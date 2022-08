In de afgelopen weken is veel gesproken over de Formule 1-toekomst van Fernando Alonso bij Alpine. De Spanjaard zelf meldde donderdag in Hongarije dat er slechts een gesprek van tien minuten nodig zou zijn. Dat was ongetwijfeld waar. Misschien had Alonso niet eens tien minuten nodig om te zeggen: "Jongens, ik ben weg!" Desalniettemin is dit een ontzettend grote transfer. Het zitje dat vrijkwam door de vertrekkende Sebastian Vettel was altijd de sleutel tot de markt. Het trok in ieder geval diverse namen aan. Alonso werd natuurlijk genoemd, helemaal na zijn gesprekken met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll voorafgaand aan zijn terugkeer bij Alpine begin 2021. Echter hadden weinig mensen verwacht dat het zo snel zou gaan.

Het verlies van een coureur met de ervaring en het kaliber van Alonso, is een grote klap voor Alpine. Maar het team kan troost putten uit het feit dat het een enorm probleem voor volgend F1-seizoen oplost. De grote vraag was namelijk wat het team met Alpine-reservecoureur Oscar Piastri zou doen. Alpine zat vast in een klassiek conflict: drie rijders met slechts twee stoeltjes. Esteban Ocon lag al voor de lange termijn vast, Alonso presteerde goed en met Piastri had het team een junior dat een keurig cv had opgebouwd in de opstapklassen. In Frankrijk liet Alpine CEO Laurent Rossi weten er vertrouwen in te hebben dat zowel Alonso als Piastri volgend jaar op F1-grid zou staan, waarmee hij aangaf dat de Spanjaard zou blijven en Piastri zou worden uitgeleend. Williams was daar het verwachte team voor, ter vervanging van Nicholas Latifi. Naarmate de tijd vorderde kwam ook McLaren in beeld, mocht Daniel Ricciardo dat team verlaten aan het einde van dit seizoen.

Vertrek Alonso opent de deur voor Piastri

Het was vanaf het begin al duidelijk dat Alpine Piastri niet kwijt wilde. Rossi benadrukte dat het alleen zou kijken naar het uitlenen van de coureur en hem niet volledig wilde laten gaan. Hoe graag Alpine Alonso ook niet kwijt wilde, het hebben van Piastri gaf de renstal wel een pressiemiddel in de gesprekken met de Spanjaard. Als Alonso naar de bazen van Alpine was gegaan en de interesse van Aston Martin had gebruikt voor een betere deal, dan was het een ander verhaal geweest. In dit geval opende het juist de deur. Alpine kan Piastri nu eindelijk op de grid krijgen en beginnen met bouwen aan de lange termijn, zonder Alonso. De bezetting met Ocon en Piastri mist misschien wel de ervaring die Alonso meebracht, maar het valt niet te ontkennen dat deze line-up iets belooft voor de toekomst.

Het domino-effect op de rijdersmarkt gaat alleen veel verder dan Alonso die naar Aston Martin gaat en Piastri die als gevolg daarvan een kans krijgt bij Alpine. Dat team is wellicht niet de enige renstal die de kans krijgt te profiteren van een jonge junior en plannen kan maken voor de lange termijn. Voor het F1-team van Williams was het in veel opzichten goed om Piastri te lenen. Het kon een kans geven aan een briljante coureur. Maar het was aan de andere kant niet logisch om Piastri te helpen met diens ontwikkeling, om hem vervolgens naar één of twee jaar weer te moeten laten gaan. Als Williams zelf ook aan de lange termijn wilde bouwen en wilde investeren in eigen talent, dan was Logan Sargeant een logischere keus. De Amerikaan staat momenteel derde in het F2-kampioenschap en liep de titel in de Formule 3 in 2020 met vier punten verschil nipt mis aan Piastri. Hij heeft zich daarnaast ook hersteld van financiële tegenslagen en maakte vanaf het begin van dit F2-seizoen al indruk.

Tekst gaat verder onder de foto

Nyck de Vries in actie met de Williams in Spanje. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Wat zijn de kansen voor Nyck de Vries?

Een andere kandidaat voor Williams, is Nyck de Vries. De Nederlander werd vorig seizoen al serieus in verband gebracht met een overstap naar dat team, totdat Alexander Albon als teamgenoot van Latifi werd gepresenteerd. Williams-teambaas Jost Capito schat de Nederlander hoog in en heeft zijn sporen met titels in de Formule 2 en Formule E ook verdiend. Maar met zijn 27-jarige leeftijd is De Vries minder interessant dan de 21-jarige Sargeant. Daarnaast is de Amerikaan commercieel ook nog aantrekkelijker gezien zijn nationaliteit. Want een Amerikaanse coureur op de grid is zeer welkom voor de Formule 1. Net als in 2021, toen bekend werd dat George Russell naar Mercedes zou vertrekken, kan het zitje bij Williams weer zeer belangrijk zijn. Het hoeft ook niet meteen ingevuld te worden.

Is er een alternatief minder voor Ricciardo?

Het vertrek van Alonso naar Aston Martin betekent ook dat de zaken voor Daniel Ricciardo eventueel een kleine wending hebben genomen. De Australiër heeft duidelijk gemaakt zijn driejarige deal met McLaren uit te dienen. Maar de opmerkingen van teambaas Zak Brown, die hij kort voor de race in Monaco deed, hebben weinig gedaan om de twijfels over de toekomst van de McLaren-coureur weg te nemen. De Amerikaan meldde dat het contract van de Australiër een aantal clausules bevatte. Daarnaast zijn er ook een aantal IndyCar-coureurs in de McLaren-pool opgenomen. Het beste wat Ricciardo nu waarschijnlijk moet doen, is niet vertrekken. Maar stel dat een overstap zijn enige optie was, zou Aston Martin dan een geschikte plek zijn geweest? Dat is onwaarschijnlijk. Ondanks zijn talent past Ricciardo niet helemaal bij het gladde imago van Aston Martin dat Stroll met het team probeert na te streven. Mocht de toewijding van McLaren en Ricciardo om het te laten werken concreet zijn, dan verandert de overstap van Alonso niets. Mocht de man uit Perth wel vertrekken, dan is er nu een alternatief minder.

Naast Ricciardo, is Pierre Gasly momenteel ook een van de meest aantrekkelijke coureurs op de grid. Hij heeft een contract met AlphaTauri voor volgend jaar en de renstal heeft al bevestigd dat de Fransman in 2023 ook gewoon voor dat team rijdt. Red Bull Racing heeft echter geen plannen voor de lange termijn met hem. Red Bull-adviseur Helmut Marko meldde voor het seizoen dat hij er zich bij zou neerleggen mocht het Gasly verliezen na 2023. De Oostenrijkers hebben Sergio Perez in ieder geval tot en met 2024 vastgelegd, daarnaast rijdt Max Verstappen in ieder geval tot en met 2028 bij Red Bull. Mocht iemand interesse tonen in Gasly, zal Red Bull hem dan met tegenzin laten gaan? Gezien de leidende rol die de Fransman in Faenza heeft, is het moeilijk te geloven dat Red Bull hem zomaar laat vertrekken.

In een paar dagen tijd heeft een grote Formule 1-coureur aangekondigd zijn helm aan de wilgen te hangen en heeft een andere zich voor nog eens een paar jaar vastgelegd. De beslissingen gaan grote gevolgen hebben voor de rijdersmarkt en heeft silly season in een stroomversnelling gebracht. Juist nu de paddock ongestoord van zijn zomerstop wilde genieten.