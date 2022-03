Aangepaste Mercedes en update Red Bull: Wat te verwachten van F1-test?

Eindelijk de 'echte' 2022-auto's in beeld

In Barcelona hebben teams een eerste indruk van het nieuwe reglement gekregen, maar onder meer Max Verstappen heeft laten weten dat de bolides er in Bahrein "weer heel anders uit zullen zien". De wereldkampioen gaf ermee aan dat teams grootschalige upgrades gepland hebben en in de tweede testweek pas de echte kaarten op tafel leggen. Die grootschalige upgrades zijn in ieder geval te verwachten bij twee teams die vorig jaar de dienst uitmaakten: Mercedes en Red Bull Racing.

Het merk met de ster heeft traditiegetrouw een handje van deze aanpak. De brigade van Toto Wolff begint vaak met een relatief 'kale' auto aan eerste testweek om de 'echte' creatie pas te tonen in week twee. Het seizoen 2019 vormt daar het beste voorbeeld van, toen er werkelijk een verschil van dag en nacht zat tussen de bolides waarmee Mercedes beide tests afwerkte. Door de enorme verandering in het reglement lijkt de gok tamelijk groot om ook dit jaar alles achter de hand te houden en pas in de laatste week tegen kinderziekten aan te lopen, vooral omdat de bereikbaarheid van Bahrein minder is dan Barcelona.

Dat gezegd hebbende, gaat in de paddock het verhaal rond dat Mercedes in Bahrein met een 'half-nieuwe' auto voor de dag zal komen. Ook Red Bull heeft beloofd dat er grote veranderingen aan zitten te komen, waardoor het deze week zoeken wordt naar noviteiten. Daar komt bij dat teams in de voorbije week hard hebben gewerkt om porpoising - het onbedoelde hobbelen door het grondeffect - onder de knie te krijgen. Zo blijkt uit de onderstaande foto dat Mercedes de vloer nogal onorthodox had verstevigd om porpoising in Barcelona tegen te gaan, maar erkende het team dat dit geen structurele oplossing is en dat die structurele oplossing er idealiter wel in Bahrein is...

Focus gaat langzaam maar zeker op de krachtsverhoudingen

Naast zijn uitspraak over de doorontwikkeling zei Verstappen nog iets in Barcelona en wel over de geklokte rondetijden. "Daar kijk ik niet naar. Ik ga pas tijdens Q3 in Bahrein naar rondetijden kijken", sprak de man met startnummer 1. Alhoewel het klopt dat de echte verhoudingen pas tijdens de kwalificatie op 19 maart duidelijk worden, kan de tweede testweek al wel een eerste indicatie bieden.

Zo is de driedaagse in Barcelona puur een 'Funktionstest' geweest, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Meters maken om de correlatie te checken was het devies en dat is bij Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull aardig gelukt. De verwachte topteams kenden productieve dagen, terwijl de 'usual suspects' juist in de hoek zaten waar de klappen vielen. Ferrari is door George Russell ook al als favoriet voor het aankomende seizoen aangeduid, maar dat is logischerwijs onzin. De tijden uit Barcelona zeggen niks. Zo heeft Red Bull de zachtste bandencompounds van Pirelli nog niet aangeraakt en voegde Helmut Marko toe dat zijn coureurs met veel brandstof op pad waren.

In Bahrein zeggen de testtijden ook niet alles, maar verschuift de focus wel gaandeweg op performance. Zo is het een trend dat de meeste teams - vooral op de slotdag - toch al even naar een zachtere compound grijpen en een run afwerken met minder brandstof aan boord. In Barcelona werd zo'n snelle ronde in de voorbije jaren nog wel eens afgebroken in de laatste chicane om er in de tijdenlijst niet al te goed uit te zien, maar ook dergelijke rondjes zeggen meer dan die uit de eerste week. Des te meer omdat de omstandigheden op het Bahrain International Circuit - met temperaturen ver boven de twintig graden - volgens teams een stuk representatief zijn.

Hoe gaan teams om met porpoising?

Het is hierboven al even genoemd, maar verdient op zichzelf ook aandacht: porpoising, oftewel een onbedoeld neveneffect van het grondeffect. Het probleem speelde F1 in de jaren '70 en '80 al parten en is nu terug. Het grondeffect zorgt ervoor dat de auto naar het asfalt wordt getrokken. Dit gebeurt op rechte stukken zonder DRS zo extreem dat de auto de bovenkant van het asfalt net wel of net niet aanraakt, waardoor de luchtstroom wordt verstoord, de auto omhoog komt en het feest weer van voren af aan begint, doordat het grondeffect weer in volle glorie gaat werken.

Een veiligheidsprobleem - zoals door sommigen is geopperd - lijkt het anno 2022 nog niet, al is het voor coureurs allesbehalve prettig. Dat laatste geldt ook voor de teams doordat het simpelweg rondetijd kost. Het is wat de Britten een 'performance differentiator' noemen. Niet alle teams hebben er namelijk in dezelfde mate last van. Ferrari en Mercedes stuiterden vorige week behoorlijk over de rechte stukken, terwijl McLaren er nagenoeg niet mee te kampen had. Dat team gaf nadien aan dat het zichzelf niet rijk rekent en vermoedt dat andere teams het probleem ook snel oplossen. Of dat een manier is om zichzelf nog eventjes in te dekken of dat het conform de realiteit is, zal in Bahrein moeten blijken. Het euvel is overigens makkelijk op te lossen door de rijhoogte te verhogen, maar dat is nou net wat teams niet willen. Dan maar zien wat ze in Bahrein wél willen.

Haas heeft de schijnwerpers op zich gericht

Tot slot zal Haas in Bahrein de schijnwerpers op zich gericht weten. En nee, niet om de door het team gehoopte redenen. De equipe van Guenther Steiner hield de uitgaven in 2021 tot een minimum beperkt om dit jaar een slag te kunnen slaan. Een gedegen begin is daarvoor nodig, maar laat Haas nou allesbehalve dat beleven. In Barcelona bleef het team door verschillende problemen steken op 160 rondjes in drie dagen, het minst van alle formaties. Nog belangrijker dan alle actie op de baan is wat er naast het asfalt gebeurde. Na de Russische invasie van Oekraïne besloot het team alle uitingen van hoofdsponsor Uralkali te verwijderen en afgelopen weekend volgde het onvermijdelijke besluit: de banden met Uralkali zijn definitief verbroken en de familie Mazepin is de deur gewezen.

Alhoewel dat laatste niet verwonderlijk is en we aan Mazepin weinig missen als F1-coureur, is het absoluut niet wat Haas nu kan gebruiken. Het levert nog meer onrust en hoofdbrekens voor Steiner op. Op financieel vlak is het voortbestaan van het team niet in gevaar, maar in sportief opzicht is het allesbehalve fijn om minder dan twee weken voor de seizoensopener nog te moeten kiezen wie er in de auto stapt. Pietro Fittipaldi neemt de honneurs waar tijdens deze test, maar Haas heeft al laten doorschemeren dat het voor het reguliere seizoen kijkt naar een coureur met meer ervaring en wellicht diepere zakken. Het maakt dat Haas in ieder geval tijdens de persconferenties en media-optredens onder het spreekwoordelijke vergrootglas zal liggen, zeker nu duidelijk is dat het team vanwege vertraagde vracht de eerste ochtend van de testsessie in Bahrein moet laten schieten.

De F1-testdagen (10 tot en met 12 maart) zijn dagelijks van 8.00 uur tot 17.00 uur Nederlandse tijd. De actie is alle dagen van begin tot eind te volgen in het liveblog van Motorsport.com, dat met meerdere journalisten ter plekke is op het Bahrain International Circuit. Aan het eind van iedere dag volgt er natuurlijk een F1-update, oftewel een video op de site en YouTube waarin alles wordt geanalyseerd.