Wat verwachten wij van het Formule 1-seizoen 2020 - Deel 2

De meeste Nederlandse autosportfans kijkt nu al reikhalzend uit naar het eerste weekend van mei, wanneer het Formule 1-circus terugkeert naar Nederland. Het vernieuwde Circuit Zandvoort oogt spectaculair, maar gaat het ook een geweldige race opleveren? Dit en meer bespreken we met ons redactiepanel bestaande uit Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Casper Bekking.

Welke coureur zakt dit jaar door het ijs?

EJ: Nicholas Latifi gaat het serieus zwaar krijgen naast George Russell bij Williams. Russell is een serieus snelle jongen. Je wordt niet zomaar in je eerste jaar kampioen in zowel de GP3 als de Formule 2. Dan heb je echt wel wat in je mars. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat de Brit aan Mercedes is verbonden. Latifi deed er ondertussen vier jaar over om een keertje tweede te worden in de Formule 2. Toegegeven, het is geen makkelijke klasse, maar de echte talenten slaan in hun eerste jaar of anders in hun tweede jaar echt wel toe. Met dank aan de diepe zakken van zijn vader heeft Nicholas al de nodige Formule 1-meters kunnen maken, maar of het genoeg is om indruk te maken tijdens zijn eerste jaar in de koningsklasse, betwijfel ik. Als het om talent gaat, zal hij het toch moeten afleggen tegen Russell, die weet dat hij ook dit jaar zijn teamgenoot moet verpletteren als hij in de toekomst naar een beter zitje door wil stromen.

RV: Het makkelijkste antwoord zou natuurlijk Romain Grosjean zijn, het is immers een klein wonder dat hij en niet Nico Hülkenberg in die Haas mag plaatsnemen. Daarnaast zit Sebastian Vettel ook in een lastig parket, al zou ik het persoonlijk wel mooi vinden om hem nog eenmaal te zien terugvechten. Hij is en blijft een viervoudig wereldkampioen en het zou jammer zijn om hem roemloos de aftocht te zien blazen. Tegelijkertijd kunnen we niet om de realiteit heen. Charles Leclerc is nou eenmaal de kroonprins van Ferrari en dat zie je eigenlijk aan alles terug. De hiërarchie binnen het team was jarenlang de troef van Vettel, maar begint zich nu een beetje tegen hem te keren. Reëel gezien kan de Duitser worden opgeschreven als een potentiële tegenvaller, maar het zou voor de sport best leuk zijn als Vettel die negatieve verwachtingen nog eenmaal kan logenstraffen.

CB: Romain Grosjean. De Fransman was bij menig team al drie keer eerder ontslagen maar op miraculeuze wijze zit hij nog steeds aan boord van de Haas. Hij won de strijd om het stoeltje van Nico Hülkenberg, iets dat maar weinigen begrepen. Afgelopen jaar kwam Grosjean vooral in het nieuws als hij weer eens een merkwaardig incident beleefde en zijn wagen afschreef. Ik vrees voor hem dat - mede door het steeds sterker wordende middenveld - hij in 2020 echt niet meer mee kan en het op alle fronten verliest van teamgenoot Kevin Magnussen. En dat is dan weer pijnlijk voor Haas, dat als team ook verder weg dreigt te zakken.

Gaat DAS Mercedes veel winst opleveren?

EJ: In bepaalde races zal het systeem Mercedes zeker kunnen helpen. Hoewel er een klein aerodynamisch voordeel kleeft aan het recht zetten van de wielen op de rechte stukken, zit de grootste winst in het verlengen van de levensduur van de banden. Mogelijk dat het team hierdoor op sommige circuits net iets langere stints kan rijden, waarmee het een strategisch voordeel verkrijgt. Misschien dat het in bepaalde wedstrijden zelfs net het verschil kan zijn tussen een eenstopper en een tweestopper. Het kan ook zijn dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas net iets meer van de banden kunnen vragen op de momenten dat het nodig is. Wellicht is het voordeel marginaal, maar in de Formule 1 kan het kleinste beetje winst al het verschil zijn tussen winnen en verliezen. Dan kun je het maar beter op de auto hebben! Rest alleen de vraag of Mercedes ook echt met het systeem gaat rijden en het op alle vlakken aan de regels voldoet.

RV: Ik denk dat de pure tijdwinst wel meevalt. Door de ‘toe’ van de voorbanden aan te passen, kun je die banden op het rechte stuk volledig recht zetten en dus ongewenste wrijving voorkomen. Dat zal in tijd wel iets opleveren, maar in mijn optiek zit de echte winst in de verlengde levensduur van de band. En laat dit nou net een ijzersterk punt van Mercedes zijn, in 2019 ging men immers ook al het beste met de Pirelli-banden om. Ik heb wel gekscherend gezegd dat ze vanaf nu kunnen starten op softs en dan in de allerlaatste ronde binnenkomen om aan het bandenreglement te voldoen. Dat is natuurlijk gechargeerd, maar het verbeterde bandenmanagement kan Mercedes op tactisch vlak wel weer een extra troefkaart geven.

Daarnaast vind ik het opvallend dat Mercedes zo openhartig is over deze innovatie. Men gebruikte het DAS-systeem voor het eerst op een dag dat Lewis Hamilton en James Allison allebei in de persconferentie te Barcelona zaten. Mercedes kennende was dit geen toeval. Daar gaven beide heren een uitleg van zo’n veertig minuten en reageerden ze op nagenoeg alle vragen over het systeem. Dat is ook opvallend, zeker voor een team onder leiding van Toto Wolff. Hij doet er normaliter alles aan om Mercedes nog zoveel mogelijk uit de favorietenrol te houden. De openheid over DAS roept in de paddock dan ook enige argwaan op. Zou dit bijvoorbeeld een bliksemafleider kunnen zijn voor andere zaken op de W11, zoals de compleet vernieuwde achterwielophanging?

CB: Het innovatieve stuursysteem van Mercedes is wat mij betreft een van de grootste vraagtekens boven het aankomende seizoen. De fabrieksformatie toverde dit konijn uit de hoge hoed en liet de concurrentie versteld staan. Het feit dat men slechts enkele runs met DAS reed kan twee dingen betekenen: ofwel men is zo overtuigd van de werking dat verdere tests (om de rivalen niet wijzer te maken) niet nodig zijn, of dat men niet van plan is ermee te gaan rijden. Het kan ook bedoeld zijn als afleiding voor een briljante innovatie elders op de wagen, die gemist is doordat alles en iedereen op DAS dook.

Het feit dat het winst kan opleveren lijkt duidelijk. In een vliegende ronde misschien niet eens zo heel veel maar vooral tijdens lange runs in een race. De bandenslijtage neemt af waardoor de Mercedes-mannen langer door kunnen en strategisch voordeel kunnen behalen. Met name op circuits met snelle, lange doordraaiers (neem de Parabolica op Monza) kan DAS echt een voordeel opleveren. Maar het is vooral de vraag of we het concept in de praktijk op de wagens gaan zien en of de stewards niet direct de boel verbieden vanwege overtreding van de parc fermé-regels.

Wat verwacht je van de Grand Prix van Nederland?