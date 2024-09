Zijn de papaya rules veranderd?

In Italië ging het na afloop van de race niet alleen maar over de schitterende Formule 1-zege van Ferrari-rijder Charles Leclerc, maar ook de situatie bij McLaren trok de aandacht. Oscar Piastri haalde in de eerste ronde Lando Norris op een rigoureuze, maar bovenal mooie manier in. Mede daardoor kon Norris niet meer meedoen voor de zege en moest hij genoegen nemen met uiteindelijk een derde plek. Voor de Brit betekende het een minimale inhaalslag op kampioenschapsleider Max Verstappen, want het gat tussen de twee coureurs had in plaats van 62 punten nu 55 kunnen zijn. Met nog acht Grands Prix - en drie sprintraces - voor de deur kunnen die 7 punten erg kostbaar worden.

Na afloop van de race werd hier en daar geopperd dat McLaren over zou moeten gaan op teamorders. Daarmee zou het team de kansen voor een dubbel - want ook het constructeurskampioenschap ligt voor het oprapen - vergroten. Norris moet in de acht GP-weekenden gemiddeld bijna acht punten per weekend goedmaken. In de huidige vorm van Verstappen en Norris is dat haalbaar, maar laatstgenoemde kan zich niet veroorloven om veel misstappen te begaan. McLaren-bazen Andrea Stella en Zak Brown lieten doorschemeren dat teamorders daardoor niet ondenkbaar zijn. Zien we in Baku de eerste tekenen van een duidelijke keuze voor Norris, of mag Piastri nog voor eigen succes gaan? Oftewel, heeft McLaren de papaya rules aangepast?

Heeft Red Bull Racing eindelijk de zaakjes weer voor elkaar?

Het verhaal van dit seizoen begint zo langzamerhand wel de inzinking van Red Bull te worden. De Oostenrijkse renstal begon voortvarend aan het jaar en leek in een rechte lijn naar titelprolongatie in beide kampioenschappen te gaan. Hoe anders staat het er nu voor. Sinds Spanje is er niet meer gewonnen en de leiding in het constructeurskampioenschap kan in Baku al door de vingers glippen.

Bij Red Bull is men druk aan het onderzoeken waar deze neerwaartse spiraal vandaan komt. De suggestie dat het vertrek van Adrian Newey er iets mee te maken heeft wordt ten stelligste ontkend, maar een echte oorzaak is er niet. De balans is al meerdere Grands Prix zoek en dat kost op dit moment erg veel punten. Max Verstappen heeft meerdere keren de noodklok geluid en in Italië voegden ook Helmut Marko en Christian Horner zich daarbij. Marko erkende dat in Baku en Singapore geen wonderen verwacht worden, maar de monteurs en de engineers zullen er alles aan doen om in Azerbeidzjan goed voor de dag te komen.

Kan Max Verstappen in Baku eindelijk weer feest vieren? Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Als we kijken naar de resultaten uit het verleden heeft Red Bull de afgelopen vier jaar de zege gepakt op de straten van Baku, met zelfs de afgelopen drie jaar een 1-2'tje. Toch is er weinig optimisme op dat gebied, want in eerdere races dit jaar kon Red Bull daar ook op leunen en bleef het gewenste resultaat uit. Tovert Red Bull toch een onverwacht wonder uit de hoge hoed? De bookmakers hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in. Op hun lijstje staat de Nederlander slechts op P4.

Wat kunnen Ferrari en Mercedes?

Waar de voorbeschouwingen vooral McLaren en Red Bull zullen noemen, is het net zo interessant om te zien waartoe Ferrari en Mercedes in staat zijn. Ferrari was bijvoorbeeld in Monza verrassend sterk. De Italiaanse renstal leek zelfs op weg naar een dubbelzege, maar in de slotfase kon Carlos Sainz zijn podiumplek niet vasthouden. Wel zorgde Leclerc er met zijn overwinning voor dat het Italiaanse publiek volledig uit zijn dak ging. De Tifosi vierden massaal de eerste Ferrari-zege op het circuit sinds 2019. De grote vraag na afloop was of het upgradepakket van Ferrari voor structurele verbeteringen zorgt, of dat dit een eenmalige uitschieter was.

Bij Mercedes kijken ze eveneens met spanning naar Baku. Waar Ferrari in Monza positief opviel, was Mercedes nergens te bekennen. George Russell begon nog van de tweede rij, maar nadat hij in de eerste bocht wat pech had met zijn positionering, speelde hij geen rol meer. Lewis Hamilton kon op zijn beurt ook weinig beginnen tegen de sterkere Ferrari's en McLarens. De formatie onder leiding van Toto Wolff wil in Azerbeidzjan weer meedoen om de prijzen en de vierde zege van het jaar bemachtigen. De grote vraag is wat de temperatuur in Baku doet, want met hoge temperaturen kan de W15 niet heel goed overweg.

Winnaar Top-drie Lando Norris 2,25 1,20 Oscar Piastri 5,00 1,60 Charles Leclerc 6,00 1,65 Max Verstappen 7,00 2,25 Carlos Sainz 9,00 3,00

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+