Wat is DRS in F1, hoe werkt het en is het automatisch?

Het Drag Reduction System (DRS) is een controversieel, door de coureurs bediend systeem om inhalen te bevorderen en de kans op wiel-aan-wiel gevechten in de Formule 1 te vergroten.

Het systeem, waarbij de coureur een horizontaal deel van de achtervleugel opent om luchtweerstand te verminderen en zo een hogere topsnelheid te behalen als hij binnen een seconde van een voorganger rijdt, werd geïntroduceerd in 2011 en wordt ook in 2022 nog gebruikt. Al vanaf de introductie zorgt het concept voor de nodige verdeling onder de coureurs en fans.

Waarom wordt DRS gebruikt in de Formule 1?

DRS is een kunstmatig hulpmiddel om in te kunnen halen. Het werd in 2011 geïntroduceerd om inhalen gemakkelijker te maken. De achtervolgende coureur kan de achtervleugel openklappen wanneer hij binnen een seconde van een voorganger rijdt. Hierdoor vermindert de luchtweerstand en kan een hogere topsnelheid bereikt worden. In de vrije trainingen en de kwalificatie mag DRS ook gebruikt worden wanneer een coureur alleen rijdt.

Het systeem is vaak bekritiseerd omdat de achtervolgende coureur met een druk op de knop op kunstmatige wijze een hogere snelheid kan bereiken. Menigeen beweert dat hierdoor de kunst van het inhalen weggenomen is. Juan Pablo Montoya, een voormalig F1-coureur en tweevoudig Indy 500-winnaar die bekendstond om zijn agressieve en dappere inhaalacties in het tijdperk voor DRS, zei over het systeem: “Alsof je Picasso Photoshop geeft”.

De start van een DRS-zone Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

DRS is echter geen eenvoudige ‘inhaalknop’ waarbij je automatisch een voorganger inhaalt. Hoewel er voldoende voorbeelden zijn waarbij het voordeel te groot is en de inhaalactie al ver voor de bocht afgerond wordt, is het vooral bedoeld om coureurs te helpen met inhalen die anders klem gezeten hadden in de vuile lucht van een voorganger. De nieuwste generatie F1-bolides is echter ontworpen om elkaar beter en langer te volgen, met minder turbulentie achter de auto. Velen hadden gehoopt dat DRS hierdoor afgeschaft kon worden. Dat is nog altijd het doel van de F1-bazen, maar vooralsnog blijft het in gebruik.

Wat is DRS en hoe werkt het?

DRS gebruikt een activator in het midden van de achtervleugel van een F1-bolide, waarmee de bovenste flap geopend kan worden middels de druk op een knop op het stuur. De achtervleugel opent enkel op specifieke, vooraf aangewezen secties van het circuit, ‘DRS-zones’ genaamd. Doordat de bovenste flap openklapt, neemt de luchtweerstand af. Hierdoor kan een hogere topsnelheid bereikt worden, wat inhalen eenvoudiger moet maken.

In races werkt DRS alleen wanneer een coureur binnen een seconde van de voorganger rijdt, ook als dit een achterblijver is. In vrije trainingen en kwalificaties kan DRS op elk moment gebruikt worden, maar enkel binnen de DRS-zones. Tot 2013 konden de coureurs in de kwalificatie DRS op elk gewenst moment op het circuit openen.

De DRS-activator op de Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De cruciale afstand van een seconde tussen twee auto’s wordt op specifieke punten voor een DRS-zone gemeten. Deze plekken staan ook wel bekend als ‘detectiepunten’. Dit zijn elektronische tijdwaarnemingen in het asfalt die de onderlinge tijdsverschillen tussen de wagens meten. Wanneer de achtervolgende rijder binnen een seconde van de voorganger passeert, wordt er een signaal naar de auto gestuurd waardoor hij in de volgende DRS-zone de vleugel kan openklappen.

Over het algemeen worden de coureurs op de hoogte gebracht van het feit dat zij DRS kunnen gebruiken middels een lampje op het stuur. De voorste rijder krijgt vaak via de boordradio te horen dat een concurrent DRS kan activeren. De aanvallende rijder moet handmatig het systeem activeren door op een knop op het stuur te drukken. Wanneer hij te vroeg drukt, gaat de vleugel niet open. De plek van deze knop hangt af van de voorkeuren van de coureur.

De DRS-achtervleugel klapt automatisch dicht wanneer de coureur het gaspedaal loslaat of de rem intrapt. De vleugel kan ook handmatig gesloten worden door nogmaals op de activatieknop op het stuur te drukken.

DRS kan niet gebruikt worden in de eerste twee ronden van een race, of na een staande of rollende herstart na een safety car of rode vlag. De FIA-wedstrijdleider kan besluiten om het systeem tijdelijk uit te schakelen als hij de omstandigheden te gevaarlijk acht, bijvoorbeeld vanwege regen. Een stilgevallen auto of brokstukken op de baan kunnen ook resulteren in een tijdelijke uitschakeling in een specifieke zone.

De voorste, verdedigende rijder kan DRS alleen activeren als hij ook binnen een seconde van een andere wagen rijdt. Dit fenomeen staat bekend als ‘DRS-trein’. Hierdoor wordt het voordeel van DRS feitelijk ongedaan gemaakt, omdat het voordeel qua topsnelheid teniet gedaan wordt als alle rijders in een groep datzelfde voordeel krijgen.

Het is gebruikelijk dat de verdedigende rijder zijn elektrische energie van de hybridecomponenten opspaart om sneller te kunnen accelereren op de DRS-zones. Zo kan hij proberen om het DRS-effect te neutraliseren en zijn positie te verdedigen.

Red Bull Racing controleert de opening van de DRS. Dit moet aan strenge eisen voldoen. Foto: Giorgio Piola

Hoeveel DRS-zones zijn er?

Het aantal DRS-zones verschilt per circuit en is afhankelijk van de karakteristieken van de baan. Over het algemeen wordt het rechte stuk van elk circuit aangewezen als DRS-zone. Als het verleden heeft uitgewezen dat het lastig is om in te halen, dan kunnen er extra zones aangewezen worden. Dit hoeft niet altijd een recht stuk te zijn, ook secties met lichte bochten kunnen DRS-zones worden. Voorbeeld hiervan is de meanderende sectie richting het rechte stuk in Baku of bochten 9 en 11 in Miami.

In de Grand Prix van Australië 2022 werden op het vernieuwde circuit liefst vier DRS-zones aangewezen. In twee zones zou de achtervolger het gat richting de voorganger moeten kunnen verkleinen, om vervolgens in de andere twee zones een inhaalactie te kunnen plegen in de remzone voor een scherpe knik. Uiteindelijk werd een zone in bochten 8 en 9 op verzoek van de teams vanwege veiligheidsredenen geschrapt. Daardoor blijft het hoogste aantal DRS-zones wat gebruikt is in een kwalificatie of race op drie staan.

Hoewel DRS gebruikt kan worden in lichte knikken, is het over het algemeen niet veilig om met een opengeklapte achtervleugel door de meeste bochten te rijden. De verminderde luchtweerstand zorgt voor een hogere topsnelheid, maar levert ook minder neerwaartse druk op. Daardoor is het lastiger om de wagen onder controle te houden in een bocht, wat kan resulteren in zware crashes op delen waar zeer hoge snelheden bereikt worden.

De FIA heeft in het verleden een aantal maal geëxperimenteerd met DRS-zones in bochten. Een bekend voorbeeld was de Grand Prix van Groot-Brittannië 2018, met een zone over het rechte stuk en door de eerste twee razendsnelle bochten. Na twee zware crashes in de eerste bocht - Abbey - van Romain Grosjean en Marcus Ericsson in respectievelijk de training en de race keerde de zone in 2019 niet terug.

Een probleem met DRS kan erin resulteren dat een coureur een zwarte vlag met oranje schijf te zien krijgt. Als dat gebeurt, moet hij zich direct melden in de pits. De monteurs moeten het probleem dan verhelpen. Dit overkwam Yuki Tsunoda in de Grand Prix van Azerbeidzjan 2022.

Wanneer kunnen coureurs DRS gebruiken?

Een coureur kan DRS alleen activeren binnen de vooraf aangewezen DRS-zones en wanneer hij in een race binnen een seconde van een andere auto rijdt. Dit geldt ook voor achterblijvers. In de trainingen en kwalificatie kan DRS onbeperkt gebruikt worden in de specifieke DRS-zones.

Welke andere raceklassen gebruiken DRS?

DRS wordt ook gebruikt in de Formule 2 en Formule 3, de talentenklassen die in het voorprogramma van de F1 rijden.

In 2017 werd DRS geïntroduceerd in de FIA F3 - destijds nog bekend als GP3. In eerste instantie mochten coureurs het systeem slechts in zes ronden per hoofdrace en vier ronden per sprintrace gebruiken. Sinds 2019 is de werkwijze gelijkgetrokken met F1. In de Formule 2/GP2 wordt DRS al gebruikt sinds 2015.

Andere klassen waar DRS gebruikt werd, was de DTM in de jaren voordat de GT3-regels in 2021 werden geadopteerd.

Juri Vips, Hitech Grand Prix in gevecht met Ayumu Iwasa, Dams Foto: Mark Sutton / Motorsport Images