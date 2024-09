Wat Wolff nu zou doen als hij McLaren-teambaas was

Bij de start van de Formule 1 Grand Prix van Monza behield Lando Norris in eerste instantie de leiding, maar bij de Variante Della Roggia zette Oscar Piastri zijn auto brutaal langs die van zijn teamgenoot. De actie bracht Norris enigszins van zijn stuk, want ook de uiteindelijke winnaar Charles Leclerc kon hem passeren. Het zorgde ervoor dat Norris slechts acht punten inliep op de worstelende Max Verstappen. Daarmee is het gat tussen beide coureurs in het wereldkampioenschap nog altijd 62 punten.

Het was voor Norris een grote kans om meer in te lopen op de kampioenschapsleider Verstappen. Er wordt in de paddock gesproken over mogelijke teamorders bij McLaren om Norris aan de titel te helpen. Piastri zou zich dan moeten opofferen voor zijn teammaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in zijn lange loopbaan bij de Duitse renstal verschillende keren twee teamgenoten gehad die het met elkaar aan de stok hadden. De Oostenrijker vertelt na afloop van de race in Italië hoe hij de situatie zou aanpakken.

"Ik denk dat als je ineens als team vooraan mee strijdt, het een harde en lastige keuze is. Want aan de ene kant bestaat het team uit racers die je wilt laten racen, want je wil ervoor zorgen dat de beste coureur wint", aldus de teambaas. "Aan de andere kant moet het niet zo zijn dat het disfunctioneel wordt en dat het een impact op het team heeft. Dan gaat het erom hoe je daar op reageert. Het team verliest altijd, want als je de posities vastzet en je teamorders inzet, dan krijg je niet het racen wat je wilt. Maar nu denk ik dat de rationele kant de voorkeur moet krijgen. Je wil onderaan de streep niet het kampioenschap mislopen op vier of vijf punten die je gemakkelijk had kunnen scoren. Het is enorm lastig balanceren en er is geen duidelijke beste keuze."

Wolff: Stella kan overstappen op teamorders

De bal ligt nu bij McLaren-teambaas Andrea Stella. Wolff weet zeker dat de Italiaan een juiste beslissing gaat maken. "Er is niemand die deze sport beter kent dan Andrea. Hij heeft dit al een paar keer voor zijn ogen zien gebeuren in zijn tijd bij Ferrari", vertelt Wolff. Stella werkte tussen 2000 en 2014 bij Ferrari, onder andere als performance engineer van wereldkampioenen Michael Schumacher en Kimi Räikkönen. "Zijn racehart wil het [teamorders opleggen] niet doen en ze laten racen, maar ik denk dat de conclusie na deze race is dat ze zich afvragen hoe ze hier goed mee om moeten gaan. Dit was voor ons het moment om te starten met de rules of engagement, wat we later racing intent hadden genoemd. 'Rules' was voor ons een te streng woord."