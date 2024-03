Wat volgens Marko doorslaggevende factor in F1-race Australië wordt

Tot nagenoeg ieders verrassing bij Red Bull Racing pikte Max Verstappen de pole-position voor de Formule 1 Grand Prix van Australië mee. Waar de Nederlander in alle sessies op Albert Park tot dan toe moeite had met de RB20, viel alles in Q3 op zijn plaats. Met een 1.15.915 was hij bijna drie tienden sneller dan de naaste belager Carlos Sainz.

Voorafgaand aan de actie op zaterdag stond Red Bull niet bovenaan de favorietenlijstjes. Op basis van de long runs op vrijdag was er namelijk weinig om aan vast te houden voor de Oostenrijkse renstal. Ferrari en ook McLaren waren een stuk sneller en ook Aston Martin en Mercedes kwamen tot snellere tijden. Toch denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat na wat aanpassingen voor de kwalificatiesessie de kans voor een derde achtereenvolgende zege voor Red Bull een stuk groter zijn. "Ik ben nu een stuk optimistischer. De balans is een stuk beter. Onze tijden in de derde sector laten zien dat we de juiste richting in zijn geslagen", verklaart de Oostenrijker in gesprek met ServusTV. "Nu we snelle tijden in de derde sector konden rijden, laten we zien dat we de bandenslijtage hebben verminderd."

Volgens Marko was de bandenslijtage tot aan Q3 een probleem voor Red Bull. In vooral de derde sector verloor het team veel tijd door oververhitting van het Pirelli-rubber. De Italiaanse fabrikant heeft een compound zachter in vergelijking met vorig jaar meegenomen en veel teams hebben moeite om de banden langere tijd heel te houden. Marko is er dan ook van overtuigd dat bandenmanagement van cruciaal belang is om de race in Melbourne te winnen. "Op dit moment weet niemand nog hoeveel stops er nodig zijn en welke banden we gaan gebruiken", zegt de 80-jarige adviseur. "Dat gaat van de temperatuur afhangen. Het was zaterdag zes of zeven graden warmer [dan op vrijdag]. Dat gaat een doorslaggevende factor worden."

Safety car of niet?

De safety car heeft het de afgelopen jaren in Melbourne druk gehad. Zeker de editie van 2023 stond bol van de incidenten, waardoor de rode vlag ook een paar keer nodig was. Marko denkt dat als de race zondag weer een paar keer wordt onderbroken, het een belangrijke rol gaat spelen. "Het herstellen van de safety cars duurde erg lang", herinnert de man uit Graz zich nog. "Er zijn heel wat onvoorspelbare factoren, maar als je vooraan rijdt, heb je daar het minst last van."