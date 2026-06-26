Wat Alonso verbazingwekkend vindt aan "onbeperkte upgrades" van rivaliserende F1-teams

Tot nu toe heeft Aston Martin dit seizoen slechts één keer in de punten geëindigd – en zelfs dat was te danken aan het feit dat Fernando Alonso twee plaatsen opschoof vanwege straffen die waren opgelegd aan Formule 1-coureurs die voor hem waren geëindigd.

Dit verloop ligt voor de komende paar races vast, gezien het beleid van het team om te wachten met de introductie van een groot nieuw upgrade-pakket deze zomer in één keer, in plaats van ontwikkelingsonderdelen stukje bij beetje toe te passen zodra ze klaar zijn. Het verschil zal op korte termijn waarschijnlijk alleen maar groter worden, aangezien andere teams prestatieverbeteringen boeken terwijl Aston stil blijft staan.

Naar verluidt zijn er meningsverschillen geweest over de upgradestrategie van het team, maar de beslissing is genomen door technisch partner Adrian Newey, wiens staat van dienst in de F1 ervoor zorgt dat zijn mening zwaarder weegt. Maar daarnaast zijn er mensen in de paddock die zich afvragen hoe het komt dat, gezien het budgetplafond in de Formule 1, sommige teams regelmatig ontwikkelingen doorvoeren terwijl andere het gevoel hebben dat ze zich moeten inhouden.

"Ik was het er niet mee eens [om de ontwikkelingsstap uit te stellen tot de zomer],” vertelde Alonso aan de media, waaronder Motorsport, in Oostenrijk.

“Maar blijkbaar is er geen geld om upgrades door te voeren, onbeperkte upgrades zoals de andere teams dat doen. Dat is verrassend gezien het FIA-document dat elke race op vrijdag moet worden ingediend [waarin teams alle aan de buitenkant zichtbare wijzigingen moeten opsommen en het doel ervan moeten toelichten].

“Misschien hebben zij [de andere teams] wel een geldmachine in de kelder van de fabriek…”

Het Aston Martin-team heeft geen geldtekort, aangezien het eigendom is van een miljardair en wordt gesponsord door Aramco, een van de grootste nettobijdragers aan de F1-kas. Maar net als alle andere teams wordt het beperkt door het budgetplafond wat betreft hoeveel er kan worden uitgegeven en waaraan.

Er gelden ook beperkingen voor de mate waarin aerodynamische ontwikkeling kan plaatsvinden, hoewel dit wordt toegepast op basis van een glijdende schaal die afhankelijk is van de historische posities in het constructeurskampioenschap. Topteams hebben te maken met meer beperkingen dan teams die ondermaats presteren.

Fernando Alonso: „Blijkbaar is er geen geld om upgrades door te voeren“ bij Aston Martin Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Vanaf dit seizoen valt ook de logistiek onder het budgetplafond, wat gevolgen heeft voor het moment waarop teams ervoor kiezen om nieuwe onderdelen te introduceren. Er zou bijvoorbeeld een sterke prestatiereden moeten zijn om het per luchtvracht verzenden van een groot onderdeel, zoals een nieuwe vloer, naar een verafgelegen Grand Prix te rechtvaardigen.

De upgrade-schema’s zijn in de loop van dit seizoen uiteengelopen: sommige teams – met name McLaren, Ferrari en Red Bull – hebben aangegeven dat ze nieuwe upgrades zullen introduceren zodra deze klaar zijn, terwijl andere teams om diverse redenen terughoudend zijn. Williams heeft bijvoorbeeld aangegeven dat het voor veel onderdelen zal wachten tot het einde van hun ‘levensduur’ om ze te vervangen door upgrades.

Bij Aston Martin werd al snel duidelijk dat de AMR26 fundamenteel gebrekkig is op een manier die niet via tussenstappen kan worden verholpen.

"Er zijn altijd verschillende meningen en die draaien om de vraag welke stappen je kunt zetten, hoeveel budget je tot je beschikking hebt, en vervolgens wordt er een besluit genomen”, zei chief trackside officer Mike Krack in Oostenrijk.

“In een teamomgeving heb je vaak uiteenlopende meningen. Maar als je besluit je ergens aan te committeren, moet je je voor 100% inzetten. Niet voor 80% om vervolgens naar de koffieautomaat te lopen en erover te klagen.

“Dus ik denk dat we die beslissing hebben genomen en dat we er gewoon naar moeten handelen, ook al is het moeilijk.”

"Als je besluit je in te zetten, moet je je voor 100% inzetten", zegt Mike Krack Foto door: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Er zijn wellicht parallellen tussen deze situatie en de McLaren MP4-18, waarvan Newey het ontwerp voor het seizoen 2003 leidde. De introductie ervan werd herhaaldelijk uitgesteld en het team sloot het jaar uiteindelijk af met een doorontwikkeling van de MP4-17 uit het voorgaande seizoen.

De MP4-18 was op veel vlakken te ambitieus, maar Newey was van mening dat het fundamentele probleem lag in een aerodynamische instabiliteit die werd veroorzaakt door een onvoorziene interactie tussen bepaalde aerodynamische onderdelen en het chassis zelf. Om dit te verhelpen, zou echter de voorkant van de monocoque moeten worden herontworpen, samen met de sidepods.

Ook nu waren er achter de schermen meningsverschillen, wat resulteerde in het besluit om de auto vooral verder af te stellen om hem betrouwbaarder te maken, en hem het volgende seizoen in te zetten als de MP4-19. Toen ook die auto ondermaats presteerde, kreeg Newey uiteindelijk zijn zin, maar vanwege de omvang van de benodigde aanpassingen werd deze pas bij de Belgische GP in 2004 geïntroduceerd.

Met dit in gedachten is het gemakkelijk te begrijpen waarom Newey, die nu niet alleen de meest ervaren ingenieur van Aston Martin is maar ook aandeelhouder van het bedrijf, al zijn invloed zou aanwenden om zich te richten op grootschalige veranderingen die meer kans bieden om de vereiste koerscorrectie te realiseren. De AMR26 ligt drie seconden per ronde achter op het tempo, en een nieuwe voorvleugel zal die achterstand niet noemenswaardig verkleinen.

"Het kost natuurlijk tijd”, zei Alonso. “Na het missen van Barcelona [de ‘shakedown’ voorafgaand aan het seizoen, waar de AMR26 nauwelijks reed] en een slechte eerste test in Bahrein – en gezien onze situatie in Australië, waar we toen nog niet wisten of we de race wel zouden kunnen uitrijden. Dat was de ongemakkelijke waarheid die we in Australië onder ogen moesten zien.

“Ik denk dat de beslissing is genomen en ik denk dat het de juiste beslissing is. Voor ons maakt het geen verschil of we in een paar Grand Prix’ drie of vier tienden winnen en nog steeds achteraan vechten. We hebben iets groters nodig dan dat.”