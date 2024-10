Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten maakte de FIA bekend dat het bonuspunt voor de snelste raceronde vanaf 2025 zal verdwijnen. Een verklaring hiervoor gaf de motorsportfederatie niet, maar duidelijk was wel dat het al een langere tijd ter discussie stond. De controversiële snelste raceronde van Daniel Ricciardo in Singapore lijkt de druppel te zijn geweest. Hierover hebben onder andere McLaren-teambaas Andrea Stella zich beklaagd, omdat RB hiermee zusterteam Red Bull een gunst heeft gedaan.

Tijdens de persconferentie in Austin werd naar de opinie van de coureurs gevraagd.“Ik was altijd van mening dat het niet nodig was, vooral door de manier waarop het punt behaald werd”, vertelt Ferrari-coureur Carlos Sainz. “Momenteel gaat het punt naar degene die aan het einde van de race een vrije pitstop kan maken. Het laat dus niet zien wie de snelste in de race is. De snelste coureur op zondag verdient een punt, maar meestal gaat het punt naar iemand die geluk heeft of gebruikmaakt van de racesituatie en daardoor een vrije pitstop kan maken”, aldus de Spanjaard. Teamgenoot Charles Leclerc en George Russell zijn het met Sainz eens en zijn blij dat er vanaf 2025 geen punt meer wordt uitgedeeld voor de snelste raceronde. “Ik zag er nooit het voordeel van in, dus ik ben blij dat het van de hand is gedaan”, meent de Mercedes-coureur.

Maar niet iedere coureur denkt er hetzelfde over. Sergio Perez vond dat de snelste raceronde op deze manier een extra dimensie aan de race toevoegde. Hij voegt daaraan toe: “Er zijn races geweest waarbij dit het verschil kon maken, zeker als de kampioenschappen van coureurs en teams dicht bij elkaar lagen. We hebben het over 24 punten in een seizoen”, vertelt de teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan vond de spanning die de snelste ronde met zich meenam extra sensatie bracht. “Als je ervoor ging was de druk voor de monteurs hoog om een goede pitstop uit te voeren, en voor ons om een goede ronde af te leggen. Ik denk niet dat het een juiste beslissing was”, concludeert de 34-jarige coureur.

Bonuspunt voor pole een beter alternatief?

Andere klassen zoals Formule E, WEC en IndyCar gebruiken de kwalificatie om een extra bonuspunt toe te kennen voor de prestatie van een coureur. Gevraagd of dit een optie voor de Formule 1 is, antwoordt Sainz: “Daar ben ik het mee eens. Pole-position is iets waar veel waarde aan wordt gehecht in F1. Coureurs houden ervan om de snelste in de kwalificatie te zijn, want het laat zien dat je de ronde met de minste fouten hebt afgelegd, of meer risico hebt genomen. Je hebt er alles aan gedaan om pole te pakken.”

Tegelijkertijd realiseert de Spanjaard zich dat in veel seizoenen slechts één auto met de overgrote meerderheid van de punten ervandoor zou gaan. “Dan zou het minder logisch zijn. In het ideale scenario ligt het veld dicht bij elkaar. Ik denk dat het meer zin kan hebben dan de snelste ronde van de race”, stelt de drievoudig GP-winnaar.