In de Formule 1 geldt er sinds een aantal jaar een avondklok. Zo willen de organisatoren van de sport voorkomen dat de monteurs de hele nacht aan de auto's sleutelen. De werkdruk moet daardoor afnemen, wat de gezondheid van het personeel bevordert. Er zijn echter wel mogelijkheden om buiten de avondklok te werken, met de inzet van de zogenaamde 'jokers'. Sinds dit jaar mogen de teams twee keer langer doorwerken. Om een straf te voorkomen zijn de renstallen terughoudend met het vroeg inzetten van deze uitzondering. Alleen in noodgevallen - zoals Williams in Australië na de crash van Alexander Albon - kan een team niet anders dan een joker inzetten.

In Japan kwam het bericht van de FIA naar buiten dat Aston Martin Racing een joker had ingezet. Dat werd met gefronste wenkbrauwen ontvangen, want van buitenaf leek er geen noodzaak om na de avondklok door te werken. Toch is de Britse renstal ervan overtuigd dat het een goed moment was om de eerste dispensatie in te zetten, want ze wilden zeker weten dat de updates op de auto van Fernando Alonso goed gemonteerd waren. "Het was niet echt ons plan. We keken echter naar de auto's en zagen dat er nog een heleboel werk te verzetten was voordat we ze klaar zouden hebben. We moesten nog wat aan het chassis doen en het was niet mogelijk om voor het ingaan van de avondklok klaar te zijn", vertelt performance directeur Tim McCullough.

Ook teambaas Mike Krack is van mening dat het inzetten van de joker een juiste keuze was. "We moesten alles van de auto afhalen en daarna er weer op zetten. Als dat klaar is, dan nemen we ruim de tijd om alles te controleren. 'Zitten alle onderdelen op de juiste plaats? Past alles precies in elkaar?'", vertelt de Luxemburger, die benadrukt hoe belangrijk dat is. "Als je dat niet hebt, dan kunnen de metingen het ene zeggen en de resultaten op de baan het andere. Tegenwoordig is het bizar hoe vaak we alles checken. Het is niet alleen maar een enkele check of een dubbelcheck."

Controle niet de enige reden

Hoewel het voor Aston Martin belangrijk is dat de checks goed verliepen, is er nog een andere reden waarom de avondklok werd overtreden. Vorig seizoen schoot de renstal uit de startblokken met een reeks aan podiumplaatsen, maar verloor het terrein in de ontwikkelingsstrijd. De updates werkten niet naar behoren en Ferrari, McLaren en Mercedes waren sneller geworden.

Diezelfde terugval wil Aston Martin dit seizoen voorkomen. De eerste geluiden over het ontwikkelingsprogramma zijn positief. Daarnaast nemen ze de tijd om de updates goed te testen. Dat wil tegelijkertijd niet zeggen dat ze geen haast maken. "We proberen altijd de onderdelen zo snel mogelijk naar het circuit te krijgen. We konden een pakket meenemen, maar we wisten dat het krap zou worden of we het in Japan op de auto konden krijgen", vertelt McCullough. "We wilden het wel daar doen, want daarna komen twee sprintweekenden. Daar wilden we het niet introduceren. Vorig jaar deden we dat in Austin wel en toen hadden we het heel zwaar. We leerden wat de auto deed in te weinig tijd."

De update in Japan betaalde zich met een prima zesde plek uit. Alonso - die als enige de update op de auto had - sprak zelfs over een van de beste vijf races uit zijn lange carrière. Het laat ook zien dat de resultaten uit de windtunnel overeenkomen met wat er op het circuit gebeurt, iets wat bijvoorbeeld Mercedes niet voor elkaar heeft. Dat geeft McCullough vertrouwen dat er grote stappen gezet kunnen worden. "We hebben de filosofie achter de auto iets veranderd. We zien dat onze aerodynamische afdeling een goede ontwikkelingsrichting te pakken heeft. Het is nu een kwestie van de onderdelen op de auto zetten", vertelt de technicus. "De bouw van de auto en de filosofie achter de auto bieden nu meer kansen om grote stappen te zetten en we weten waar we performance kunnen vinden. We moeten dat in de komende twintig races laten zien, maar volgens ons staan we er goed voor."