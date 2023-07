Dit weekend zal de Formule 1 een alternatieve bandenallocatie gebruiken die oorspronkelijk gepland stond voor de race in Imola. Die GP werd echter geannuleerd vanwege noodweer. De ATA-regels [Alternative Tyre Allocation] zijn bedoeld om de sport te verduurzamen door het aantal sets banden dat Pirelli ieder weekend meeneemt met twee te verminderen, terwijl er potentieel ook meer strategische variatie tijdens de race plaats kan vinden. Dit format wordt ook getest tijdens de Italiaanse Grand Prix alvorens het wordt geëvalueerd door de FIA en het in 2024 mogelijk verder kan worden uitgerold.

Onder de ATA-regels krijgt iedere coureur elf sets banden: drie hards, vier mediums en vier softs. Eén set banden moet na de eerste vrije training ingeleverd worden, net als na de tweede vrije training, en twee sets na de derde vrije training. Iedere coureur moet minstens één nieuwe set hards en mediums bewaren voor de race op zondag, waardoor ze meer strategische opties overhouden.

Het meest merkbare verschil is het verplichte gebruik van de harde band in Q1, de mediums in Q2 en de zachte band in Q3. Deze regels zijn reeds geïmplementeerd voor de sprint shootout, de kwalificatie voor de sprintraces. In Hongarije wordt er ook nog eens gekozen voor een compound zachter in het bandenspectrum van Pirelli dan vorig jaar, namelijk C3, C4 en C5.

Eerder dit jaar besprak Motorsport.com de wijzingen met Pirelli. “[Met deze regels] kunnen we zachtere banden meenemen, en hoewel dat het aantal pitstops vergroot zullen ze alsnog genoeg banden hebben”, stelt Mario Isola, leidinggevende van de F1-afdeling van het Italiaanse bandenmerk. “Ik wil niet zeggen dat dit systeem risicovoller is want ze moeten gewoon vaker naar binnen komen, maar als ze de race ingaan met een set hards, een set mediums en verder alleen maar softs en de softs blijken te zacht te zijn, dan is dat niet ideaal voor de race. Dan hebben we een onnatuurlijke situatie en dat willen we niet. Als het werkt, dan houden we de ATA-regels. Zo niet, dan gaan we terug naar het vorige systeem. Dit is de juiste aanpak want er gebeurt altijd wel iets dat we niet hadden zien aankomen, ondanks dat we ieder detail proberen te voorspellen.”

Teams staan open voor veranderingen

Veel F1-teams verwelkomen het experiment van Pirelli en zijn benieuwd hoe de wijzigingen het weekend zullen beïnvloeden. Aston Martin’s performance director Tom McCullough waardeert dat Pirelli een poging doet om de sport te verbeteren. “Ik denk dat het de coureurs niet veel uitmaakt. We hebben alvast een voorproefje gekregen tijdens het sprintevenement in Baku, maar niet in Oostenrijk door het regenachtige weer. Het gaat om hoe je jezelf aanpast aan aan de verschillende banden. We moeten proberen om de rijders voor de kwalificatie genoeg te laten oefenen op de verschillende banden en tegelijkertijd goede banden voor de race over te houden. Dat is de uitdaging voor iedereen. Ik denk dat het een interessante ontwikkeling is.”

Williams’ head of vehicle performance Dave Robson geeft toe ietwat gefrustreerd te zijn door de nieuwe bandenregels. “We zullen zien hoe het gaat”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Ik zou eerlijk gezegd altijd de voorkeur geven aan de vrijheid om te doen wat je wil. Ondanks dat we er soms geen gebruik van maakten, we hadden in ieder geval de kans om het toe te passen. Hoe meer ons wordt voorgeschreven, hoe minder kans er is om iets [anders] te doen. Maar ik sta open voor verandering en ik zie wel hoe het gaat.”