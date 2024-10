Wat Mercedes overtuigde om Antonelli voor F1 2025 vast te leggen

Op het circuit van Monza mocht Andrea Kimi Antonelli zijn officiële debuut tijdens een F1-weekend maken tijdens de eerste vrije training. Die eindigde al vroeg in een crash, maar Mercedes kondigde hem later aan als nieuwe teamgenoot van George Russell in 2025. Bij 'Il Festival dello Sport', georganiseerd door het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, laat Antonelli weten dat het besef er nog niet helemaal is dat hij vanaf volgend jaar een Mercedes F1-coureur is. "Ik begin het langzaam te beseffen, maar ik denk dat het echte besef pas op de grid in Melbourne komt", doelt hij op de openingsrace van 2025. "Ik ben zo blij, het is een droom die uitkomt maar nu begint het moeilijke deel. De Formule 1 is de volgende stap, ik zal veel te leren hebben dus het wordt belangrijk om deze tijd te gebruiken om me zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend jaar."

Ondanks alle druk en vraagtekens voelt de 18-jarige Antonelli zich wel al gereed voor de Formule 1. "Ik denk dat de snelheid geen probleem zal vormen. Het enige waar ik veel aan zal moeten werken, is hoe ik het weekend op de best mogelijke manier kan aanpakken en alle processen leren. Er valt dus veel te leren, maar ik voel me gereed." Voor dat eerste seizoen gaat de Italiaan grote ambities niet uit de weg. "Het zou een droom zijn om races te winnen", aldus Antonelli. "Het zal niet zo makkelijk zijn, want alle teams zullen een competitieve auto hebben. Het zal dus heel lastig worden, maar dit is het doel. Het zou ook goed zijn om podiumplaatsen te pakken, maar het hoofddoel is om zeges te pakken."

Mercedes overtuigd

Mercedes had meerdere opties om het zitje van Lewis Hamilton te vullen voor 2025, maar kwam uiteindelijk bij Antonelli terecht. Het talent maakt al sinds 2019 deel uit van het opleidingsteam van Mercedes, dat al snel door had waartoe hij in staat was. Hij won meerdere kampioenschappen in de karts en formulewagens en Mercedes besloot daarop de gok te wagen om een jonge coureur naar het topteam te promoveren. Ter voorbereiding op zijn F1-debuut in 2025 heeft Antonelli meerdere tests met oudere F1-auto's gekregen.

Volgens Antonelli heeft zo'n Testing of Previous Car-test (TPC) op Spa-Francorchamps ook het verschil gemaakt. "Tijdens de TPC-tests waren zij onder de indruk van hoe snel ik op de limiet reed en hoe snel ik de gewenste rondetijden reed", legt hij uit. "Ik moet zeggen dat ik tijdens de tests vooral moeite had met het racetempo. Maar in de laatste twee testdagen op Spa verbeterde ik mijn racetempo aanzienlijk en dat heeft Mercedes ertoe aangezet om mij te contracteren", onthult Antonelli. "Tot dat moment was het hun idee om mij in 2025 bij Mercedes in de auto te zetten, maar eerst wilden ze zien of ik mijn zwakke punten kon verbeteren. Tijdens de tests op Spa heb ik een goede stap vooruit gezet en dat heeft Mercedes overtuigd. Sterker nog, voor de zomerstop had ik een gesprek met [Toto] Wolff, mijn engineer en andere mensen van Mercedes. Zij vertelden me dat ik een van hun coureurs zou worden in 2025. Dat was een fijn moment!"

Antonelli merkt op dat teams in de Formule 1 veel data tot hun beschikking hebben, inclusief live-telemetrie. Zodoende kan een engineer direct aan een coureur vertellen waar hij wat laat liggen. "In de volgende ronde kun je al toepassen wat de engineer zegt en je verbeteren", stelt hij vast. Maar bij die tests wilde Mercedes juist niet te veel informatie doorspelen. "Ze probeerden mij het meer zelf te leren, zonder richtlijnen te delen", besluit Antonelli.