Formule 1 GP van Las Vegas

Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso

Alpine-baas Flavio Briatore gelooft dat zijn F1-team een vergelijkbaar pad naar herstel vanaf een zeer laag niveau kan uitstippelen als McLaren in recente seizoenen heeft gedaan

Stuart Codling

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 11:04

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Teleurstelling, interne strijd en een komen en gaan van kopstukken hebben het 'verloren decennium' van Alpine getekend sinds Renault eind 2015 het team uit Enstone overnam.

Huidig teambaas Flavio Briatore zegt dat Alpine enige inspiratie kan putten uit McLaren, dat in 2024 en '25 de constructeurstitel veroverde en Lando Norris vorig jaar aan de wereldtitel bij de coureurs hielp. McLaren kende in de jaren 2010 een lange magere periode, met acht seizoenen zonder zege en twee keer een negende plaats bij de constructeurs.

Alpine eindigde in 2025 onderaan de ranglijst na meerdere seizoenen waarin het in de middenmoot schommelde. Momenteel staat het zesde.

"Het is 'ni'", zei Briatore tijdens de FIA-persconferentie in Las Vegas toen hem werd gevraagd of hij tevreden was met die positie.

"Dat betekent nee, dat betekent ja, het zit ertussenin. We verliezen in het laatste deel van het seizoen veel punten. Het team heeft gevochten, de coureur heeft gevochten, waar het ook aan ligt, we verliezen veel punten omdat we normaal gesproken P5 zouden eindigen. Op deze manier denk ik dat we hebben begroot op P6. Dat was ons budget, maar eigenlijk zitten we heel dicht bij P5.

"Hoe dan ook, vergeleken met wat ik begin 2024 aantrof, is dit een grote stap. Het team staat nu bij elkaar. Engineering en de technische kant zitten min of meer op één lijn. Het is weer een raceteam. Dat is het belangrijkste.

"En we hebben voor volgend seizoen een geweldige sponsor. Eerlijk gezegd: als je me vraagt of ik blij ben, ja. Niet geweldig, maar het team is veel beter. Dat zie ik elke dag."

The Enstone team's only win as Alpine came in 2021, when Esteban Ocon parlayed first-corner chaos into track position

Photo by: Getty Images

Briatore, die het Alpine-team in eerdere gedaantes al twee keer leidde, werd in juni 2024 aangesteld als 'Executive Advisor' en is sinds het vertrek van voormalig teambaas Oliver Oakes vorig jaar feitelijk de baas. In zijn eerdere periodes won het team drie keer de constructeurstitel en vier wereldtitels bij de coureurs, maar er waren ook de nodige controverses.

Sinds Renault het team voorafgaand aan het seizoen 2016 kocht en het in 2021 omdoopte tot Alpine, is het verloop in de management- en engineeringlagen opvallend groot geweest. Behalve een fortuinlijke zege voor Esteban Ocon en een vierde plaats in het constructeurskampioenschap in 2022 heeft het de topteams nog niet serieus kunnen uitdagen, al hebben Briatore's connecties voor volgend seizoen wel een prominente titelsponsor opgeleverd in de vorm van Gucci.

Zelfs het inhalen van de als vijfde geklasseerde Racing Bulls voor het einde van dit seizoen zou al een opmerkelijke ommekeer vergen, maar Briatore denkt dat de topteams te pakken zijn.

"Het kan", zei hij. "We hebben het in 1994 gedaan; we hebben het in 2006 gedaan, 2008, 2007. Zak [Brown, CEO van McLaren] heeft het gedaan.

"Ik herinner me McLaren in de tijd van Fernando [Alonso]; dat team was ook een ramp. Ze hebben alles op orde gebracht. Je hebt wat tijd nodig. Natuurlijk moet je de juiste kant op, maar Formule 1 draait eigenlijk om timing en de organisatie rond de coureur.

"Het gaat niet alleen om de coureur en niet alleen om het team. Alles moet kloppen: de pitstops, de strategie, de engineering. De auto kan goed zijn, de coureur moet zijn werk doen. Dat is wat we nodig hebben.

"Als alles goed werkt, zeg ik niet dat het makkelijk is, maar als we volgend jaar twee tienden, drie tienden achter McLaren zitten, is dat al een groot succes… we hebben dezelfde motor."

McLaren and Alonso had a torrid time in the 2010s, marked by organisational chaos and uncompetitive cars and power units

Photo by: Getty Images

Weinigen zullen bezwaar maken tegen het woord "ramp" voor McLaren tijdens de tweede periode van Fernando Alonso bij het team, van 2015 tot en met 2018. De tweevoudig F1-wereldkampioen had hoge verwachtingen door de terugkeer van Honda als motorpartner, maar de samenwerking liep stuk op wederzijdse verwijten.

Honda had de uitdagingen van het bouwen van een turbohybride power unit duidelijk onderschat, maar toen McLaren overstapte op Renault en daarna Mercedes-motoren, kwamen ook tekortkomingen aan de chassiskant bloot te liggen. Een giftige managementcultuur kwam aan het licht tijdens het beruchte 'Freddo-gate'-incident van 2018.

Zak Brown, die in 2016 als executive director binnenkwam, zette vervolgens de eerste van meerdere herstructureringen in gang die McLaren uiteindelijk weer terugbrachten aan de voorkant van het veld.

Briatore's verwijzingen naar eerdere herstelperiodes van Alpine zijn interessant. In 1994 pakte het team als Benetton de wereldtitel bij de coureurs met Michael Schumacher, maar het seizoen werd ontsierd door technische controverses rond illegale tractiecontrolesystemen die via een verborgen menu in de teamsoftware toegankelijk waren, en door een brand in de pitstraat nadat een filter uit het tanksysteem was verwijderd om de doorstroming te versnellen.

De familie Benetton zette Briatore in 1997 aan de kant toen het team na het vertrek van Schumacher sportief wegzakte. Renault haalde hem vervolgens terug nadat het de organisatie in 2001 had overgenomen. Die periode leverde twee wereldtitels bij de coureurs en een constructeurstitel op (in 2006), voordat het team het jaar erna opnieuw terugviel.

Die terugval viel samen met het vertrek van Alonso en het afscheid van bandenleverancier Michelin uit de F1. De overstap naar Bridgestone-banden legde tekortkomingen in de windtunnel bloot, waarna een middelmatige rijdersbezetting moeite had met een gecompromitteerde auto.

Steven Tee's shot of Benetton mechanic Paul Seaby enveloped in flames at Hockenheim in 1994 has become iconic

Photo by: LAT Images

Alonso keerde in 2008 terug, maar de auto was aan het begin van het seizoen nog altijd relatief weinig competitief. Dat zorgde voor druk van bovenaf, waarna Briatore de beruchte manipulatie van de Grand Prix van Singapore orkestreerde: Nelson Piquet Jr kreeg de opdracht bewust te crashen, waardoor een safety car naar buiten kwam die Alonso qua baanpositie voordeel opleverde.

Ironisch genoeg won Alonso de volgende race, in Japan, vervolgens op eigen kracht, waardoor de manipulatie van de uitslag in Singapore overbodig bleek. Toen dat een jaar later aan het licht kwam, werd Briatore kortstondig uit de Formule 1 verbannen.

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- Het Motorsport.com-team

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