honderdste. Dat is een groot succes voor ons allemaal.”