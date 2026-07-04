Wat zit er achter de zorgen van Lewis Hamilton over Lego-coureursparade tijdens Britse GP

Na een succesvol debuut tijdens de Grand Prix van Miami van vorig jaar is Lego terug met zijn nieuwste activatie voor de rijdersparade, waarvoor het 22 individuele karts heeft gebouwd die de coureurs kunnen gebruiken tijdens de paraderonde van de Britse Grand Prix. De Deense speelgoedgigant bouwde karts die maximaal 25 km/h, gemaakt van 28.000 Lego-blokjes en andere componenten om ze rijdbaar te maken, ontworpen met input van de 11 teams.

Het merendeel van de F1-grid is enthousiast over het initiatief, na van de chaotische parade in Miami te hebben genoten. Niet elke coureur is echter even enthousiast over het idee, waarbij Max Verstappen en Lewis Hamilton de grootste tegenstand uitten. "Ik weet niet of ik dit jaar wel of niet in de Lego-auto zal zitten," zei Hamilton donderdag. Toen hem werd gevraagd naar de redenen waarom, antwoordde hij: "Dat is iets dat ik offline moet bespreken."

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Hamilton het evenement daadwerkelijk overslaat. De rijdersparade maakt deel uit van de officiële ceremonie voorafgaand aan de race en is verplicht voor coureurs, net zoals het bijwonen van het volkslied dat is, zelfs als Hamilton de boete voor het missen ervan uiteraard zou kunnen betalen. Maar Ferrari heeft al gesuggereerd dat Hamilton zich gewoon bij zijn collega's in de parade zal voegen, zeker op eigen bodem waar naar verwachting 175.000 fans zullen toekijken.

Wordt er te veel van coureurs gevraagd?

Er is gesuggereerd dat Hamilton niet zo happig is op de Lego-parade of dat hij financiële compensatie zoekt voor merken die exposure krijgen doordat ze indirect met hem worden geassocieerd. Er is ook sprake van groeiende frustratie onder coureurs over het feit dat ze in het Liberty Media-tijdperk zoveel nevenactiviteiten moeten uitvoeren.

Wat in elk geval duidelijk is, is dat de 41-jarige geen fan is van dit type activatie, aangezien Hamilton een van meerdere veteranen is - onder wie Verstappen en Fernando Alonso - van wie bekend is dat ze hun marketingdagen zo veel mogelijk willen beperken. Dat staat echter volledig los van een rijdersparade, want dat evenement is een vast onderdeel van de opbouw naar de race, zoals Hamilton goed weet.

Lewis Hamilton may have raised issue with the number of media commitments in a race weekend Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Commercieel rechtenhouder FOM en bestuursorgaan de FIA werken eraan om de verplichtingen van coureurs tijdens een raceweekend zo veel mogelijk te stroomlijnen. Het is een evenwichtsoefening tussen hun media-beschikbaarheid op donderdag en vrijdag efficiënter maken, terwijl er nog steeds voldoende toegang wordt geboden - vooral voor TV-ploegen die forse bedragen betalen voor dat privilege. Afgezien van de door de FIA verplichte persconferenties en de opbouw naar de race is de enige verplichte verplichting een slot van 20 minuten om op vrijdag of zaterdag het fanforum bij te wonen.

Er was ook de F1 75-lancering aan het begin van vorig jaar als een eenmalig evenement, maar dat evenement werd niet teruggebracht tijdens de drukke voorbereiding op 2026. In algemene zin verlopen de meeste andere marketing- of PR-activiteiten die coureurs worden gevraagd te doen via hun respectieve teams, waarbij coureurs clausules in hun contract hebben die het aantal marketingdagen per seizoen vastleggen.

Er is geen aanwijzing dat deze vraag zelf de afgelopen jaren drastisch is toegenomen, maar wat wel is gestegen is het aantal races. De volle kalender met 24 races is een legitieme reden waarom coureurs steeds minder geneigd zijn om extra evenementen ernaast te doen. Dat betekent niet dat er geen problemen rond conflicterende merken kunnen zijn, en Hamilton heeft wel een punt als hij vindt dat merken als Lego veel exposure krijgen door associatie.

Maar een prominente activatie zoals de Lego-rijdersparades wordt niet van de ene op de andere dag in elkaar gezet, teams zijn vele maanden geleden al geraadpleegd over hun betrokkenheid en moesten de respectieve ontwerpen van hun auto goedkeuren. Eventuele conflicten tussen merken zouden al lang voordat de auto's en hun op steentjes gebaseerde tegenhangers de baan op gaan, zijn aangekaart en gladgestreken.