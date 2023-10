"Hij heeft het ongelofelijk gedaan, felicitaties aan hem. Hij heeft dit seizoen uitstekend gereden en verdient alle succes die hem toekomt."

"Felicitaties aan hem. Ik denk niet dat P2 in de sprintrace de manier is waarop hij deze titel wil winnen! Maar hij is dit jaar gewoon zo dominant geweest. Het laat gewoon zien op wat voor niveau hij en het team hebben gezeten. Ik weet hoe het is om zijn teamgenoot te zijn en hoe goed hij is. Ze waren de klasse van het veld, van start tot finish. Zij verdienen dit allemaal. Nu is het aan ons - nou ja, de rest van het veld - om ze bij te halen."

"Gefeliciteerd vriend. Het is ongelofelijk wat je bereikt hebt. Je hele familie brengt offers, dat heb ik door de jaren heen allemaal gezien. Ik racete natuurlijk tegen je. Ik ben er trots op dat ik de baan met jou deel en hoop dat je in de toekomst nog meer successen kent."

"Nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Drievoudig wereldkampioen, dat is fantastisch. Zoals ik al heel vaak heb gezegd, verdient hij al het succes dat hem toekomt. Het team doet het geweldig, maar hij doet het ongelofelijk en presteert consistent. Het is verdiend. Ik hoop dat hij ervan kan genieten, ook al is het een zaterdag! Morgen zullen we proberen om hem het leven zuur te maken, ook al geloof ik zelf niet dat we in de buurt van zijn tempo zullen komen."

"Proficiat aan hem en het team. Ik hoop dat we op een of andere manier morgen met hem kunnen strijden."

"Mijn felicitaties aan hem. Hij heeft een perfect jaar achter de rug. Hopelijk kunnen we het hem volgend jaar lastiger maken."

"Het is opnieuw een seizoen van records breken. Felicitaties aan hem en het team en de positie waarin hij zich bevindt. Het is voor niemand echt een verrassing dat hij zeer getalenteerd is. Het team van Red Bull presteert gewoon op een extreem hoog niveau. Ook de hoeveelheid fouten die zij [niet] maken, dat is gewoon ongeëvenaard in vergelijking met welk ander team dan ook. Je kunt alleen maar respect hebben voor de resultaten die ze bereiken en deze waarderen. Maar hopelijk komt die dominantie eerder vroeger dan later ten einde."

"Gefeliciteerd. Wat een ongelooflijk seizoen, zoveel records verbroken. En als je zoveel races rijdt... Het waren geen gemakkelijke races, soms waren ze lastig dankzij de weersomstandigheden. We reden in juni en juli: alle races werden op zaterdag of zondag getroffen door regen. Soms was het dus lastig. Als je dan geen fouten maakt en elke zondag levert, dan verdient dat veel respect."