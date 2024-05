Wat is de triple crown en wie heeft deze prestatie op zijn naam staan?

Gesponsord door

Dat is waar de triple crown om de hoek komt kijken. Deze eretitel wordt alleen toegekend aan een coureur die succes heeft behaald in verschillende racedisciplines. Maar wat is nou die triple crown en wie heeft deze prestatie geleverd?

Wat is de triple crown in motorsport?

De triple crown bestaat uit drie races die elk de vaardigheid van een coureur in een andere racediscipline laten zien. Het gaat om de Indianapolis 500, de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco. Deze worden algemeen beschouwd als de drie meest prestigieuze races in de autosport en vinden elk jaar plaats van eind mei tot begin juni. De triple crown is overigens een onofficiële titel, wat betekent dat er geen trofee wordt uitgereikt op prijs aan verbonden is.

De Indy 500 is de oudste van de drie races. De coureurs legden de 500 mijl van de Indianapolis Motor Speedway voor het eerst af in 1911, twaalf jaar voor de eerste 24 uur van Le Mans. De Grand Prix van Monaco is de jongste van de drie races. Het vorstendom organiseerde de nu beroemde race voor het eerst in 1929, toen William Grove-Williams won in zijn Bugatti.

De triple crown is een notoir moeilijke prestatie om te behalen, deels vanwege het feit dat de races deel uitmaken van verschillende series en racedisciplines. De Indy 500 maakt deel uit van het IndyCar-seizoen, Le Mans is een ronde van het World Endurance Championship (en daarvoor onder andere het World Sportscar Championship), terwijl Monaco een vaste waarde is op de Formule 1-kalender. Maar dit was niet altijd het geval. De Indy 500 vond zijn weg naar de Formule 1-kalender in de jaren vijftig. De deelname van F1-teams en -coureurs was echter beperkt omdat ze niet naar de Verenigde Staten wilden reizen en de race volgens andere regels werd verreden.

Juist vanwege die verschillende disciplines en de nabijheid op de kalender is Graham Hill tot op de dag van vandaag de enige coureur die de veelgeprezen triple crown heeft behaald. Hill won zijn eerste Grand Prix van Monaco (van in totaal vijf) in 1963 en pakte de Indy 500 in 1966 toen hij er voor het eerst aan deelnam en de race op The Brickyard niet meer onderdeel uitmaakte van het F1-kampioenschap.

De 24uur van Le Mans bleek lastiger voor Hill om te temmen. Hij deed van 1958 tot 1966 elk jaar mee aan de endurance-race en zijn beste resultaat in die periode was de tweede plaats in 1964. Pas in 1972, toen hij het voor de laatste keer probeerde, zegevierde Hill. De Engelsman sloot zich aan bij het sportscars-team van Matra op het moment dat zijn F1-carrière ten einde liep en reed samen met Henri Pescarolo. Het duo won de race met een indrukwekkende marge van elf ronden op de zusterauto met François Cevert en Howden Ganly.

Ook autosportteams kunnen de triple crown winnen. Het enige team dat dat lukte, is McLaren beginnend met de Indy 500, waar het Britse team de edities van 1972, 1974 en 1976 won. In 1984 pakte het team de eerste van vijftien overwinningen in de Grand Prix van Monaco. Het team behaalde zijn enige Le Mans-overwinning in 1995, toen JJ Lehto, Yannick Dalmas en Masanori Sekiya voor het team wonnen tijdens hun debuut in de race.

Actieve coureurs die de triple crown kunnen pakken

Fernando Alonso heeft geen geheim gemaakt van zijn streven naar de illustere driekroon. De winnaar van de Grand Prix van Monaco van 2006 en 2007 richtte zijn aandacht eind jaren tien van deze eeuw grotendeels op andere autosportcategorieën. Dat begon in 2017, toen de toenmalige McLaren-coureur Monaco oversloeg om deel te nemen aan de Indy 500. Ondanks een sterk optreden in de beginfase, waarin Alonso niet lager dan op de twaalfde positie reed, eindigde de race in een teleurstelling toen zijn Honda-motor het met nog 21 ronden te gaan begaf. Alonso verlegde zijn focus naar Le Mans door in 2018-19 deel te nemen aan de WEC-campagne van Toyota. Samen met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima won hij de 24 uur van Le Mans (en de WEC-titel) en hij pakte zo het tweede deel van de triple crown.

Juan Pablo Montoya is de enige andere huidige coureur die tweederde van de Triple Crown achter zijn naam heeft staan - en hij is waarschijnlijk dichterbij gekomen dan Alonso. Montoya won de Indy 500 van 2000 en 2015 en de GP van Monaco van 2003. Hoewel Montoya in 2021 won in de 24 uur van Le Mans, was dat in de LMP2 Pro-Am-klasse – de hypercar was de topcategorie – wat betekent dat hij geen overall winnaar werd en dus geen aanspraak mag maken op de triple crown.

Van de huidige racegeneratie zijn er verschillende coureurs die een derde van de triple crown hebben opgeëist. Hiertoe behoort MoneyGram Haas F1 Team-coureur Nico Hülkenberg, die de 2015-editie van Le Mans won, samen met teamgenoten Nick Tandy en Earl Bamber.

Verder is er natuurlijk een aantal actieve F1-coureurs dat de GP van Monaco heeft gewonnen. Van die coureurs (Max Verstappen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Sergio Perez) maakt Ricciardo misschien wel de meeste kans op de triple crown. Terwijl de rest elke interesse in racen in de VS vrijwel helemaal hebben uitgesloten, is Ricciardo dol op de Amerikaanse racecultuur en het is bekend dat hij aanbiedingen van IndyCar-teams kreeg toen zijn F1-toekomst in 2022 onzeker leek. Hij kwam ook dicht in de buurt van deelname aan de 24 uur van Le Mans in 2015, voordat zijn toenmalige team Red Bull de kans blokkeerde.

Coureurs die tweederde van de triple crown hebben voltooid

Coureur Indianapolis 500 winnaar 24 Uur van Le Mans winnaar Winnaar Grand Prix van Monaco Tazio Nuvolari N.V.T. 1933 1932 Maurice Trintignant N.V.T. 1954 1955, 1958 A.J. Foyt 1961, 1964, 1967, 1977 1967 N.V.T. Bruce McLaren N.V.T. 1966 1962 Jochen Rindt N.V.T. (beste finish: 24e in 1967) 1965 1970 Juan Pablo Montoya 2000, 2015 N.V.T. (beste finish: 7e in 2018) 2003 Fernando Alonso N.V.T. (beste finish: 21e in 2020) 2018-19 2006-07

Andere versies van de triple crown

Omdat de triple crown een onofficiële titel is, wordt er veel gediscussieerd over de definitie ervan. Jacques Villeneuve is bijvoorbeeld van mening dat het wereldkampioenschap F1 eronder zou moeten vallen in plaats van Monaco – een definitie die Graham Hill zelf heeft bedacht.

Als het zou worden aangenomen, zou Hill de enige triple crown-winnaar tot nu toe blijven, terwijl Mike Hawthorn, Phil Hill, Jim Clark, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi en Jacques Villeneuve allemaal tweederde van de titel zouden hebben behaald.

Er is ook een triple crown voor endurance-races. Die eer wordt toegekend aan diegenen die tijdens hun carrière de 24 uur van Le Mans, de Rolex 24 op Daytona en de 12 uur van Sebring winnen. Op dit moment zijn er negen coureurs in het bezit van deze bijzondere drievoudige kroon, en dit zouden er tien zijn, ware het niet dat op de beroemde fotofinish plaatsvond tijdens de Le Mans race van 1966 waar Ken Miles zijn overwinning verloor aan Bruce McLaren en Chris Amon.

Droom je van een race in Monaco? Ga dan naar moneygram.com en maak kans om ze waar te maken in het MoneyGram Monaco Dream Weekend.