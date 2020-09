Wat Red Bull Racing verwacht van verbod op 'party modes' op Monza

Eigenlijk wilde de FIA het verbod op ‘party modes’ al in België in laten gaan, maar de introductie werd een week uitgesteld om de motorleveranciers meer tijd te geven zich aan de situatie aan te passen. De verwachting is dat Mercedes per saldo het meeste inboet door de nieuwe regels, met name in de kwalificatie, maar Max Verstappen is sceptisch. “Vanuit ons perspectief denk ik niet dat wij erop vooruitgaan. Hopelijk staan we iets dichterbij, maar het gat in de kwalificatie is nog steeds te groot. Een kwalificatiemodus gaat daarin niet het verschil maken, maar ik hoop wel dat we iets dichterbij staan.”

De verwachting is dat Mercedes qua piekvermogen gaat inleveren, maar er wordt ook gevreesd dat het team hierdoor in staat is om de motor een sterkere permanente vermogensmodus te geven tijdens de races. “Het is absoluut mogelijk dat Mercedes langer met een sterke modus kan rijden, maar zoals wij het zien is de overduidelijke superioriteit in de kwalificatie er niet meer”, geeft Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko toe in gesprek met Motorsport.com. “Dit geldt ook voor de in- en out laps rond de pitstops in de race. Bottas zegt terecht dat er minder ingehaald gaat worden, wat inhoudt dat ze tot nu toe bij iedere inhaalactie vol vermogen hebben gereden.”

“Wij geloven dat dit ons dichterbij gaat brengen. En als alles goed gaat, dan is onze snelheid in de race ook best goed”, vervolgt Marko, die ervan overtuigd is dat Mercedes vooral in de kwalificatie profiteerde van de ‘party modus’. “Als je kijkt naar Q1 en Q2, dan zijn we redelijk aan elkaar gewaagd. Alleen in Q3 is het verschil enorm. Dat houdt in dat het verschil tussen de modi significant is, maar het is moeilijk vast te stellen hoe groot dat verschil precies is.”

Brandstofverbruik kan rol gaan spelen

Bij Red Bull overheerst het gevoel dat de technische richtlijn gaat helpen om het gat met Mercedes iets te dichten. Ook verwacht men dat Mercedes de motor niet heel veel verder open kan schroeven, omdat in dat geval het brandstofverbruik een rol gaat spelen. “Wij hebben dit jaar nog geen race gehad waarin het brandstofverbruik een kritiek niveau had”, stelt Marko. “Natuurlijk moeten we telkens weer ‘lift and coast’ doen, maar dat was niet doorslaggevend voor de prestaties in de race. Het is lastig te beoordelen hoe wij ervoor staan ten opzichte van Mercedes [qua brandstofverbruik], maar het is logisch dat je meer brandstof verbruikt als je meer vermogen hebt.”

Verstappen gaat op Monza met zijn tweede krachtbron van 2020 rijden, maar die is volgens Marko van precies dezelfde specificatie als de eerste motor. Hij verwacht in 2020 geen significante updates van motorleverancier Honda. “De upgrades met meer vermogen komen pas volgend jaar”, zei Marko. “De aanlooptijd is lang en je hebt aan de mechanische zijde ook betrouwbaarheid nodig. Waar we een probleem hebben gehad, is de elektronica, bijvoorbeeld bij Albon in de eerste race in Oostenrijk. Na de kwalificatie op Silverstone wisselden wij de motor ook vanwege een soortgelijk probleem. Om veilig te zitten stond Honda erop dat wij niet alleen de elektronica en sensoren wisselden, maar de hele krachtbron. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is, maar de motor zelf is intact.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll