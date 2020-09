Na een zinderende Grand Prix van Italië, waar Pierre Gasly zijn eerste F1-overwinning behaalde - en zijn team AlphaTauri de eerste zege sinds 2008 - reist de paddock door naar Mugello voor de eerste Grand Prix van Toscane ooit. De F1-coureurs en -teams staan hele nieuwe uitdagingen te wachten op Mugello. De Italiaanse baan stond nooit eerder op de kalender waardoor men niet kan vertrouwen op data uit het verleden. Bovendien is dit het eerste F1-evenement sinds de herstart in juli waar toeschouwers worden toegelaten.

Ferrari viert dit weekend haar duizendste race in het Formule 1-wereldkampioenschap. Als eerbetoon aan het F1-debuut in de Grand Prix van Monaco in 1950 rijdt de formatie met een speciale kleurstelling gebaseerd op de wagens uit die tijd. De equipe uit Maranello hoopt op het thuiscircuit aan eerherstel te doen na de dubbele DNF op Monza.

Lewis Hamilton heeft ondanks een teleurstellende Italiaanse Grand Prix de touwtjes in het wereldkampioenschap nog altijd stevig in handen. De Brit heeft een marge van 47 punten op Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Red Bull-coureur Max Verstappen zakte door zijn uitvalbeurt weg tot de derde positie. De Limburger kijkt tegen een achterstand van 54 punten aan.

De Grand Prix van Toscane betekent ook de start van een nieuw tijdperk voor Williams. De familie Williams stond op Monza voor het laatst aan het roer. Simon Roberts is reeds aangesteld als waarnemend teambaas. De nieuwe eigenaren gaan de formatie en het management de komende periode onder de loep nemen dus we kunnen nog wel meer veranderingen verwachten.

Wat is de Grand Prix van Toscane?

Aangezien verschillende races niet met dezelfde naam op de Formule 1-kalender mogen prijken, en de GP van Italië reeds was toebedeeld aan Monza, is de F1-race op Mugello omgedoopt tot de Grand Prix van Toscane. De race is dus benoemd naar de regio waar het circuit ligt. Later dit jaar keert Imola voor het eerst sinds 2006 terug op de Formule 1-kalender. Dat is de derde Formule 1-race die in 2020 op Italiaanse bodem plaatsvindt. Deze race wordt de Grand Prix van Emilia-Romagna genoemd. Eerder dit jaar werd de tweede race op de Red Bull Ring in Oostenrijk al omgedoopt tot de Grand Prix van Stiermarken.

Waarom rijdt de F1 op Mugello?

Vanwege de wereldwijde coronapandemie moest de Formule 1-kalender voor het seizoen 2020 flink overhoop gegooid worden. Liefst dertien races werden afgelast. De F1-bazen moesten flink aan de bak om alsnog een fatsoenlijk programma op te tuigen. Er was een minimum van acht races vereist om het seizoen tot wereldkampioenschap te kunnen verklaren, maar er moesten vijftien GP’s verreden worden om te voldoen aan de TV-contracten.

Naast dubbele races op de Red Bull Ring, Silverstone en Bahrein reist de Formule 1 ook af naar circuits die oorspronkelijk niet op de kalender stonden. Mugello is de eerste van deze nieuwe circuits. De snelle baan is normaliter de thuishaven van de MotoGP Grand Prix van Italië. Mugello is eigendom van Ferrari en is op de kalender gezet om de Italiaanse fabrikant op haar eigen circuit het jubileum van de duizendste race te laten vieren. De GP van Toscane is ook in logistiek opzicht een logische keuze. De reisafstand vanaf Monza is niet al te ver.

Onboard Mugello: Giancarlo Fisichella in Ferrari F1

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Toscane 2020

De Formule 1 houdt vast aan het gebruikelijke tijdschema met twee vrije trainingen van negentig minuten op vrijdag, gevolgd door een uur durende trainingssessie op zaterdagochtend. De kwalificatie, bestaande uit de drie segmenten Q1, Q2 en Q3, begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Daar wordt de startvolgorde voor de Grand Prix van Toscane bepaald. De race start op zondagmiddag om 15.10 uur en gaat over 59 ronden.

De Formule 2 en Formule 3 reizen ook af naar Mugello. De F3 rijdt daar haar laatste races van het ingekorte seizoen. De Australische coureur Oscar Piastri staat in de talentenklasse aan de leiding, voor Prema-teamgenoot Logan Sargeant (USA). De onderlinge marge bedraagt slechts acht punten. In de Formule 2 staat Mick Schumacher door zijn eerste feature race-overwinning op Monza op slechts zes punten van leider Callum Ilott. Beide talenten maken deel uit van het talentenprogramma van Ferrari.

Vrijdag 11 september 2020

11:00-12:30 Eerste vrije training

15:00-16:30 Tweede vrije training

Zaterdag 12 september

12:00-13:00 Derde vrije training

15:00-16:00 Kwalificatie

Zondag 13 september

15:10 Race

Waar kan ik de GP van Toscane kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Bandenkeuze voor de Grand Prix van Toscane

Bandenleverancier Pirelli heeft voor de eerste Formule 1-race op Mugello gekozen voor de hardste compounds met de harde band C1, de medium C2 en de zachte C3. Deze bandencombinatie werd voor het laatst gebruikt tijdens de Grand Prix van Spanje. Vanwege de onzekerheid door het coronavirus kunnen de coureurs dit seizoen niet zelf kiezen hoeveel sets ze van welke bandencompound ter beschikking willen krijgen. Alle coureurs krijgen dezelfde hoeveelheid: acht sets van de soft, drie sets van de medium en twee sets van de hardste band.