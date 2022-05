Wat houdt Alonso gemotiveerd in F1? "Voel me nog beter dan anderen"

Na twee seizoenen afwezigheid keerde Fernando Alonso begin 2021 terug in de koningsklasse van de autosport. Zijn rentree moest samenvallen met het nieuwe reglement, maar toen het grondeffect door corona een jaar werd uitgesteld, besloot Alonso toch zoals gepland in 2021 al in te stappen. Dat seizoen moest een voorbereidingsjaar worden om onder de nieuwe regelgeving te vechten voor de hoofdprijzen. Alpine moest er een ferme stap voor zetten, maar dat is vooralsnog niet te zien.

Het Franse merk strijdt nog altijd in het middenveld. De door Alonso gewenste auto voor een titelstrijd ontbreekt. De Spanjaard heeft de hoop om vooraan mee te doen nog altijd niet opgegeven en voegde recent toe dat hij na dit jaar nog graag twee à drie seizoenen doorgaat. De tweevoudig wereldkampioen is inmiddels veertig, maar aan motivatie absoluut nog geen gebrek.

Gevraagd wat Alonso bij gebrek aan een competitieve auto gemotiveerd houdt, laat hij weten: "Omdat ik me nog altijd beter voel dan anderen. Op het moment dat ik zie dat iemand mij verslaat puur op basis van kwaliteit, dan wordt het anders. Als ik zie dat ik slechter word in starts, dat ik niet goed meer ben in het afstellen van de auto of dat de coureur aan de andere kant van de garage een seconde sneller is, dan zeg ik misschien: 'weet je wat, nu is het tijd voor mij om aan iets anders te gaan denken'. Maar op dit moment voel ik het tegenovergestelde. Ik houd ook nog enorm van het racen."

Alonso wist vorig jaar voor zijn vijftien jaar jongere teamgenoot Esteban Ocon te eindigen in de WK-stand. Dit seizoen heeft de Fransman echter al twintig punten op de teller staan, terwijl Alonso er slechts twee heeft verzameld. De factor pech heeft daar een grote rol in gespeeld, waardoor Alonso zichzelf op persoonlijk vlak nog steeds competitief acht. In Saudi-Arabië moest hij in ronde 35 forfait geven, in Australië liep hij een prachtige startplek mis door een hydraulisch probleem en de race in Imola was in ronde zes klaar door schade na contact met Mick Schumacher.

Aan zijn motivatie en gretigheid heeft deze pech niets veranderd. Alonso zegt in de zomer te gaan praten over een nieuw contract. De coureur uit Oviedo wil zoals gezegd nog twee à drie jaar door op het hoogste niveau. Doordat Ocon al een contract tot en met 2024 op zak heeft, dreigt Oscar Piastri het kind van de rekening te worden. Het toptalent komt uit de koker van Alpine, maar dat merk heeft laten doorschemeren dat Piastri mag worden uitgeleend als een ander team hem een F1-zitje kan bieden voor 2023.