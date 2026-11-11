Formule 1 GP van Brazilië

Wat de GP van Brazilië liet zien over hoe F1 met regen omgaat

Gemengde omstandigheden op racedag, na een door regen beïnvloede kwalificatiesessie, waren de eerste gelegenheid om de zorgen onder ogen te zien over hoe de nieuwe auto's in het nat zouden presteren

Stuart Codling

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 10:15

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De vraag wat er in een natte race zou kunnen gebeuren, houdt de belanghebbenden in de Formule 1 al sinds vóór het begin van het seizoen bezig. Het heeft dit jaar ook tot wat onnodig hysterisch commentaar geleid, met een hoogtepunt in de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië van afgelopen weekend op Interlagos, waar regen tijdens de kwalificatie en de race voor het eerst dit seizoen vrijwel zeker was.

Hoewel de Grand Prix van Bahrein in Maleisië werd onderbroken door regen en de ontdekking van een softwareprobleem, droogde de baan snel op tegen de tijd dat de race op gang kwam. In Brazilië was dat niet het geval.

De kwalificatie op Interlagos werd 80 minuten met een rode vlag stilgelegd nadat een stortbui samenviel met de start van de sessie, en veel media grepen daarna een pittige uitspraak van George Russell aan.

"Ik vind het geweldig om hier in de regen te rijden, maar als dat op een gegeven moment een race was geweest, dan hadden we daar absoluut niet in moeten rijden, omdat de kans op een heel, heel ernstig incident zeer, zeer groot is", zei hij.

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Perfect koppenmateriaal voor een luidruchtig verhaal, maar context ontbrak. De algemene consensus in de paddock na die sessie was dat de FIA op de juiste momenten de juiste beslissingen nam, door Q1 tijdens de eerste stortbui meteen stil te leggen en daarna zeer zorgvuldig een veilige ‘window’ te bepalen om de sessie te hervatten.

"In het algemeen wil ik racen, maar gisteren [zaterdag] denk ik dat het de perfecte beslissing was", zei Ferrari-teambaas Frederic Vasseur na de race.

"Toen we de eerste [Q1]-ronde reden vóór de rode vlag, kwamen we terug met twee centimeter water in de auto…"

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Die omstandigheden waren te nat om welke baanactiviteit dan ook te houden, behalve een bootrace in de pitstraat. De echte vragen gingen over hoe de auto's en de nieuwste generatie banden zouden presteren in het soort natte en/of snel veranderende omstandigheden waarin de kwalificatie en de race daadwerkelijk konden worden verreden.

Historisch gezien zijn Pirelli's ‘extreme’ regenbanden met veel profiel zelden te zien, omdat een te groot deel van hun werkvenster buiten de marge ligt van wat als acceptabele raceomstandigheden wordt beschouwd. Ze voeren enorme hoeveelheden water af, maar de profielblokken raken te snel oververhit naarmate de baan opdroogt. Tegen de tijd dat de baan nat genoeg is om de ‘extreme’ band te rechtvaardigen, is een rode vlag meestal aanstaande.

De intermediates zijn daarom de favoriete regenbanden geweest, maar van de exemplaren van dit jaar wordt aangenomen dat ze te ‘hard’ zijn en langzaam op bedrijfstemperatuur komen. Pirelli is er, gezien de testbeperkingen, simpelweg niet in geslaagd om vergelijkende runs uit te voeren met de smallere wielen die voor dit seizoen verplicht zijn gesteld.

Er werd al lang gevreesd dat het gebrek aan grip van de nieuwe intermediates, gecombineerd met de bruutere koppelafgifte van de nieuwste generatie motoren, de F1-auto's van 2026 in de regen gevaarlijk onbestuurbaar zou maken. Vandaar de uitbarsting van hysterie voorafgaand aan het weekend in Brazilië.

Wat er daadwerkelijk gebeurde, was minder dramatisch en genuanceerder. Door de aard van het baanoppervlak op Interlagos was de bestuurbaarheid af en toe een probleem, maar niet altijd. Op de achtergrond heeft de FIA sinds het begin van het jaar veel werk verzet om de vermogensafgifte in deze omstandigheden te beheersen.

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Hoewel de kwalificatie – toen die eenmaal op gang kwam – enige hoop bood dat de ‘extreme’ regenbanden nu bruikbaarder waren, waren de intermediates iets problematischer. Kimi Antonelli schoot van de baan bij Juncao in zijn ronde naar de grid, en meerdere andere coureurs meldden dat hun auto's opnieuw lastig te besturen werden toen de regen in de laatste 10 ronden een terugkeer naar de intermediates noodzakelijk maakte.

"Ik denk dat het goed is dat we de 'full wet' veel meer kunnen gebruiken dan in het verleden", zei Vasseur. "En dat is goed, omdat het je niet dwingt om de inter te gebruiken wanneer het meer een 'full wet'-situatie is, of een mix tussen die twee, en je dan risico's neemt.

"Ik denk dat de kwalificatie behoorlijk goed was… maar ook de grip was compleet anders. Je zag vandaag in de ronde naar de grid dat iedereen compleet in de hel zat. Ik denk dat het een lastig circuit is in deze omstandigheden."

Het doel van Pirelli voor volgend jaar is om de prestaties van de regencompounds dichter bij elkaar te brengen, zodat de intermediate sneller opwarmt en de ‘extreme’ beter bestand is tegen slijtage. Maar dit is technisch een uitdaging, omdat de circuits zo verschillen in de hoeveelheid energie die door de banden gaat.

"Het was moeilijk om ze op temperatuur te krijgen, maar ze slijten dan ook behoorlijk snel", zei Alex Albon, die in Brazilië als 15e finishte.

"Dus zelfs als ze koud zijn, slijten ze en het voelt gewoon alsof ze nooit oververhit raken, of nooit op temperatuur komen. En tegen de tijd dat je rondrijdt, is het profiel al van de band af en heb je het al moeilijk, je glijdt alle kanten op. Je voelt je dus op geen enkel moment in de race goed; het voelt nooit alsof hij tot leven komt."

Dit zou enkele eigenaardigheden van de openingsronden verklaren, waarin degenen vooraan op de grid supervoorzichtig moesten zijn omdat ze de grip niet konden voelen – terwijl sommige coureurs verder naar achteren, die minder lang hoefden te wachten op het doven van de lichten, sterk wegkwamen.

Zelfs onder hen waren er verschillen: Max Verstappen en Lewis Hamilton stootten vanaf de 20e en 21e startplaats snel door naar de top tien, waarna Hamilton weer terugviel doordat zijn auto enorme momenten van overstuur ontwikkelde. Verstappen merkte vervolgens, net als Kimi Antonelli, dat zijn auto minder goed presteerde op de slicks.

Wet conditions added to the drama of qualifying

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Deze gemengde spreiding in prestaties tussen de natweer- en droogweercompounds zal lastig te ontleden zijn, maar de consensus bleef dat het rubber voor nat weer meer ontwikkeling nodig heeft. Er waren kleine klachten, maar niet de rampen die werden gevreesd en luidruchtig voorspeld.

"Ik denk dat het niveau van de regenband en de inter niet goed genoeg is en dat we met Pirelli moeten werken aan het vinden van een betere band", zei Carlos Sainz, "want in de gemengde omstandigheden is de inter aan de achterkant nog steeds een heel zwakke band. Tegen de tijd dat hij op temperatuur komt, is de voorkant weg.

"En de extreme, eerlijk gezegd, hadden we gisteren zoveel glijden en een groot gebrek aan grip aan de achterkant, dus er ontbreekt nog steeds wat ontwikkeling aan deze twee banden."

Hoewel de data die dit weekend zijn verzameld door in veel verschillende omstandigheden te rijden nuttig zullen zijn, blijft het een op zichzelf staand voorbeeld. Wat op Interlagos wel of niet werkte, hoeft elders niet te gelden, gezien de verschillen in asfalt en omgevingstemperaturen.

"Best lastig, zou ik zeggen", was Liam Lawsons oordeel over racen in de regen met een F1-auto van 2026.

"Het grootste probleem vandaag is dat de [omgevings]temperatuur veel lager is dan gisteren. En dus waren de auto's, ook al was er minder water, in de ronden naar de grid bijna onbestuurbaar en de temperaturen liepen alleen maar terug.

"We hebben de start van de race dus overleefd, maar op momenten dat het veel regent, wordt de inter… het is niet zo dat er te veel stilstaand water is; het is dat je de temperatuur er eigenlijk niet in kunt houden. Dus als we op een circuit als Vegas rijden en het regent, dan denk ik eerlijk gezegd dat we in de problemen zitten.

"Maar over het algemeen zijn we er natuurlijk voor het eerst met deze banden een weekend doorheen gekomen."

Aanvullende verslaggeving door Roberto Chinchero en Guilherme Longo

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