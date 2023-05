Wat kan Max Verstappen in Miami vanaf P9? "Minimaal een tweede plek"

Gezien de overmacht in de sessies voorafgaand aan Q3 had de kwalificatie in Miami eigenlijk pole-position nummer 23 moeten opleveren voor Max Verstappen. De praktijk bleek echter weerbarstiger dan dat. Zo ging de eerste run de mist in door een momentje naast de ideale lijn in de bochten 6 en 7. Nadien kon Verstappen geen nieuwe tegenslag meer gebruiken, maar kwam die er in de vorm van een schuiver van Charles Leclerc en dus een rode vlag wel. Geen pole-position dus, maar in plaats daarvan een stekje op de vijfde startrij voor de vijfde race van dit Formule 1-seizoen.

Het is geen ideale uitgangspositie, zeker niet in de wetenschap dat teamgenoot Sergio Perez vanaf pole mag vertrekken. "De zaterdag is natuurlijk geen geweldige dag geweest, maar ik weet ook dat je het kampioenschap vandaag of morgen nog niet kunt winnen. Je hebt soms wat tegenslagen, maar dat betekent niet dat dit het hele jaar zo blijft", laat Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "Niet alles kan perfect zijn. Vorig jaar hadden we ook een moeilijk begin en moesten we daarna echt alles goed voor elkaar krijgen. Deze zaterdag was uiteindelijk niet perfect en daar baal ik natuurlijk van, maar het heeft geen zin om daar heel lang mee te zitten. Je leert er vooral van en probeert het de volgende keer beter te doen."

Inkorten van de DRS-zones geen probleem voor Red Bull?

Opgemerkt dat er naast de ideale lijn weinig grip ligt in Miami en dat inhalen daardoor lastig kan worden, haakt Verstappen in: "Het zal daardoor wel iets lastiger worden, ja, maar de meeste inhaalacties zullen toch richting bocht 17 plaatsvinden, aan het eind van het lange rechte stuk. Of dat je er daar heel dicht naartoe kruipt en dan richting bocht 1 iets kunt proberen." In dat opzicht helpt het misschien niet dat de FIA ook in Miami weer twee DRS-zones heeft ingekort, al denkt Verstappen dat Red Bull daar niet meteen veel hinder van ondervindt. "Het zal wel iets moeilijker zijn dan vorig jaar, maar met de auto die we hebben, denk ik dat we alsnog wel redelijk snel op kunnen schuiven. Ik hoop in ieder geval dat het geen DRS-trein wordt, want dan heb je natuurlijk wel een probleem."

Waar Verstappen er geen groot punt van maakt, is het inkorten van DRS-zones vrijdagavond wel een voornaam gespreksonderwerp geweest in de rijdersbriefing. Zo waren verschillende coureurs verbolgen over het feit dat ze niet gehoord zijn voorafgaand aan de veranderingen. Verstappen daarover: "Ik kan wel begrijpen waarom anderen ontevreden zijn. Het is misschien niet helemaal eerlijk om vanuit onze positie commentaar te geven op die DRS-zones, omdat wij een auto hebben die sowieso al wat sneller is. Daardoor maakt het normaal gezien, zeker als je vooraan staat, niet heel veel uit hoe lang die DRS-zones zijn. Maar als het verschil tussen sommige auto’s slechts één of twee tienden is, dan heb je wel een lange DRS-zone nodig en is het dus wel belangrijk."

Wat betreft zijn eigen verwachtingen voor de race in Miami is Verstappen helder: "Minimaal P2." Als de Nederlander tweede wordt zonder de snelste raceronde te pakken en Perez wint, dan is de Mexicaan trouwens voor het eerst dit jaar WK-leider. Als Verstappen de snelste raceronde weet te pakken en als tweede achter zijn teamgenoot eindigt, dan staan beide heren in punten exact gelijk. Op basis van het aantal overwinningen, drie om twee stuks, is ook dan de WK-leiding voor Perez.

