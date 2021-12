Wat de F1-reglementen zeggen over de herstart na safety car-fase

Lewis Hamilton leek zondag lang op weg naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1, maar een late safety car-fase zette de race helemaal op zijn kop. Na de crash van Nicholas Latifi besloot Mercedes om Hamilton door te laten rijden op zijn oude harde banden. Red Bull deed het tegenovergestelde en Max Verstappen kwam vervolgens wel naar de pits voor een set zachte banden. Daarmee leek een rechtstreeks duel op de baan te ontstaan, mits de race nog hervat zou worden en de achterblijvers er tussenuit zouden worden gehaald.

Dat laatste leek wedstrijdleider Michael Masi aanvankelijk niet van plan gezien de boodschap: "Op een ronde gezette auto’s krijgen geen toestemming om in te halen." Het was onwaarschijnlijk dat de achterblijvers op tijd weg zouden zijn om de race te laten herstarten. In de voorlaatste ronde bedacht Masi zich en achtte hij de situatie veilig genoeg om de achterblijvers tussen de WK-rivalen weg te halen en de race met nog één ronde te gaan te herstarten. De manier waarop dit gebeurde was voor Mercedes een trap tegen het zere been.

De safety car-regels

Na afloop van de race in Abu Dhabi diende Mercedes twee protesten in tegen de uitslag van de race. Die waren gebaseerd op twee passages uit het reglement: Artikel 48.12 en Artikel 48.8 van de sportieve reglementen van de F1. Beide artikels hebben betrekking tot de procedure achter de safety car, maar wat houden ze in?

Artikel 48.12 gaat over de situaties waarin achterblijvers zichzelf mogen ontdoen van hun ronde achterstand. Aanvankelijk vertelde Masi de teams dat “op een ronde gezette auto’s geen toestemming krijgen om in te halen”. De regels bieden de wedstrijdleider de mogelijkheid om dit te doen, maar voor Verstappen zou het betekenen dat er vijf achterblijvers tussen hemzelf en leider Lewis Hamilton zouden rijden. In de voorlaatste ronde besloot Masi in de aanloop naar bocht 9 toch anders. De vijf coureurs tussen Hamilton en Verstappen – Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc en Sebastian Vettel – mochten zich toch van een ronde achterstand ontdoen. Het besluit om slechts enkele gedubbelde auto’s voorbij te laten is ietwat ongebruikelijk, mede doordat Artikel 48.12 lijkt te suggereren dat zo’n bericht moet gelden voor alle deelnemers.

Ook is de regel duidelijk over wanneer de race na dat bericht hervat moet worden. “Tenzij de wedstrijdleider de aanwezigheid van de safety car nog noodzakelijk acht, keert de safety car terug na de pits aan het eind van de ronde nadat de laatste gedubbelde auto de leider is gepasseerd. Als de wedstrijdleider van oordeel is dat de baanomstandigheden niet geschikt zijn om in te halen, wordt het bericht ‘Inhalen wordt niet toegestaan’ naar alle deelnemers gestuurd via het officiële berichtensysteem”, wordt daarover gemeld. Dit suggereert de safety car pas aan het eind van de 58e ronde naar de pits had kunnen komen, omdat de achterblijvers zich pas in ronde 57 van hun ronde achterstand mochten ontdoen.

Artikel 48.8 bepaalt intussen dat inhalen achter de safety car verboden is. Tijdens de herstart leek het er in de onboardbeelden op dat Verstappen kortstondig voor Hamilton reed. Dat gebeurde vlak voordat Hamilton het tempo opvoerde om de race weer in gang te trekken. De regel stelt: “Geen enkele coureur mag een andere auto – inclusief de safety car – inhalen voordat hij start-finish voor het eerst passeert nadat de safety car is teruggekeerd in de pits.”

Mogelijk beroep tegen besluit over Artikel 48.12

De oorspronkelijke protesten van Mercedes richtten uiteindelijk niets uit. Het protest over het vermeende inhalen voor het einde van de safety car werd verworpen en dat gold ook voor het protest over de achterblijvers die zich van hun ronde achterstand ontdeden. Bij dat laatste protest erkenden de stewards dat Artikel 48.12 niet helemaal werd nageleefd, maar dat Artikel 15.3 de wedstrijdleider de controle geeft over de inzet van de safety car. “In onze definitie valt daar ook de inzet en terugtrekking onder.” Mercedes maakte vervolgens hun intentie tot beroep bekend, wat het team 96 uur de tijd geeft om daar definitief mee door te zetten. Het gaat om document 58, waarin de stewards een oordeel velden over het protest op basis van Artikel 48.12.