Hoewel Max Verstappen en Lando Norris de strijdbijl begraven hebben na de clash in de Grand Prix van Oostenrijk, blijft het gaan over de Formule 1-regels en hoe rijders elkaar mogen bestrijden. Hierover zijn de coureurs het zeker niet allemaal met elkaar eens. De een pleit voor strengere en duidelijkere regels, de ander vindt dat F1 al genoeg regels heeft. ‘Let them race’ is een veelgehoorde uitspraak in de Formule 1-paddock. Een ding is bij voorbaat duidelijk: er komt nooit een perfecte oplossing voor deze discussie.

De FIA heeft een uitgebreid document waarin de ‘Driving Standards’ beschreven staan. Hier is de voorbije twee seizoenen aan gewerkt en dit moet in principe volgend jaar worden opgenomen in de sportieve reglementen van alle raceklassen. De regels zijn opgesteld in samenspraak met teams en coureurs, om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan over wat er wel en niet is toegestaan. De richtlijnen zijn nog niet formeel opgenomen in het reglement, maar de Formule 1-teams kregen in februari al het bericht dat ze de basis zouden vormen voor beslissingen van de stewards. Er werd duidelijk gemaakt dat de richtlijnen worden gebruikt als een "leidraad voor het besluitvormingsproces van de stewards en niet bindend zijn. De stewards zullen hun beoordelingsvermogen gebruiken.”

Er wordt duidelijk vermeld dat elk incident op zichzelf moet worden beoordeeld. Zo blijkt dat ‘moving under braking’ in een grijs gebied valt. Motorsport.com heeft het document ingezien.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leidt Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Over dit betreffende onderwerp staat geschreven: “Tijdens het verdedigen mag er geen verandering van richting zijn van de verdedigende auto zodra de remfase is begonnen, tenzij om de racelijn te volgen.” Deze bewoording lijkt vrij helder en strikt, en zou op elk incident toegepast kunnen worden. Maar, zoals expliciet staat vermeld in het document, is het onmogelijk om dergelijke zwart-wit definities toe te passen op elk incident.

In de sectie met als kopje ‘Belangrijke opmerkingen’ staat namelijk: “Racen is een dynamisch proces. Hoewel deze richtlijnen specifieke relatieve posities van de auto’s op diverse punten weergeven, zullen de stewards altijd kijken naar hoe de situatie als geheel zich heeft ontvouwen wanneer een incident beoordeeld wordt.” Daarna volgt een opsomming met afwegingen die de stewards maken om de schuldige van een incident aan te wijzen, en worden de factoren die worden beoordeeld omschreven.

Voorbeelden uit het document zijn onder meer:

Hoe ontstond het incident? (Bijv. laat remmen, aan de binnenkant duiken, bewegen tijdens het remmen)

Was de manoeuvre laat of “optimistisch”?

Wat konden de rijders redelijkerwijs zien, weten, of verwachten?

Denken we dat de manoeuvre op de baan volbracht had kunnen worden?

Was er sprake van onderstuur/overstuur/blokkeren?

Heeft iemand zijn auto zo geplaatst of gebruikt dat dit heeft bijgedragen aan het incident?

Droeg het type bocht bij aan het incident? (Bijv. camber, kerbs, hoek, apex)

Wat waren de betreffende banden/bandenleeftijd/grip?

Daar wordt aan toegevoegd: “Deze beslissingen zijn vaak subjectief. De stewards beoordelen elk incident, met deskundig advies van de Driver Steward, en nemen op dat moment de beste, maar definitieve beslissing.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Laten we dit toepassen op de kwestie Verstappen-Norris. De stewards oordeelden dat de uiteindelijke aanrijding tussen de Red Bull en McLaren de fout van de Nederlander was. In hun evaluatie van het vraagstuk ‘moving under braking’ is er, rekening houdend met alle elementen die in de richtlijnen worden genoemd, niets ongepasts gebeurd. De Nederlander zei zelf op zondagavond na de race al dat hij niet te ver was gegaan en de richtlijnen niet had overschreden. “Naar mijn mening was het geen ‘moving under braking’. Want elke keer dat ik bewoog, was ik nog niet aan het remmen. Uiteraard lijkt het van buitenaf wel zo, maar ik denk dat ik zelf vrij goed weet dat ik in dergelijke situaties doe.”

Hoewel Verstappen en Norris de lucht hebben geklaard, is het aannemelijk dat er aanvullende vragen gesteld worden tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond. Volledige duidelijkheid zal dat niet opleveren, en het is een kwestie van tijd voordat de richtlijnen weer aangehaald worden na een volgend incident.