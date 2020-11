Tech: Wat de foto's van de crash van Grosjean ons leren

Dat de Fransman uit zijn gedesintegreerde Haas kon klimmen, wordt alom als een wonder gezien. Hoewel Grosjean geluk had dat hij niet het bewustzijn verloor, zijn rust behield en eigenhandig zijn auto kon verlaten, hebben vooral ook wetenschap en de veiligheidsmaatregelen van de FIA een flink aandeel gehad in het redden van zijn leven.

De FIA en de Formule 1 hebben een diepgravend onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het ongeluk en de manier waarop het zo vreselijk mis had kunnen gaan. In aanloop naar het onderzoek heeft teambaas Guenther Steiner al aangegeven dat het de resten van Grosjean’s auto onaangeroerd zal laten totdat de FIA een goede kans heeft gehad om er naar te kijken. “We laten het gewoon liggen [in het parc fermé] omdat we het op dit moment toch niet willen aanraken en omdat we door moeten. We hebben er ook geen haast bij omdat niets van die auto nog bruikbaar is, dus voorlopig laten we ‘m maar staan waar die nu staat en gaan we een auto bouwen voor volgend weekend.”

Het kan nog lange tijd duren voordat er absolute duidelijkheid is over wat er zondag precies misging, maar de foto's van de crash en de nasleep bieden al enkele voorzichtige aanwijzingen.

De overlevingscel

Het is duidelijk dat de achterkant, de neus en de overlevingscel volledig uit elkaar werden gereten bij de crash. Toen de auto werd weg getakeld was duidelijk te zien hoe de Side Impact Protection Spars (grote afbeelding hierboven bij de rode pijlen) onder de enorme belasting zijn verpletterd - en dat is precies waar ze voor zijn ontworpen. Bij de impact van de 746 kg zware auto reed Grosjean 221 km/u, de geschatte kracht bedroeg meer dan 50G.

De restanten van de VF-20 van Romain Grosjean Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoewel nauwelijks herkenbaar, bleef de overlevingscel ondanks de impact vrijwel intact. Maar goed te zien is dat het chassis (bij de rode pijl) wel is opengescheurd, vermoedelijk door de stijfheid van de halo

Halo en rolbeugel

Het lijkt er op dat de halo de stalen vangrails als de boeg van een schip uiteen heeft gekliefd en er zo voor heeft gezorgd dat Grosjean's hoofd niet de volle impact kreeg te verwerken. De beschadiging aan de rolbeugel (achter het hoofd van de coureur) geeft aan dat op dat punt de overlevingscel tot stilstand kwam tegen de vangrail. In de bovenstaande afbeelding zien we dat de rolbeugel (onder de camerapod) aan de circuitzijde van de vangrail is blijven hangen. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de omgekeerde V-vorm in de barrière aan de linkerkant.

Als de auto eenmaal is weg getakeld is de schade aan de rolbeugel beter zichtbaar en is duidelijk te zien welke enorme krachten dit deel van de auto heeft gekregen. De rechtersteun (voor de kijker links) van de beugel is verbogen, maar intact gebleven.

De restanten van de VF-20 van Romain Grosjean Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Gezien de enorme kracht die de halo te verstouwen heeft gehad, is deze relatief onbeschadigd gebleven - maar de schade toont wel aan dat het niveau van de kracht die het met zich meedroeg.

De restanten van de VF-20 van Romain Grosjean Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motor en brandstof

Een van de meer dramatische aspecten van het ongeluk is de manier waarop de auto direct in twee stukken uiteen werd getrokken, waarbij de overlevingscel door de barrière vloog en het deel met de motor op de baan tot stilstand kwam.

Chassis, brandstoftank en KERS-batterij van de Ferrari Photo by: Giorgio Piola

De krachtbron en eigenlijk het hele achterdeel van de auto is met zes bouten aan de overlevingscel gemonteerd. Het lijkt erop dat deze bouten door de enorme krachten compleet zijn afgebroken.

De restanten van de VF-20 van Romain Grosjean Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat ofwel de brandstoftank zelf, ofwel de brandstofleidingen scheurden. De foto's lijken te laten zien dat de push-on connectoren volledig uit de tank zijn getrokken. Het lijkt er op bovenstaande foto op dat de brandstofcel helemaal leeg en verwrongen is. Er ontbreekt ook een vulluik.