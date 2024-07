Wat Mercedes wil zien van Antonelli om F1-promotie af te dwingen

Mercedes heeft nog altijd geen beslissing genomen over de opvolging van Lewis Hamilton. Toptalent Andrea Kimi Antonelli is een serieuze optie, al wordt de komst van Carlos Sainz eveneens niet uitgesloten. Antonelli heeft zichzelf de voorbije weken een goede dienst bewezen met zijn eerste overwinningen in de Formule 2. Hij won de natte sprintrace op Silverstone, om in Hongarije de hoofdrace op zijn naam te schrijven. De stijgende vorm van de jongeling is bij Mercedes niet onopgemerkt gebleven, juist op het moment dat men leek te twijfelen aan het plan om hem komend jaar te laten promoveren naar de Formule 1.

Toch kijkt het merk met de ster niet alleen naar de resultaten, zo benadrukt teambaas Toto Wolff. “Kimi heeft goed werk geleverd. In Hongarije pakte hij een dominante overwinning. Op twee verschillende bandencompounds was hij zeer sterk. Het was verdiend. We hebben nooit getwijfeld aan zijn snelheid. Het draait allemaal om het leerproces. Hij heeft zich razendsnel ontwikkeld, maar het gaat ook om het leren managen van banden en dat soort dingen. Daarom was deze zege een statement.”

Fouten maken

De zeges komen voor Antonelli op een welkom moment. Hij heeft, net als Prema-teamgenoot en aanstaand Haas F1-coureur Oliver Bearman, al het gehele seizoen moeite om het maximale uit zijn wagen te halen. Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije zei de Italiaan, die komende maand 18 jaar wordt, dat hij niet weet of hij klaar is voor de F1-promotie. “Ik leer nog steeds veel in F2. Ik maak nog steeds veel fouten, ik doe zeker niet alles goed. Ik wil daar gewoon eerlijk over zijn.”

Volgens Wolff is dat geen probleem en is het juist belangrijk om in de Formule 2 fouten te maken. “Soms vergeten we hoe dom we zelf waren toen we 17 jaar oud waren”, zegt de Oostenrijker. “Met mijn gebrek aan volwassenheid zou ik ook niet altijd de juiste beslissingen nemen in zo’n competitief veld. Wat ik graag van hem zie, is dat hij fouten maakt, daarvan leert en doorgaat met het team bij de hand nemen om de performance te verbeteren. Bandenmanagement, het lezen van de race, het lezen van de banden. Al dat soort dingen. En dat heeft hij gedaan. Nu zullen we zien of hij dat niveau kan vasthouden, maar dat is in de Formule 2 altijd lastig om te beoordelen. Wat we zagen in de data van de F1-test was veelbelovend.”