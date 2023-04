Waarom Mercedes door GP Brazilië verkeerde weg insloeg met W14

Mercedes werd een groot gedeelte van het Formule 1-seizoen 2022 geplaagd door porpoising, maar kreeg het in de tweede seizoenshelft steeds meer onder controle. De renstal werd competitiever en dus slaagden Lewis Hamilton en George Russell er steeds vaker in het podium te bereiken, al werden ze geregeld ze een handje geholpen door technisch malheur bij Ferrari. In Mexico was Mercedes simpelweg sneller dan de Scuderia. In Brazilië kwam de formatie als eerste en tweede over de finish en leek het unieke concept van de W13 eindelijk aan te slaan.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde die late opleving voor datgene wat het team al tijden zocht. Het team was ervan overtuigd dat het voor 2023 moest vasthouden aan het concept, maar in Bahrein kwam de equipe erachter dat het juist terrein had verloren op Red Bull Racing. Inmiddels heeft men in Brackley besloten dat de koers gewijzigd wordt en dat moet vanaf Imola te zien zijn.

"A perfect storm", noemt Toto Wolff de overwinning van Russell in Brazilië in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het werd beter en beter en beter. In Amerika waren we competitief, in Brazilië wonnen we, maar we wisten dat het in Abu Dhabi weer anders zou worden. Het was de perfect storm voor ons, maar het bleek niet goed voor 2023. We dachten dat we op de goede weg waren. Dat was niet zo. Afgelopen jaar was vooral moeilijk omdat we het gewoon niet begrepen. Het kwam als een verrassing dat de auto in een bepaalde afstelling geen prestaties leverde. In ieder geval niet die we goed genoeg vonden. Dit tweede jaar onder het huidige reglement bewijst wat er fout is gegaan."

Doelen blijven gelijk

Mercedes is in de fabriek druk bezig met een nieuw concept en heeft zich niet van de wijs laten brengen door de tweede plek van Hamilton in Australië. Daarnaast heeft Mercedes de taak om met een auto te komen waar Hamilton zich goed in voelt, want door bepaalde eigenschappen heeft de Brit zijn draai nog niet gevonden in de W14. Red Bull heeft allesbehalve de plank misgeslagen en lijkt er dit jaar nog sneller met de titel vandoor te gaan dan vorig jaar. Wolff gaat echter niet bij de pakken neerzitten en heeft als tussentijds doel gesteld om Ferrari en Aston Martin van zich af te houden.

"Ik wil de doelstellingen over het vechten voor een wereldkampioenschap nog niet wijzigen, ook al ziet het er niet realistisch uit", vervolgt de Oostenrijker. "Ik wil de motivatie hoog houden om het zo goed mogelijk te doen. We gaan nogal wat stappen nemen: we veranderen het ontwerp van de auto vanaf Imola en moeten zien hoe dat uitpakt. Er ligt een team ver voor op de anderen. Met Ferrari, Aston Martin en ons zijn er drie teams die strijden voor de overige plekken. Voordat we mogen dromen over een terugkeer [naar voren] moeten we eerst hen verslaan. Het is een tweezijdige doelstelling."

Het budgetplafond hindert teams in het snel doorvoeren van grootschalige veranderingen. Wolff zegt eerlijk dat dit is wat F1 wilde en dat Aston Martin laat zien dat het niet onmogelijk is om grote stappen te maken. "We wilden een financieel duurzamere toekomst. We wilden tien teams hebben die goed kunnen racen met de aerodynamische testbeperkingen die voordelig zijn voor degenen die achteraan staan. Dit alles om een zo'n competitief mogelijk veld te creëren. We moeten nu erkennen dat een team het beter heeft gedaan dan alle andere. Aston Martin is de volgende formatie waarvan je moet zeggen dat ze een enorme stap hebben gezet. Dat komt puur door het leveren van goed werk. Er is geen magie en er is niet een ding op de auto dat je op mysterieuze wijze snel maakt. Het is vakkundig werk en alle onderdelen die bij elkaar komen. We moeten hoge doelen stellen."

