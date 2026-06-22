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Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

HRC-president Koji Watanabe laat weten dat de recente Grand Prix van Barcelona een goede kans is geweest om “open met elkaar te communiceren en het onderlinge vertrouwen te versterken”. Honda put nog altijd hoop uit de vorige F1-stint van het merk.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De eerste twee raceweekenden van het Europese seizoen zijn een nieuwe reality check voor Aston Martin gebleken. In Monaco scoorde Fernando Alonso weliswaar het eerste WK-punt van dit jaar voor het team, maar hij voegde er meteen aan toe dat het geen enkele reden tot vreugde was.

Tijdens de kwalificatie in het prinsdom eindigden beide Aston Martin-auto’s op de laatste twee plaatsen en dat beeld herhaalde zich het daaropvolgende weekend in Barcelona. Op het allround circuit in Catalonië was de snelste Aston Martin zelfs een seconde langzamer dan de langzaamste Cadillac in Q1.

Het leidde tot Alonso’s uitspraak in het vierkantje voor de media dat Aston Martin momenteel het minste chassis en de minste power unit van de hele grid heeft. Extreem veel werk aan de winkel dus in Silverstone en Sakura, waarbij er aan de chassiskant veel hoop is gevestigd op het updatepakket dat later deze zomer volgt – het eerste significante updatepakket van Adrian Newey dit seizoen.

De grootste problemen hangen echter nog altijd samen met de power unit en de versnellingsbak. Wat betreft die eerstgenoemde factor erkent Honda dat het absoluut nog niet staat waar het wil zijn, al put de Japanse fabrikant wel hoop uit diens vorige F1-stint, waarin een valse start uiteindelijk werd omgebogen tot latere wereldtitels met Red Bull.

 

“De start van het seizoen 2026 is voor ons erg uitdagend geweest. Onze huidige positie is zeker niet waar we willen staan”, gaf HRC-president Koji Watanabe toe in een speciale videoboodschap. “In moeilijke tijden vertrouwen we echter op de vechtersmentaliteit die deel uitmaakt van het DNA van Honda en HRC. In 2015 kenden we ook een moeilijke start, maar we zijn sterker geworden doordat we nooit hebben opgegeven.”

Watanabe doelt op Honda’s eerste jaar in het hybride tijdperk dat samen met McLaren eveneens een pijnlijke aangelegenheid was. De samenwerking met de formatie uit Woking kwam niet tot wasdom, waarna Honda vanaf 2018 de handen ineensloeg met Red Bull – eerst met zusterteam Toro Rosso en een jaar later ook met Red Bull Racing. Het heeft vanaf 2021 tot meerdere wereldtitels geleid.

Op zo’n ommekeer zegt Honda nog altijd te hopen, met als belangrijk verschil dat het Japanse merk ditmaal niet van partner wil wisselen, maar de samenwerking met Aston Martin op de langere termijn alsnog tot een succes hoopt te maken. “Onze relatie met het Aston Martin wordt iedere dag sterker”, benadrukte Watanabe.

In Barcelona is er volgens hem een nieuwe stap gezet. De HRC-president was zelf aanwezig om samen met Aston Martin alle pijnpunten te bespreken en om donderdag eveneens in gesprek te gaan met teamleden. “Tijdens de recente Grand Prix van Barcelona hebben we een teambijeenkomst gehouden, wat ons een goede kans gaf om open met elkaar te communiceren en het onderlinge vertrouwen te versterken. Ik vond het ook prettig om rechtstreeks met veel teamleden te kunnen spreken”, aldus Watanabe.

Motorsport.com heeft vernomen dat deze teambijeenkomst in de hospitality unit van het team een informeel karakter had. Het is de eerste teambijeenkomst van het jaar op het circuit geweest, waarna Aston Martin en Honda van plan zijn om dergelijke meetings in de rest van het seizoen vaker te organiseren – vooral om samen te komen en het gesprek met alle teamleden aan te kunnen gaan.

ADUO biedt kansen, maar geen snelle oplossing

De lijst met verbeteringen is nog altijd lang, zo erkende ook teamambassadeur Pedro de la Rosa toen hij in Monaco erkende dat er voorlopig nog geen licht aan het eind van de tunnel is. Wat betreft Honda’s power unit, overschaduwden heftige vibraties begin dit jaar alles. Na het oplossen daarvan heeft Honda de focus op de driveability van de motor kunnen leggen, wat de coureurs in de afgelopen maanden eveneens parten heeft gespeeld.

Alhoewel er op die vlakken stappen zijn gezet, komt de fabrikant uit Sakura ook nog veel pure performance tekort, vooral met de interne verbrandingsmotor. Het ADUO-systeem en de updates die Honda krijgt (twee voor dit jaar en twee voor volgend jaar) bieden ruimte om een deel van die achterstand weg te werken, al erkent Watanabe dat het een gevecht van de lange adem zal zijn.

Tel daarbij op dat de versnellingsbak – vooral het gevoel bij het terugschakelen – nog altijd een zorg is en dat het chassis volgens Alonso drastisch beter moet, en het is duidelijk dat de problematiek complex is. “Maar wat er ook gebeurt, wij zullen nooit opgeven”, bleef Watanabe strijdvaardig. “We begrijpen dat de resultaten tot nu toe frustrerend zijn geweest en we delen dat gevoel. We geloven echter dat ons harde werk zich zal uitbetalen. We blijven doorzetten.”

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