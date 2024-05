Terugkeer op Imola

Door enorme overstromingen in de regio Emilia-Romagna moest de Formule 1 vorig jaar de moeilijke beslissing nemen om een streep door het evenement te zetten. Dit seizoen staat de race weer op de kalender en het belooft een waar spektakelstuk te worden. Niet in de laatste plaats omdat de auto's ten opzichte van 2022 compleet anders zijn. Het vinden van de juiste afstelling voor de auto zal dus voor de teams een enorme zoektocht worden. Welk team heeft dat het beste voor elkaar?

Voor Ferrari belooft het een bijzonder weekend te worden. De Italiaanse renstal heeft in het Hemelvaartsweekend twee dagen volop getest met het fikse upgradepakket. Het moet de formatie uit Maranello weer naar overwinningen leiden. Sinds de terugkeer van het circuit van Imola op de kalender is Ferrari niet succesvol geweest. De beste klassering was de vierde plek, behaald door Charles Leclerc in 2021. De ongetwijfeld massaal aanwezige tifosi hoopt op meer dan dat. Kan Ferrari de hooggespannen Italiaanse verwachtingen waarmaken?

McLaren verwacht veel na zege in Miami

Vooraf van het weekend in Miami werd niet gedacht dat Lando Norris de race kon winnen, maar met de geüpdatete MCL38 wist de McLaren-coureur zijn eerste Grand Prix-zege te bemachtigen. Will Joseph, de engineer van Norris, verklaarde dat de updates eigenlijk beter bij het karakter van het circuit van Imola passen. De overwinning in Florida moet dus een voorbode zijn voor meer succes voor McLaren, want op Italiaanse bodem krijgt ook Oscar Piastri het volledige pakket ter beschikking.

Norris hoopt zijn sterke vorm door te trekken in Imola en daar weer voor de overwinning te gaan. Op het legendarische circuit heeft hij een prima voorgeschiedenis. In 2021 en 2022 stond de Brit al op het podium met een derde plek. Sowieso voelt de rijder zich thuis op Italiaanse bodem, want in acht pogingen scoorde hij alle keren punten. Zijn slechtste resultaat is een tiende plaats in zijn debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport op het circuit van Monza. Imola is al helemaal een plek waar Norris zich thuis voelt. Twee derde plaatsen en een achtste stek zijn een prima track record.

Norris hoopt goed te scoren in Imola

Kan Max Verstappen terugslaan?

Voor het eerst dit seizoen werd Max Verstappen in Miami op pure snelheid verslagen. Ja, Norris had een klein mazzeltje met de timing van de safety car, maar nadat die van de baan was trok hij een gat naar de Nederlander en wist zo de zege binnen te hengelen. Verstappen was niet in paniek na de verliespartij in Florida, maar voor hem staat een ding als een paal boven water: in Imola moet er weer gewonnen worden.

Als er iemand is die op basis van zijn eerdere resultaten met vertrouwen kan afreizen richting Imola, dan is het Max Verstappen wel. De laatste twee keer dat er op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari werd geracet, was hij de winnaar. In 2022 hield de regerend wereldkampioen en klassementsleider het hele veld op 16 seconden, met teamgenoot Sergio Pérez als naaste belager. Het jaar ervoor moest Verstappen er in de openingsronde iets harder voor werken - met een bijna-crash met Lewis Hamilton als voornaamste herinnering - maar daarna sloeg hij een gat van 22 seconden op diezelfde Hamilton.

Net als Ferrari heeft ook Red Bull voor de GP van Emilia-Romagna een upgradepakket klaar. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn de verwachtingen van de updates torenhoog, dus dat belooft wat voor de prestaties van de RB20. Wordt het weer een overwinning voor Verstappen, of pakt Ferrari of McLaren weer de zege? Of kan een ander team een konijn uit de hoge hoed toveren en de GP-overwinning opeisen? Alles wijst op een razend spannend F1-weekend, waar je geen seconde van wil missen.

