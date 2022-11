Wat we geleerd hebben van Alonso's eerste F1-test voor Aston Martin

Tijdens zijn laatste races in dienst van Alpine maakte Fernando Alonso al duidelijk dat hij uitkeek naar zijn overstap naar Aston Martin, de renstal waarvoor hij vanaf 2023 uitkomt. En hoe kan je beter de daad bij het woord voegen door tijdens de post-season test in Abu Dhabi bij de start om 9.00 uur meteen op de baan te verschijnen met een sponsorloze AMR22, een blanco overall en met een camouflagehelm? Was dat toeval? Ogenschijnlijk niet, want na de door Oscar Piastri veroorzaakte rode vlag was de Spanjaard opnieuw de eerste die op het asfalt verscheen. "Nee", was het antwoord van Alonso dan ook. "Gisteren was dat hier in de paddock ook zo." Het laat zien hoe zeer de ervaren coureur uit Oviedo uitkijkt naar zijn nieuwe uitdaging.

Maandag, slechts 18 uur na afloop van zijn laatste F1-race voor Alpine, verscheen Alonso bij Aston Martin om een stoeltje te passen voor de test op dinsdag en om zijn nieuwe collega's alvast te ontmoeten. Hij wist dat dit een belangrijke kans was om met een voordeel aan 2023 te beginnen, ondanks dat hij pas op 1 januari officieel in dienst treedt bij zijn nieuwe werkgever. En hoewel het dinsdag in Abu Dhabi vooral draaide om het testen van de 2023-banden van Pirelli, kunnen we desondanks toch wel wat wijzer worden van Alonso's eerste test voor Aston Martin en wat we kunnen verwachten van de nieuwe samenwerking.

Eerste test rechtvaardigt overstap nog meer voor Alonso

Toen Alonso aan de vooravond van de zomerstop aankondigde in 2023 voor Aston Martin uit te komen, zorgde dat voor flink wat gefronste wenkbrauwen. Waarom zou hij Alpine, dat op dat moment vierde stond bij de constructeurs, inruilen voor het team dat negende en voorlaatste staat? Klaarblijkelijk zag de tweevoudig wereldkampioen veel potentie in het team en dat sprak hij ook voortdurend uit. Het team is onder eigenaar Lawrence Stroll ambitieus en werkt bovendien keihard aan een gloednieuwe fabriek in Silverstone, maar de resultaten in de eerste fase van het seizoen reflecteerden dat dus niet.

Toch lijkt Alonso het gelijk aan zijde te hebben, afgaande op de progressie van Aston Martin sinds de aankondiging van zijn komst. De zwakke plekken van de AMR22 werden aangepakt, de bolide werd sneller en dat bleek bijna genoeg om Alfa Romeo te verslaan in de strijd om P6 bij de constructeurs. Het gaf Alonso's vertrouwen in het team een boost, zoals de test van dinsdag dat ook deed. Van 90 procent blij met zijn overstap ten tijde van de aankondiging eind juli, was het tevredenheid na de sterke slotfase van het seizoen gegroeid tot 100 procent. "Vanochtend was dat nog steeds 100 procent, maar nu zit ik op 100-plus", zei hij daarover. Dat de aanpassing aan de AMR22 - die veel verschilt van de Alpine A522 - soepeltjes verliep, heeft daar ongetwijfeld bij geholpen. Alonso wees na zijn testdag aan dat hij in zijn eerste run al een 1.26.6 klokte en grapte daarna: "Dat is drie tienden boven mijn snelste tijd, dus de aanpassing is bijna voorbij!"

Fernando Alonso in actie voor Aston Martin. Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Alonso krijgt energie van frisse start

Het contrast met Alonso's media-uitingen tijdens zijn laatste races voor Alpine is groot. Frustratie over de steeds terugkerende problemen met de betrouwbaarheid van zijn A522 stak hij niet onder stoelen of banken, waarbij telkens benadrukt werd hoeveel punten de problemen hem gekost hebben. Dat hij na zijn eerste F1-test voor Aston nog maar eens benadrukte dat de afgelegde kilometers met de krachtbron "hoog voor mijn standaard" was, toont aan hoe diep de frustratie zit. Het doet echter niets af aan de sterke prestaties die hij in zijn laatste seizoen bij Alpine liet zien. Dat hij ondanks zes uitvalbeurten met technisch malheur slechts elf punten achter teamgenoot Esteban Ocon eindigde, bewijst dat.

De overstap naar Aston Martin is de zevende keer dat Alonso van F1-team wisselt en dus heeft hij al de nodige frisse starts kunnen maken. Toch is het gevoel bij de Spanjaard duidelijk anders dan bijvoorbeeld in 2021, toen hij wist dat hij nog op snelheid moest komen bij Alpine na twee seizoenen buiten F1. Nu vindt Alonso dat hij op de toppen van zijn kunnen presteert én hij ziet dat de potentie om hem heen het team veel verder naar voren kan stuwen. "Ik moet natuurlijk niet overoptimistisch worden, want alles gaat veranderen voor volgend jaar", legt Alonso uit. "Maar het gevoel dat ik in de garage had met de jongens is buitengewoon, net als de potentie van het team en het talent dat ik onder de engineers zie. Ik ben nu heel, heel, heel blij."

Comfort in auto belangrijkste verbeterpunt richting 2023

Alonso weet dat de test met Aston Martin in Abu Dhabi een gouden kans is om alvast te wennen aan zijn nieuwe werkgever, waarbij meteen enkele praktische zaken als de zitpositie, de pedalen, de positionering van knopjes op het stuur en het leren kennen van de systemen in de auto aangepakt kunnen worden. Klein bier, maar desondanks wel belangrijk. Uiteindelijk bleek het ook het lastigste deel van Alonso's testdag, die meteen in de AMR22 stapte en al doende leerde. Zo kwam hij er op hardhandige wijze achter dat zijn zitje nog niet optimaal was. Dat is een van de zaken die voor de volgende test aangepakt moeten worden, omdat de linkerkant van zijn rug wat pijnlijk was.

In de 97 ronden die Alonso uiteindelijk reed, heeft hij zichzelf ongetwijfeld ingeprent wat er allemaal anders is in de cockpit van de Aston Martin en welke aanpassingen hij wil zien. Hij richtte zich dan ook meer op dergelijke kleine zaken dan om een gevoel te krijgen voor de auto zelf, omdat hij weet dat de 2023-auto significant anders wordt. "Het draait niet om de balans of het rijgedrag van de auto", zei Alonso over waar hij zich tijdens de test op richtte. "De geluidjes tijdens het schakelen, het inrijden van de pits, wat je op je schermpje ziet als je iets verandert, hoe lang meldingen op het scherm blijven staan. Dat soort dingen richt je je op, omdat je gewend bent aan één werkwijze. Je probeert je aan te passen zodat het natuurlijker gaat. Dit soort zaken hebben nu de prioriteit."

Fernando Alonso in de AMR22 van Aston Martin. Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Alonso weet dat Aston Martin zijn laatste F1-project kan zijn

Dat Alonso extra vastberaden is om alles bij Aston Martin samen te laten vallen, komt voort uit het onvermijdelijke feit dat hij ook een jaartje ouder wordt. Als 41-jarige is hij natuurlijk al met afstand de oudste rijder van het veld, maar zijn meerjarige deal bij zijn nieuwe werkgever betekent dat hij de 45 benadert tegen de tijd dat hij zijn verbintenis moet gaan verlengen. De leeftijd lijkt echter nog maar weinig vat op Alonso te krijgen, want hij is misschien wel hongeriger en competitiever dan ooit. Maar na de test erkende hij dat hij misschien nog wel optimistischer is dan eerder over zijn overstap: "Dit is een nieuw project, misschien wel de laatste van mijn carrière, en ze doen een enorme investering."

Alonso lijkt niet af te willen wachten en dat geldt ook voor Aston Martin. Dat bleek wel uit de 97 afgelegde ronden, net als zijn gretigheid om maandag in de garage te verschijnen en om dinsdag op de baan te komen. De verwachtingen zijn hoog en de frisse start is mogelijk precies wat hij nodig heeft - en kan als katalysator dienen voor het team dat graag de top van F1 wil bestormen.