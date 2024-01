Wat er na F1-races met de gebruikte Pirelli-banden gebeurt

Elk weekend krijgen de teams meerdere sets van de slickbanden en regenbanden ter beschikking gesteld door Pirelli, de bandenleverancier van de Formule 1. Veel van deze banden worden tijdens een raceweekend gebruikt door de F1-teams, waardoor het voor sommige fans gezien wordt als een mooi verzamelitem. Het is volgens Mario Isola echter 'helaas niet mogelijk' om gebruikte F1-banden door te geven aan Formule 1-fans, 'omdat we geheim materiaal [in de banden] gebruiken'. "En we willen ons intellectueel eigendom met betrekking tot de banden niet delen", legt Pirelli's motorsportbaas uit.

Om die reden worden de banden dus niet uitgedeeld of verkocht, maar wat gebeurt er dan wel met die banden? "We zamelen alle banden opnieuw in, zowel in de Formule 1 als in de Formule 2 en Formule 3", geeft Isola aan. Vervolgens worden deze banden overgevlogen naar de fabriek in Groot-Brittannië, waar het rubber op een andere manier ingezet wordt. "Momenteel gebruiken we de gebruikte banden om energie op te wekken voor onze fabrieken", verklaart Isola, die toelicht dat de banden op 'zeer hoge temperaturen' verbrand worden. "Op deze manier is er geen uitstoot, alleen energie."

Toch wil Pirelli nog meer stappen naar duurzaamheid zetten en heeft het al enkele ideeën om de gebruikte F1-banden op een andere manier een tweede leven te geven. "In de toekomst zullen we kijken naar manieren om de banden te recyclen", zegt Isola. "Want ons uiteindelijke doel is om het materiaal te hergebruiken. We willen het materiaal van de gebruikte banden benutten om misschien nieuwe banden voor straatauto's te produceren."

Pole Award in de huiskamer?

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing

Voor de echte liefhebber biedt Pirelli wel schaalmodellen van windtunnelmodellen van de verschillende bandencompounds aan, maar er is ook een andere manier om aan zulke banden te komen: de Pole Award van Pirelli, die telkens aan de coureur met pole-position overhandigd wordt. Sommige coureurs besluiten deze niet zelf te houden, maar in de verkoop te doen. Daar heeft Pirelli geen problemen mee, want: "De Pole Award is eigendom van de coureurs. Ze kunnen zelf beslissen wat ze ermee doen", aldus Isola. De Italiaan benadrukt dat het bij deze banden ook om echte F1-banden gaat. "Het is een echte windtunnelband. We stellen deze banden beschikbaar aan de teams voor tests in de windtunnel. En dat is een stukje technologie op zich, want om deze banden te kunnen produceren, moeten we iets ontwikkelen dat zich gedraagt als een [normale] raceband."