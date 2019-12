Overzicht: Wat doen de F1-coureurs in hun vakantie

Lewis Hamilton

De zesvoudig wereldkampioen is gezien de hashtag #comingtoamerica waarschijnlijk richting Amerika vertrokken. Eerder dit jaar kocht hij een penthouse in New York. De 34-jarige Mercedes-coureur lijkt net zo van een luxueus leven te genieten als van de meest triviale dingen in het leven, zoals zijn haar...

Valtteri Bottas

Hamiltons Finse teamgenoot geniet ook van de rust en kalmte. Valtteri Bottas heeft vorige winter gebruikt om zichzelf bijeen te rapen na een zegeloos 2018 en was ook dit jaar niet tevreden dat hij weer naast de wereldtitel greep. Waarschijnlijk stoomt hij zich de komende maanden weer volledig klaar voor een nieuwe poging om Hamilton van de troon te stoten. De dagen na de seizoensfinale waren hectisch voor de Fin met het FIA-gala mocht en de scheiding van zijn vrouw Emilia. Een goed moment om de rust op te zoeken.

Romain Grosjean

Voor deze Haas-coureur was het opnieuw een zwaar jaar in de Formule 1. Hoewel hij niet meer zulke prominente fouten maakte als in 2018, verliep het seizoen allerminst vlekkeloos. Het team had ook de grootste moeite om progressie te boeken en kon geen potten breken. Volgens teambaas Guenther Steiner was het "een jaar om snel te vergeten" en die tip volgt Grosjean in ieder geval op, met een vakantie op het tropische Mauritius.

Carlos Sainz

Sommigen missen het racen al heel snel. Geen hybride V6 van bijna duizend pk, maar een stuur, gaspedaal en vier wielen is voor Carlos Sainz genoeg. Zo besloot hij weer 'back to the roots' te gaan en in een kart te stappen.

Kimi Raikkonen

De wereldkampioen uit 2007 is immer rustig op de baan en voor de camera, maar in zijn thuisland kennen ze ook een andere kant van 'The Iceman'. Hij spendeert zijn kerstvakantie het liefst op zijn Kimi's, met vrienden en familie.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo is een fervent UFC-volger en steekt dat niet onder stoelen of banken. De goedlachse Australiër houdt van mixed martial arts en sprak met UFC-president Dana White over zijn verwachtingen voor de gevechten waar hij dit weekend naar uitkeek. En zelfs daar lijkt de Renault-coureur invloed te hebben met zijn vreemde gewoontes...

George Russell

Russell heeft als F1-rookie zijn eerste seizoen in de koningsklasse erop zitten. De Williams-coureur mag tevreden zijn over zijn eigen presteren, ondanks dat de resultaten het niet reflecteren. Volgend jaar keert hij weer terug op de grid en is de wagen hopelijk wat competitiever, maar tot hij weer aan de slag mag kan hij nog even in Engeland vertoeven.

Kevin Magnussen

Nog een F1-coureur die in Engeland verblijft. Magnussen zal de donkere en koude decemberdagen in en rondom Londen doorbrengen met zijn naasten voor hij weer teruggaat naar thuisland Denemarken.