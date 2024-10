In januari 2023 werd James Vowles als teambaas bij Williams aangesteld. De jaren ervoor had de Brit carrière gemaakt bij Mercedes, Brawn, Honda en BAR. Vooral bij Mercedes speelde de engineer een sleutelrol. Zo was hij hoofdstrateeg, verantwoordelijk voor de performance en hoofd van de simulatorafdeling. In de Beyond the Grid-podcast legt Vowles de verschillen uit tussen het werken bij Mercedes en Williams.

Hij begint met vertellen dat hij goed voorbereid was toen hij bij Williams de rol van teambaas overnam. "Ik had het geluk dat ik naast Toto [Wolff] kon werken. Hij nam me echt onder zijn vleugels en was een mentor voor me. Hij liet me alle positieve elementen en ook de moeilijke elementen zien", aldus Vowles. "Het gaf me moed om deze elementen aan te gaan. Verrassend was het dus niet, alleen de grootte [van de uitdaging] wel."

Williams is namelijk een achterhoedeteam, terwijl Mercedes voor titels vecht. "Het probleem is heel anders dan bij Mercedes en vooral van een andere grootte. Bij Merceds gaat het meer om het finetunen van bepaalde dingen, hier moet je echt met de schop in de grond en moet je terug naar het fundament. Het gaat dus om totaal andere problemen", stelt Wolff. "Ik denk dat er mij niets hierop had kunnen voorbereiden. Maar ik geniet hier wel enorm van, van elke seconde. Het benodigt wel een totaal andere set aan management- en leiderschapskills. Die heb ik in mijn carrière tot nu toe verzameld."

Voor Vowles was het wel even wennen om veel verschillende ballen in de lucht te houden. "Wat wel lastig is dat je van een podcast direct over gaat naar een meeting over onze problemen in Singapore, waarna we direct gaan naar een meeting over dat we binnenkort een leiderschapscursus willen geven en bespreken we de commerciële kanten van dit alles. Je gaat van het ene aspect van deze business naar de andere, en tussendoor heb je maar een minuutje om tot rust te komen. Je kan je hier nauwelijks op voorbereiden, want Formule 1 wordt steeds meer gespecialiseerd. Er zijn veel rollen die ik als teambaas niet vervul, dat vind ik wel het leuke."