Wat Sebastian Vettel zichzelf vroeg zodra druk in F1 hoog opliep

Als succesvol Formule 1-coureur heeft Sebastian Vettel voor de nodige situaties gestaan waarin de druk tot het kookpunt opliep. Maar hoe is de viervoudig wereldkampioen, die ook 53 Grand Prix-zeges boekte en 57 pole-positions behaalde, in zijn actieve loopbaan omgegaan met druk en zenuwen? Die vraag beantwoordt hij tegenover Entrepreneur Middle East.

"Als je het hebt over druk en hoe je omgaat met zenuwen of verwachtingen, denk ik dat je vooral open moet zijn en jezelf moet afvragen waarom je dat gevoel van nervositeit nu ervaart en bijvoorbeeld een dag eerder niet", opent Vettel. "Wat is er slecht aan als het de overhand neemt? En hoe kun je misschien leren om het te controleren?"

Zenuwen en druk ervaren is wat Vettel betreft juist iets positiefs. "Vaak zeggen mensen: 'Ik wou dat ik niet zenuwachtig was.' Maar eigenlijk zijn zenuwen juist goed. Je hebt ze nodig, want ze betekenen ook dat je er klaar voor bent, dat je enthousiast bent. Dat kun je gebruiken en in positieve zin kanaliseren", vervolgt hij, om eraan toe te voegen dat omgaan met druk en zenuwen iets is wat heel persoonlijk is.

"Ik denk dat het heel uniek is. Er bestaat geen vast recept dat voor iedereen werkt. Iedereen is anders. Iedereen presteert anders. Iedereen heeft een andere omgeving nodig om te kunnen presteren. Dat bedoel ik met dat het heel individueel is."

Sebastian Vettel met voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko. Foto door: Patrik Lundin / Motorsport Images

Zelf heeft Vettel tijdens zijn tijd in de Formule 1 veel geleerd over hoe hij het beste kan omgaan met tegenslagen en moeilijke momenten. Deze lessen heeft hij na zijn vertrek uit de koningsklasse van de autosport meegenomen naar zijn nieuwe leven.

"Zelfs binnen één seizoen heb je pieken en dalen. Je moet verder. Je moet vooruit blijven gaan", aldus Vettel. "Er zijn veel dingen die tegen je werken en niet lopen zoals je zou willen. Ook al lijkt het van buitenaf misschien alsof alles vanzelf gaat, zo is het nooit. Er zijn veel obstakels op je pad en veel uitdagingen die mensen niet zien, maar waar je wel mee moet omgaan. Het is een geweldige leerschool voor wat daarna komt."