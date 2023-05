In 2022 haalde Red Bull Racing overtuigend beide Formule 1-wereldtitels binnen, waarbij de kroon bij de coureurs vier races voor het einde al in handen kwam van Max Verstappen. Daar waar de RB18 al een uitstekende bolide was die 17 van de 22 races winnend afsloot, lijkt de RB19 van 2023 nog een klap beter. In de eerste vier races van het seizoen is de zege iedere keer naar een Red Bull-coureur gegaan, waarbij Verstappen en teamgenoot Sergio Perez de overwinningen keurig deelden. In de titelstrijd heeft de Nederlander een voordeel van zes punten ten opzichte van zijn teamgenoot, terwijl Red Bull bij de constructeurs maar liefst 93 punten marge heeft richting Aston Martin.

"Met de auto die ze hebben is Red Bull nu het dominante team", concludeert voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson dan ook in gesprek met Sky Sports. Verstappen zit in zijn ogen dan ook in een compleet andere situatie dan bijvoorbeeld in 2019 en 2020, toen Mercedes de sport domineerde en Red Bull en Verstappen juist in de achtervolging moesten. "Max heeft vele jaren doorgebracht in een auto die niet dominant was. Hij streed tegen teams als Mercedes die wel het prestatieniveau hadden dat hij graag had willen hebben. Toen hij in jaren als 2020 tegen de superieure auto van Mercedes vocht, ging hij voor acties waarbij hij risico's nam. Hij smeet zijn auto aan de binnenkant bij iemand als Lewis Hamilton, omdat het mogelijk zijn enige kans was om voor de Mercedes te komen."

In de ogen van Davidson hoort bij de nieuwe situatie eigenlijk ook een iets andere aanpak, maar met name in de strijd met George Russell tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan liet de tweevoudig wereldkampioen daar weinig van zien. "Het was de sprintrace waarin we het gesteggel met George Russell zagen. Hij zei: 'Kijk, als je op die manier racet en de auto aan de binnenkant smijt, dan kan je het in de toekomst van mij terug verwachten.' Dat is denk ik het laatste ding dat Verstappen nog moet polijsten", zegt Davidson. "Hij is nog altijd een jonge coureur en hij wordt nog steeds beter, wat behoorlijk beangstigend is voor de concurrentie omdat hij al zo goed is. Dit is in mijn ogen het enige dat hij nog moet verbeteren en waar hij van moet leren."

Voor die ietwat gewijzigde aanpak zou Verstappen een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop Hamilton te werk ging toen hij bij Mercedes over een dominante auto beschikte. "Hij gaf zo nu en dan een positie op de baan op om die later dan terug te pakken, aangezien hij toch de auto had om dat te doen. Lewis keek altijd naar het totaalplaatje en ging voor de lange adem. Dat is denk ik het enige wat Max nog kan verbeteren, want er was geen enkele reden om zo vroeg in de sprintrace zo fanatiek met George te gaan strijden", aldus Davidson. "Hij zou er met hoe hij presteert in de Red Bull toch wel weer voorbijkomen. Hij moet begrijpen dat zijn focus vooral op Sergio moet liggen gezien de auto en bijbehorende voorsprong die hij heeft."

Video: Verstappen heeft het aan de stok met Russell in Baku