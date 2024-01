Wat Verstappen volgens Newey gemeen heeft met F1-grootheden

Max Verstappen was ongenaakbaar in 2023. De Red Bull-coureur schreef negentien van de tweeëntwintig races op zijn naam en verbrak vele records op weg naar zijn derde F1-titel op rij. De 26-jarige Nederlander kon wel weer rekenen op een uitermate sterke bolide met dank aan ontwerper Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché. Voor Newey was 2023 ook een bijzonder jaar, aangezien hij nu goed is voor 25 F1-titels bij de constructeurs en coureurs. Zijn carrière omspant al meer dan veertig jaar en in die tijd heeft hij met veel coureurs mogen werken.

Het vergelijken van die coureurs vindt hij echter 'heel moeilijk' omdat het over verschillende tijdperken en andere auto's gaat. Maar: "Bij Max heb je de indruk dat hij, net als alle andere echt briljante coureurs, de auto haast onbewust kan besturen", zegt Newey in een exclusief interview met Motorsport.com. "Daardoor houdt hij genoeg verwerkingskracht over om na te denken over wat de auto doet." Dat houdt volgens Newey in dat Verstappen kan nadenken over hoe hij zijn rijstijl kan aanpassen aan de karakteristieken van de auto en hoe hij de afstelling kan aanpassen via het stuur om 'hem te helpen bij wat hij probeert te bereiken op dat specifieke punt in de race' en 'de specifieke degradatie waar de banden onder lijden'. "Eigenlijk [is hij] dus in staat om de hele race af te kunnen lezen", vat Newey het samen. "Dat is iets wat hij al een soort van in zich had toen hij voor het eerst in de Formule 1 reed, maar wellicht heeft hij zich tot een heel hoog niveau ontwikkeld. Het vermogen om de auto extreem snel te besturen, maar toch constant reserve te hebben, is iets wat Max heel duidelijk heeft en ik zou zeggen dat alle echte grootheden met wie ik heb gewerkt dat ook hebben."

Newey stelt dat het voor hem 'heel makkelijk' is om met Verstappen te werken. "Hij is natuurlijk veeleisend, absoluut. Maar zijn feedback is goed en niet te ingewikkeld. Hij weet hoe hij moet aangeven wat hij van de auto wil. Hij vertrouwt er ook op dat wij, samen met GP (Gianpiero Lambiase, Verstappens race-engineer, red.) met oplossingen komen." Newey geeft toe dat dat echter niet altijd gebeurt. "Met Singapore als voorbeeld!", doelt hij op de enige race die Red Bull in 2023 niet wist te winnen. "Maar we doen ons best."