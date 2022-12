Wat nieuw hoofdkwartier Andretti Global zegt over hun ambities

De interesse van Andretti Global, het overkoepelende bedrijf waar onder meer Andretti Autosport onder valt, in deelname aan de Formule 1 is inmiddels al enige tijd bekend. Vorig jaar werd geprobeerd om een plekje op de grid te bemachtigen door Sauber - het bedrijf achter F1-team Alfa Romeo - over te nemen, maar op het allerlaatste moment ketste de deal toch af. In februari volgde een nieuwe flirt met de koningsklasse. Mario Andretti meldde via Twitter dat zoon Michael met zijn team een aanmelding had gedaan om vanaf 2024 met een nieuw team toe te treden tot de Formule 1. Die interesse werd destijds niet met open armen ontvangen, al leek de stemming onder de teams iets te verbeteren nadat Andretti in Miami met ze in gesprek ging.

Eigenlijk verwachtte Andretti in september of oktober iets van F1 en de FIA over mogelijke goedkeuring van de plannen om in 2024 op de grid plaats te nemen. Inmiddels is het half december en heeft de formatie nog altijd geen antwoord gekregen. Toch houdt Andretti, in 1993 kortstondig F1-coureur bij McLaren, hoop dat er voor het einde van deze maand - en dus voor het einde van 2022 - nog duidelijkheid wordt verschaft. "We hopen dat dit ergens in de komende weken gebeurt. Dat zou absoluut een mooi kerstcadeau zijn", liet de 60-jarige Amerikaan daarover weten aan IndyStar.

Geen overname bestaand F1-team, goedkeuring nieuw team 'dichterbij'

Dat vertelde Andretti bij de ceremoniële start van de bouw van het gloednieuwe hoofdkwartier van Andretti Global in Fishers, dat onder de rook van Indianapolis ligt. Het gebouw moet een vloeroppervlak van ruim 53.000 vierkante meter krijgen en er is zo'n 200 miljoen dollar gemoeid met de bouw. De komst van de nieuwe faciliteit is mede tot stand gekomen door financiële steun van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Guggenheim Partners. Er gingen al geruchten dat dit bedrijf een van de drijvende krachten was achter de bouw van het nieuwe hoofdkwartier, maar Andretti heeft nu voor het eerst publiekelijk de banden tussen beide partijen benoemd. Naar verluidt maakt Guggenheim het ook mogelijk dat Andretti de zogenaamde dilution fee voor de huidige F1-teams van 200 miljoen dollar kan betalen. Dat zou ook gelden voor de eerste jaren in F1, waar naar verluidt zo'n één miljard dollar voor nodig is.

Daarmee lijkt Andretti echt te willen kiezen voor het opzetten van een geheel nieuw F1-team. Inmiddels is wel duidelijk dat de formatie definitief afscheid heeft genomen van plannen om een bestaand team over te nemen. Geruchten dat Red Bull na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz afstand wil doen van AlphaTauri, verwijst Andretti dan ook naar het rijk der fabelen. "Daar hebben ze geen interesse in", legt hij uit, om daarna duidelijk te maken dat het overnemen van een team ook voor Andretti Global een gepasseerd station is. "Maar we werken er iedere dag aan om groen licht te krijgen voor een extra F1-team. Ik geloof er nog steeds in, we komen dichterbij. We hebben nog geen 'ja' gekregen, maar het komt dichter en dichterbij."

Andretti wil meer dan alleen nieuw F1-team

Qua ambities voor de toekomst houdt het voor Andretti echter niet op bij de Formule 1. Dat moet de zesde raceklasse worden waarin Andretti Autosport actief is. Momenteel racet het team al in IndyCar en opstapklasse Indy NXT, terwijl het ook actief is in de Formule E, Extreme E en de Australische Supercars. Op de operatie in het laatste kampioenschap na moet straks alles onder één dak te vinden zijn in Fishers en een F1-team moet ook van daaruit gaan opereren. Maar Andretti wil meer. "Dit draait niet om IndyCar of een andere raceklasse. Hiermee willen we iets doen wat nog niet eerder is gedaan", aldus Andretti. "We willen in alle vormen van autosport actief zijn, van Le Mans tot Monaco en van de Indy 500 tot de Daytona 500. En uiteindelijk willen we in de toekomst alles onder één dak brengen. Dat is ons grote doel en we zijn al bezig met vele plannen om dat te bewerkstelligen."