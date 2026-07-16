Wat Max Verstappen in Spa wel en vooral niet zei over zijn F1-toekomst en McLaren

Toen Max Verstappen zich donderdagmiddag op de rode sofa neerzette voor de officiële FIA-persconferentie was meteen duidelijk waar het het eerstvolgende half uur vooral over zou gaan. Verstappen had op de ochtend van de mediadag weliswaar een samenwerking met McLaren-junior Dries van Langendonck aangekondigd, maar de meeste aanwezigen waren geïnteresseerd in iets anders: Verstappens eigen toekomst en de geruchten die hem aan McLaren koppelen.

Die geruchten zijn in essentie niets nieuws, alleen hebben ze na Silverstone meer tractie gekregen op sociale media – met name door wat “vaguetweeting” is gaan heten. In één geval was voor insiders vanaf het allereerste moment al duidelijk dat het om Scott Dixons overstap naar Arrow McLaren in IndyCar zou gaan, maar het heeft veel fans wel op het verkeerde been gezet.

Wat betreft de F1-geruchten, heeft McLaren de gesprekken met Verstappen ook nooit ontkend, waardoor het verhaal op de achtergrond blijft doorsudderen. De mediadag in Spa heeft daar geen verandering in gebracht, al is het maar omdat Verstappen zelf ook niet de behoefte voelde om alle speculatie de kop in te drukken. Hij had zich voorgenomen om er helemaal niks op te zeggen, wat meteen duidelijk werd toen F1-presentator Tom Clarkson tijdens het inleidende deel van de persconferentie een poging waagde.

Vraag: Laten we praten over de zaken naast de baan. Er is in de afgelopen dagen en weken weer meer speculatie over jou toekomst opgekomen. Kun je ons een update geven?

Verstappen: Nee.

Vraag: Wat maak je dan van alle speculatie?

Verstappen: Niks.

Vraag: Heb je zelf een datum in gedachten?

Verstappen: Nee, er valt van mijn kant niks te zeggen.

Vraag: Betekent dat volle commitment aan Red Bull voor 2027?

Verstappen: Zoals ik net zei valt er niks te zeggen.

Foto door: Speedpictures

Na de persconferentie is het tijd voor de Nederlandse mediasessie in de paddock, maar daarin maakt Verstappen zijn punt ook meteen duidelijk. Als een collega lachend opmerkt dat we deze sessie eens uitgebreid naar Verstappens toekomst zullen vragen, reageert hij meteen: “Daar ga ik toch niks over zeggen, dus dan is het zo voorbij.”

Als later in de sessie op subtiele wijze de vraag opkomt of Verstappen de keuze voor zichzelf wel alvast heeft gemaakt, stelt de hoofdrolspeler dat dit nog niet het geval is. “Nee, ik ben gewoon druk bezig om hier te zorgen dat we de juiste stappen maken. En daarbuiten heb ik natuurlijk de trouwerij van mijn zusje gehad, dus het komt allemaal vanzelf wel. Dat is altijd zo geweest.” Een deadline om duidelijkheid te verschaffen zegt hij evenmin te hebben: “Nee, niet per se.”

Het is bekend dat de exitclausule in Verstappens contract betrekking heeft op zijn positie in de WK-stand in augustus, al hoeft hij het team naar verluidt voor oktober niet te informeren over een eventuele beslissing. Door de huidige WK-stand kan Verstappen de clausule in tegenstelling tot volgend jaar wel gebruiken, al heeft manager Raymond Vermeulen al uitgelegd dat dat gegeven an sich nog niet betekent dat de Verstappens die clausule ook daadwerkelijk willen gebruiken.

Red Bull heeft Verstappen eerder dit jaar gevraagd om zich publiekelijk alvast uit te spreken, maar daar heeft de viervoudig wereldkampioen, net zoals het laten afkopen van zijn exitclausule, logischerwijs geen enkel belang bij. Verstappen zegt bij navraag echter dat hij zich niet onder druk gezet voelt door Red Bull. “Nee, er valt geen druk te zetten. Het gaat gewoon stap voor stap. Al onze gesprekken gaan eigenlijk over de auto en hoe we vooruit moeten komen met de auto. Dus op dat gebied is de stemming zoals die altijd is geweest, en zo moet het ook zijn.”

Luistert Red Bull niet genoeg naar Verstappen?

Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Gesprekken over het gebrek aan performance hebben afgelopen week ook weer plaatsgevonden. Na zijn uitvalbeurt in Silverstone gaf Verstappen aan enkele dagen helemaal geen behoefte aan een goed gesprek met Red Bull te hebben, maar dat was deels de frustratie van dat moment.

“Ik was woensdag al meteen weer terug in de simulator. Alleen op dat moment als je uit de auto stapt, dan ben je er wel even klaar mee omdat je er voor de tweede keer af gaat door een vergelijkbaar probleem”, duidt hij op de achtervleugel die Red Bull dit weekend niet gebruikt.

“Ik weet natuurlijk ook dat het team er alles aan doet om dingen op te lossen en dat zij die crashes natuurlijk ook niet graag zien gebeuren. Alleen als het gebeurt, dan is het natuurlijk wel even balen. Maar op woensdag was ik alweer meteen weer in de simulator, dus het werk gaat gewoon door.”

Die dag is er ook gesproken over wat Verstappen in Silverstone aanstipte – dat Red Bull niet genoeg naar hem luistert. Hij benoemde het in Canada al eens en in Groot-Brittannië nogmaals. “Ze hebben heel veel dingen onderzocht en uit bepaalde dingen zijn conclusies gekomen. Bepaalde dingen zijn nog wat lastiger te begrijpen. Wat ik heb gezegd, is wel allemaal opgenomen en we hebben het er wel over gehad”, aldus Verstappen. “Maar als ik zo’n dag terugkom in de fabriek te zeggen, dan hoef ik ook niet te zeggen ‘jullie luisteren niet naar mij, dit of dat’. Zo gaan die gesprekken niet.”

In dat opzicht lijkt de lucht geklaard en begint Verstappen weer vol goede moed aan een nieuw raceweekend. Maar tijdens de mediadag was het interessanter wat hij niet zei.

Hoezeer hij alle speculatie over zijn toekomst ook mag haten, Verstappen heeft er vooralsnog geen enkel belang bij om die nu al de kop in te drukken. Het is immers ofwel een goed drukmiddel richting Red Bull ofwel een goede manier om daadwerkelijk de opties te verkennen. Vorig jaar eindigde de soap tijdens de mediadag in Hongarije, maar vooralsnog is Verstappen daar – ongeacht wat hij volgend jaar wil – nog niet aan toe en dat is zeker niet per definitie nadelig voor hem.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images