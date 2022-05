De Formule 1 komt dit jaar voor het eerst naar Miami. Maar wat kunnen we verwachten van het gloednieuwe circuit in Florida? Het Miami International Autodrome is een stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, en is het decor van de allereerste Grand Prix van Miami. De baan gaat tegen de klok in, heeft negentien bochten, drie rechte stukken en een totale lengte van 5,41 kilometer. Naar verwachting doen de F1-auto’s ruim negentig seconden over één ronde, met een gemiddelde snelheid van 215 kilometer per uur. Onlangs heeft een aantal Formule 1-coureurs al aan het nieuwe circuit kunnen proeven, wat tot positieve reacties leidde.

Miami International Autodrome: circuit inclusief haven en gondels

Het Miami International Autodrome kenmerkt zich door een mix van snelle en langzame bochten. Met name bochten 4 tot en met 8 vormen een zeer snel gedeelte. Hier racen de coureurs met hoge snelheid langs een Monaco-achtige haven (overigens niet met écht water), waarbij een goede exit vanuit bocht 8 cruciaal zal zijn voor de allersnelste rondetijd. Bochten 9 en 10 zijn onderdeel van het langste 'rechte' stuk van het circuit van 1,4 kilometer. Opvallend is dat de F1-auto’s op dit gedeelte van de baan onder gondels doorrijden, die tijdens het raceweekend in gebruik zijn.

Mexicaans stadiongedeelte in Miami-sausje

Ook noemenswaardig: vanaf bocht 11 volgt een bochtig stuk dat een eerbetoon is aan het Foro Sol-stadiongedeelte in Mexico. Dit alles is natuurlijk wel overgoten met een 'Miami-sausje', in de vorm van een grote beachclub in bocht 12 inclusief zwembaden, grote schermen en een podium. Hierna volgt een aantal langzame knikken met bochten 14 tot en met 16. Dit gedeelte is erg technisch, waarbij het vinden van de juiste set-up extreem belangrijk is. Na bocht 16 volgt een lang recht stuk van 1,28 kilometer richting bocht 17. Een vrij smal gedeelte van het circuit, maar de verwachting is wel dat de coureurs hier aan het einde van het rechte stuk - waar ze aankomen met zo’n 320 kilometer per uur - kunnen inhalen. Al met al hopelijk voldoende ingrediënten voor een spannende race in Miami, waar de coureurs aanstaande vrijdag voor het eerst in actie komen tijdens de eerste en tweede vrije training.



Benieuwd naar alle highlights van het circuit? Bekijk dan de video hierboven.