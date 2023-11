Wat staat Max Verstappen en al zijn F1-collega's te wachten in Las Vegas?

Las Vegas is anno 2023 weer eens het decor van een Formule 1-race. De stad in Nevada huisvestte in 1981 en 1982 de Caesar's Palace Grand Prix, een race die werd verreden op de parkeerplaats van - nogal verrassend - het Caesar's Palace. De omloop kende bijzonder weinig karakter, al is het wel de plek waar beide wereldtitels van die jaren zijn vergeven. Zo greep Nelson Piquet er in 1981 de titel en deed Keke Rosberg een jaar later hetzelfde.

Met de terugkeer van Las Vegas staan er voor het eerst sinds 1982 weer drie Formule 1-races in de Verenigde Staten op het menu. Ruim veertig jaar geleden ging het naast Vegas om Long Beach en Detroit, tegenwoordig vergezellen Austin en Miami de gokstad op de kalender. "Ik denk dat het wel redelijk normaal is dat we hier twee à drie races hebben. Het is natuurlijk een heel groot land, ook als je het vergelijkt met het continent Europa. In dat opzicht vind ik het niet meer dan normaal", liet Max Verstappen in Austin aan deze website weten over de drie Grands Prix in de Verenigde Staten.

De vervolgvraag luidt natuurlijk of dit dan ook de plekken zijn waar je in Amerika graag zou willen racen. Zo beschikken de VS met onder meer Laguna Seca en Road America over prachtige circuits en is de Formule 1 eveneens bekend met Indianapolis. "Er zijn heel veel mooie banen in Amerika die op zich best op de kalender kunnen, maar het ligt er ook aan wat ze precies willen. Ik denk dat het de Formule 1 er meer om gaat dat we dicht bij de grote steden racen, zodat er veel mensen kunnen komen", stipt Verstappen terecht aan dat het (grotendeels) om commercie draait. Het Circuit of the Americas in Austin is geliefd onder coureurs, terwijl Verstappen over Miami laat noteren: "Ik denk dat het daar vooral om de omgeving draait. Het circuit zelf is oké, maar niet mijn favoriet. Voor Vegas heb ik natuurlijk nog niet echt een goed idee, maar normaal gezien denk ik dat je naar Vegas gaat voor iets anders..."

Het circuit: Terug naar Vegas, maar wel compleet anders

Verstappen duidt op gokken en vermaak, al wordt het voor de terugkeer van Vegas wel heel anders aangepakt dan in de jaren tachtig. Dit keer geen compact baantje op een parkeerplaats, maar een lang stratencircuit langs 'landmarks' van de stad. Met een lengte van ruim 6,1 kilometer is het na Spa-Francorchamps en Jeddah zelfs één van de langste circuits van de kalender. In de paddock wordt de lay-out al gekscherend 'een omgekeerd varken' genoemd en wie eens een blik op de kaart werpt, zal zien dat die naam nog niet zo gek is.

Het circuit gaat tegen de klok in en is bovenal snel. Zo kent de baan meerdere vloeiende bochten, maar vooral lange rechte stukken. Na bocht 3 volgt al meteen een recht stuk van bijna een kilometer. Het is relatief lang, maar absoluut nog niet het langste rechte stuk van het Vegas-circuit. Zo wordt de onderkant of juist de bovenkant van het varkentje - net hoe je het wilt zien - gevormd door The Strip. Het is inclusief bocht 13, hetgeen in werkelijkheid niet veel meer is dan een knik, een stuk van ongeveer twee kilometer vol gas. Aan het eind van dat gedeelte denkt de organisatie de beste inhaalmogelijkheid te hebben gecreëerd.

Het lange rechte stuk doet enigszins denken aan Baku en dus is het geen toeval dat Pirelli enkele simulaties heeft gebaseerd op Baku, al gaat de vergelijking verder mank. Zo worden de rechte stukken in Baku afgewisseld met bochten van negentig graden en is het in Vegas juist vloeiender. Daar komt nog een andere, belangrijke variabele bij: het asfalt. De wegen zijn opnieuw geasfalteerd, waardoor er veel vragen bestaan over de samenstelling van het asfalt. Pirelli heeft daar wel specifieke informatie over gekregen, maar voor teams valt dit aspect veel minder nauwkeurig te simuleren dan op bekendere circuits. De lay-out is voor coureurs dus niet zozeer een vraagteken, maar hoeveel grip het asfalt in de praktijk zal bieden des te meer.

De temperaturen: Atypisch koud voor F1, lastig voor de banden?

Een nog groter gespreksonderwerp in aanloop naar het raceweekend wordt gevormd door de temperaturen. Voor Nederlandse fans zal de Las Vegas Grand Prix grotendeels het tijdschema van de Grand Prix van Japan volgen. Dat wil zeggen dat de race zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd begint. De wedstrijd begint lokale tijd zaterdagavond om 22.00 uur en voor de kwalificatie heeft de organisatie het nog een stuk bonter gemaakt. Deze vindt in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen middernacht en 1.00 uur lokale tijd plaats. Het betekent lage temperaturen, waarbij de teams zeggen te rekenen op vijf tot tien graden Celsius.

"Dat zal pas echt een sprong in het diepe worden. We hebben er al wel een klein beetje ervaring mee door de Nürburgring in het coronajaar 2020, maar verder is het atypisch voor de Formule 1", laat Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan bijvoorbeeld weten. Dit aspect maakt het vooral lastig om de banden op temperatuur te krijgen en dus om die banden in het juiste window te krijgen voor een kwalificatierondje. Pirelli erkent dat er eigenlijk een speciale en (veel) zachtere compound voor nodig is, al gaat het ontwikkelen van een speciale Vegas-compound simpelweg niet. Om te beginnen staan de compounds C0 tot en met C5 al vast en ten tweede past een speciale band voor één race natuurlijk niet bij het streven van de Formule 1 om de kosten enigszins onder controle te houden - al lukt dat in Las Vegas sowieso niet, maar daarover later meer.

Het betekent dat Pirelli simpelweg de zachtste banden van het gewone spectrum meeneemt naar Nevada en dat teams het daar maar mee moeten doen. Het levert waarschijnlijk een worsteling met (te) weinig grip op en coureurs die over een gebrek aan temperatuur in de banden gaan klagen. Daarnaast heeft Lando Norris al laten weten dat het koude weer ook voor andere afwegingen zorgt. Zo vertelde de Brit dat McLaren in plaats van de gewone racehandschoenen ook kijkt naar handschoentjes die mogelijk meer warmte bieden voor de coureurs. Het is met recht atypisch voor de Formule 1.

Money rules: Hoge kosten en met afstand duurste GP van de kalender

Dat laatste kan ook absoluut worden gezegd over de kosten en de ticketprijzen. Las Vegas is in beide opzichten met afstand de duurste Grand Prix van de hele Formule 1-kalender, nog veel duurder dan Miami. Zo zijn de kosten al behoorlijk de pan uitgerezen en veel verder opgelopen dan gedacht. Alleen het pit- en paddockcomplex heeft al vijfhonderd miljoen dollar gekost. Ongeveer de helft daarvan is uitgegeven voor de aankoop van de grond en de andere helft voor de bouw van het complex zelf. Het is een permanent gebouw met ook een F1-logo bovenop, al laat het voorbeeld wel treffend zien dat het Vegas-project gigantisch in de papieren loopt.

Dat laatste geldt zoals gezegd ook voor de bezoekers, al moet gezegd dat bijvoorbeeld de hotelprijzen last-minute enorm zijn gedaald. Maar de organisatie laat weten dat er een VIP-pakket van 5 miljoen dollar bestaat, niet geheel verrassend het duurste VIP-pakket in F1. Het bestaat uit drie overnachtingen in een luxueuze villa in Caesar's Palace en een balkon voor 75 personen. De organisatie voegt toe dat de vijf miljoen derhalve door 75 moet worden gedeeld en dat het dan meevalt... Bovendien krijgt de koper er ook twaalf passen voor de Paddock Club bij. Een ticket voor de Paddock Club kost dit raceweekend sowieso een slordige 17,5 duizend dollar per persoon.

Het goedkoopste kaartje voor de 'gewone' fan viel voor de general admission area te kopen voor ongeveer vijfhonderd dollar, maar die staanplaatsen waren logischerwijs binnen mum van tijd weg. De goedkoopste zitplek kost volgens de organisatie zo'n 1.500 dollar, waar dat in Suzuka omgerekend slechts 118 dollar is. Tel uit je winst. Het bezoeken van Japan of in Europa van Hongarije - een kort circuit waardoor fans veel rondjes krijgen voorgeschoteld en met Boedapest ook nog eens een prachtige stand nabij hebben - lijkt derhalve een stuk verstandiger, al krijgen de bezoekers in Las Vegas er volgens de organisatie wel 'Superbowl'-entertainment voor terug....

De volledige video-analyse is bovenaan deze pagina te vinden. Deze F1-update wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!