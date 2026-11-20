Formule 1 GP van Las Vegas

Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026

Rijden op nat in VT2 (en het gebrek daaraan in VT1) betekende dat teams weinig hadden ontdekt over de Las Vegas GP van dit jaar. Toch denken we dat er een paar aandachtspunten zijn...

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 08:46

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Autosport



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Sergio Pérez stond bovenaan de tijdenlijst toen de eerste vrije training van het Grand Prix-weekend in Las Vegas erop zat: niet omdat de Cadillac-coureur de snelste tijd had gereden, maar simpelweg omdat hij als eerste de pitstraat uit reed. Slechts één coureur noteerde meer dan één ronde in VT1, Haas-rookie Rafael Camara, want het circuit was simpelweg te nat om serieus te kunnen rijden. In Vegas wordt graag gegokt, maar meer doen dan een installatieronde was een veel te grote gok.

Tegen de tijd dat VT2 begon, was de regen weggetrokken, maar The Strip was nog altijd vochtig - en koud. Dat verlengde waarschijnlijk het gebruik van de full-wet, nadat de FIA voor de meest extreme Pirelli-band een verhoging van 20 graden Celsius in de temperatuur van de bandenwarmers had toegestaan. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri waagden zich na ongeveer 20 minuten op de intermediates, omdat er genoeg plassen van het circuit waren verdwenen voor McLaren om die overstap goed te keuren. Maar niemand durfde in VT2 de slicks aan te raken, zelfs niet toen op het grootste deel van de baan een droge lijn begon te ontstaan. Het bleef te glad om dat risico te nemen.

George Russell sloot de sessie als snelste af, met minder dan een tiende voorsprong op Pierre Gasly, maar dat kwam vooral doordat zij aan het einde van het uur als laatsten nog representatieve tijden reden. "Realistisch gezien waren wij vandaag waarschijnlijk niet de snelsten", zei Russell na een uur rondspatten in de grootste stad van Nevada. "McLaren zag er bijzonder snel uit, Charles was op momenten ook erg snel. Wij kregen de ronde erin, de baan was op zijn droogst en Norris reed niet."

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Als de rest van het weekend droog verloopt, kunnen de teams eigenlijk niet heel veel leren van de sessies op donderdagavond. De parameters blijven hetzelfde: de baantemperatuur zal laag zijn, het wordt lastig om de banden in de kwalificatie op temperatuur te krijgen en tijdens lange runs zullen de banden gevoelig zijn voor graining doordat de coureurs over het asfalt met weinig grip blijven glijden.

Wat we niet weten, is hoe groot dat effect wordt. Door de slechte omstandigheden in VT1 en VT2 zullen de coureurs op vrijdag naar grip moeten zoeken, omdat er nauwelijks rubber op het circuit is gelegd. De teams moeten bovendien veel werk in VT3 proppen om een beeld te krijgen van de kwalificatiesnelheid en van hun runs met veel brandstof op de hardere banden.

"We gaan er vanaf het begin op uit om een lange run te doen", zei Russell over VT3. "Ik denk dat niemand weet hoe de graining [in de race] gaat zijn. Vorig jaar was het een eenvoudige eenstopper, maar het jaar daarvoor was er veel graining en werd het een tweestopper. Er zijn dus vragen waarop we antwoord willen, maar dat antwoord krijgen we waarschijnlijk pas op de racedag."

Red Bull didn't have a chance to test its minor front wing update

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Voor de kijker is dat goed nieuws. Hoewel de race door de lage bandenslijtage naar verwachting een duidelijke eenstopper wordt, zal het veel moeilijker zijn om de juiste balans in de afstelling tussen kwalificatie en race te vinden. Daardoor kunnen de krachtsverhoudingen in die twee sessies behoorlijk verschillen.

Dat wordt bemoeilijkt doordat teams hun updates niet kunnen onderzoeken. McLaren was een van de teams die een updatepakket meenamen naar Las Vegas, als vervolg op de wijzigingen die het de vorige keer voor de Grand Prix van Brazilië had doorgevoerd. Voor de laatste triple-header was een nieuw vloerpakket ingevlogen, met onder meer een nieuwe bargeboard-configuratie, vloerrand en onderdelen voor de achterste vloerhoek. Het team besloot dat pakket in VT1 en VT2 niet op de auto te zetten, om schade in de natte omstandigheden te voorkomen.

Of het team overweegt om het in VT3 alsnog te gebruiken, of de auto laat zoals hij is en de nieuwe onderdelen bewaart voor Qatar, moet nog blijken. Red Bull zat in hetzelfde schuitje met een kleine wijziging aan de endplate van de voorvleugel, maar wil die in de laatste vrije training proberen om er in ieder geval iets van te begrijpen.

De sessies op vrijdag kunnen alle kanten op gaan. Het snel opwarmen van de zachte banden wordt doorslaggevend in de kwalificatie, zoals sommige verrassende kwalificatievolgordes in Las Vegas al hebben laten zien, terwijl de race vooral zal draaien om het vasthouden van temperatuur en het maximaliseren van het terugwinnen van energie

De afweging is hier als volgt: besteedt een team tijd aan het verzamelen van data, terwijl droge kilometers mogelijk schaars blijven en er een race op het spel staat? Als het opnieuw nat wordt, schuiven deze teams - ook Racing Bulls en Mercedes hebben een reeks updates meegenomen - de beslissing definitief door naar het volgende raceweekend.

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Al met al kunnen de sessies op vrijdag alle kanten opgaan. Het snel opwarmen van de zachte banden wordt doorslaggevend in de kwalificatie, zoals sommige verrassende kwalificatievolgordes in Las Vegas al hebben laten zien, terwijl de race vooral zal draaien om het vasthouden van temperatuur en het maximaliseren van het terugwinnen van energie nu we qua energieverbruik weer richting Monza gaan.

Opnieuw gemengde reacties op regenbanden

Omdat de twee Pirelli-regenbanden volgens de 2026-specificatie in VT1 en VT2 opnieuw aan het werk werden gezet, kregen de coureurs nog een kans om feedback te geven en mogelijk aan te sturen op aanpassingen voor volgend seizoen. Bekend is dat Pirelli voor de 2026-bandenreeks een redelijk behoudende aanpak heeft gekozen, waarbij het de prestaties van de compounds uit 2022-2025 in feite moest extrapoleren naar smallere afmetingen.

Despite an increase in wet-tyre blanket temperatures, Albon believed this was still too low

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

De algemene feedback is dat de banden behoorlijk hard zijn, en dat geldt deels ook voor de intermediate. De full-wet, of x-wet in F1-taal, is zachter en de profielblokken bewegen meer. Daardoor is het makkelijker om de warmte op te wekken die nodig is bij baanomstandigheden met stilstaand water. De verhoging van 40°C naar 60°C in de temperatuur van de bandenwarmers hielp de coureurs iets meer, maar zelfs de opwarmtijd van de band met blauwe wang leek per team te verschillen.

Nico Hülkenberg zei: "Ik vond het oké. Volgens mij is de x-wet een behoorlijk zachte compound en is het niet slecht om hem op gang te krijgen." Alex Albon stelde juist dat hij het erg lastig vond om prestaties uit de twee regencompounds te halen en dat het circuit veel te koud was om ze in het juiste venster te krijgen. Zonder de juiste temperatuur kunnen de profielblokken niet genoeg hechting met het asfalt opbouwen, waardoor de band veel sneller gaat glijden. Volgens Albon moesten de temperaturen van de bandenwarmers nog hoger liggen.

Voor de rest van het weekend is dat misschien niet heel relevant, en voor de races in Qatar en Abu Dhabi zou dat zeker niet het geval moeten zijn. Maar voor Pirelli levert het nuttige data op voor volgend jaar en daarna.

Veel van de feedback uit Brazilië was dat de intermediate iets te stijf was om goed mee te werken. In Las Vegas begon die band pas later in VT2 naar de coureurs toe te komen, toen de droge lijn ontstond en de band daadwerkelijk warmte kon opbouwen. Toch gaf Carlos Sainz na vorig weekend aan dat de voorste intermediates veel sneller terugvallen dan de achterste, met als feedback: "tegen de tijd dat [de achterkant] op temperatuur is, is de voorkant weg".

Het voelt alsof de reeks regencompounds in de tweede helft van dit jaar behoorlijk veel in actie is gekomen. De coureurs hopen dat hun feedback niet te laat komt om nog mee te wegen in het ontwerp van de compounds voor 2027. Hun belangrijkste wens is een 'x-wet' die de oppervlaktespanning van stilstaand water makkelijker kan doorbreken, en een intermediate die soepeler is en minder stijve zijwangen heeft.

The drivers have asked Pirelli for improved wet tyres

Photo by: Manuel Eletto

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