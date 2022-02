De teams werken in de voorbereiding op het seizoen met hele andere modellen voor het rijgedrag van de nieuwe auto’s. Jaren hebben teams kunnen werken aan het verfijnen van de ophanging om het rijgedrag te verbeteren, de bandendegradatie te beperken en de wagen goed te laten reageren op de kerbstones. Al die zaken kunnen voor 2022 uit het raam, met de nieuwe wagens kunnen rijders voor een grotere uitdaging komen te staan.

Dat heeft alles te maken met de switch naar het grondeffect-concept. Dat heeft een enorme invloed op de manier waarop de luchtstroom onder de auto werkt. De beste manier om te maximaliseren is door de rijhoogte simpelweg zo laag mogelijk te houden. Om dat te bereiken hebben teams gekozen om de wielophanging een stuk steviger te maken en dat kan de coureurs voor een onaangename verrassing zetten.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Foto: McLaren

Technisch directeur Andrew Green van Aston Martin voorspelde eerder al dat de nieuwe Formule 1-auto’s qua rijgedrag lijken op karts. Die hebben immers ook heel weinig beweging in de ophanging. Het betekent overigens niet automatisch dat de wagens daardoor minder leuk zijn om mee te rijden. De huidige generatie F1-coureurs zit regelmatig in karts om het gevoel vast te houden. Daniel Ricciardo hoopt dat het ondanks het aangepaste rijgedrag en de stijve wielophanging leuk blijft om met F1-auto’s te rijden.

“Het kan twee kanten opgaan”, zegt Ricciardo op een vraag van Motorsport.com of de nieuwe auto’s lastig te besturen zullen zijn. “Het kan leuk zijn om je handen vol te hebben. Als je kijkt naar IndyCar, zeker op de reguliere circuits, dan zijn die coureurs daar altijd aan het worstelen. Dat lijkt mij heel leuk, een ander denkt misschien: ‘Dit wil ik helemaal niet!’. Het kan leuk, maar ook lastig worden. Ik hoop dat dit heel leuk gaat worden. Het wordt in principe een mindere auto, maar ik hoop dat het geen slechte ontwikkeling is en dat we letterlijk hoofdpijn krijgen van het racen. Niemand wil graag met een hoofdpijndossier racen, maar ik hoop dat het glas halfvol is.”

Groter contrast in downforce, minder veiligheid in het rijden

Niet alleen de stijve wielophanging gaat een uitdaging vormen voor coureurs. Ook het grondeffect gaat zorgen voor een andere dynamiek in de downforce, bovendien gaan de wielen en banden flink veranderen. Het betekent derhalve een totaal nieuw pakket voor F1-coureurs. Aston Martin-kopman Sebastian Vettel denkt dat de wagens nerveuzer worden omdat de banden minder vergevingsgezind zijn. Ook zal het contrast tussen de low speed en high speed bochten groter worden.

“De algemene verwachting is dat de wagens op de rechte stukken iets sneller zijn”, zei de Duitser. “Het hangt erg af van de snelheid. In de snelle bochten hebben we veel downforce, in de langzame bochten juist minder. We weten op dit moment nog niet hoe dat gaat zijn in combinatie met de banden, dat is op dit moment nog gissen. We hebben vorig jaar al gehoord dat de banden het rijgedrag flink gaan veranderen en dat de limiet minder ver weg is. Wanneer de grip weg is, glij je eerder en verlies je de auto. Het kost ook meer tijd om de auto dan op te vangen. We moeten als coureurs dus voorbereid zijn om verrast te worden.”

Kan het zorgen voor een herhaling van de jaren tachtig? Toen werd het grondeffect ook gebruikt in de Formule 1 en zorgde de stijve wielophanging en het brute rijgedrag ervoor dat de auto’s helemaal niet zo leuk waren om mee te rijden. Technisch directeur James Key van McLaren denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Het grondeffect heeft invloed op de beperkte rijhoogte waarmee je kunt werken”, wijst Key op een sleutelfactoren. “Het is vanuit het standpunt van de werking van de auto en de bandendegradatie niet wenselijk omdat de rijhoogte een rol speelt bij beide zaken. Een van de andere factoren is het rijcomfort van de coureur, maar ik weet ook dat coureurs dat niet erg vinden als de wagen net iets harder loopt. Ik weet zeker dat het vinden van een afstelling een belangrijk ding gaat worden. We zullen gedurende het ontwikkelingsproces pas echt te weten komen hoe stijf de auto’s worden. Hopelijk wordt het niet zo moeizaam als in het verleden.”

Aston Martin AMR22 detail Foto: Aston Martin Racing