Wat RB van Lawson verwacht in de komende zes F1-races

Na de Formule 1 Grand Prix in Singapore werd bekend wat eigenlijk al duidelijk was: Daniel Ricciardo is door RB F1 ontslagen en wordt vanaf de komende race in Austin vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander krijgt zes GP-weekenden de kans om zichzelf in de kijker te rijden, want een contract voor 2025 heeft hij nog niet op zak. In gesprek met de F1 Nation-podcast vertelt de 22-jarige coureur wat er van hem verwacht wordt.

"In principe verwachten ze dat ik het niveau van Yuki [Tsunoda] kan evenaren. Het doel van het team [voor mij] is dat ik net zo goed presteer", verklaart Lawson. "Daarnaast willen ze ook graag punten, want ze zijn in gevecht voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Dat is heel erg belangrijk voor RB. Dus punten scoren is mijn doel en ik denk dat als dat me lukt, ik het automatisch goed doe."

Lawson heeft dus een duidelijk doel voor ogen, maar hij sluit niet uit dat na verloop van tijd de verwachtingen aangescherpt of afgezwakt worden. "We worden continu beoordeeld. Ik ben al sinds mijn zestiende onderdeel van Red Bull [Junior Team] en het gaat continu over prestaties, maar we worden continu geëvalueerd. Dat gaat nu niet anders zijn", stelt de coureur.

Deur open naar Red Bull Racing?

Mocht Lawson uitzonderlijk presteren, dan is het niet ondenkbaar dat hij volgend jaar niet bij RB, maar bij Red Bull rijdt. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt er geen geheim van dat hij bij dat team het liefst twee coureurs uit de eigen opleiding ziet en dat betekent dat er naast Max Verstappen een andere coureur moet komen. Lawson én Tsunoda komen uit het opleidingstraject en mogen dus hopen op een zitje bij de Oostenrijkse renstal. "Ik ben daar nu nog niet mee bezig, maar ik weet dat er toekomst zit in het tweede zitje bij Red Bull Racing. Als ik het goed doe, dan is het mijn doel om in de toekomst bij Red Bull Racing te rijden", vertelt Lawson. "Ik weet ook dat Red Bull naar de toekomst kijkt als Max of Sergio [Pérez] een keer vertrekt. Ze moeten dan iemand klaar hebben staan, dus als ik het goed doe, dan zou mijn toekomst daar moeten liggen."