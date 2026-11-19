Analyse

Formule 1 GP van Las Vegas

Wat de contractverlenging van Valtteri Bottas zegt over Cadillacs F1-toekomst

Valtteri Bottas binnenboord houden voor 2027 geeft aan dat er begrip is dat de auto een probleem blijft, en dat de ontwikkeling ervan prioriteit heeft boven goedkope PR-winst

Stuart Codling

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 07:30

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De langstlopende contractsaga van het Formule 1-seizoen is nu ten einde. Niet dat het spectaculair materiaal is geweest, aangezien het draait om een team dat moeite heeft om zich van de achterkant van de grid los te maken.

Toch was de makkelijke optie voor de stakeholders van Cadillac F1 geweest om Valtteri Bottas voor de bus te gooien na een jaar waarin hij in de kwalificatie met 11-9 is verslagen door teamgenoot Sergio Perez – en achter de Mexicaan is gefinisht in vijf van de zes races waarin ze allebei de finish haalden. Het beeld dat hij in Azerbeidzjan en Singapore tot twee seconden per ronde moest toegeven aan Pérez was opvallend slecht.

Hoewel Bottas binnen het team geliefd en gerespecteerd is, zegt de vertraging bij het nemen van de beslissing om de verlengingsclausule te activeren binnen wat naar verluidt een 'één-plus-één'-contract was heel veel.

Sinds de zomer is bekend dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de eigen beoordeling van de vooruitgang van het team en die van de uiteindelijke eigenaren. Net als het merendeel van de F1-paddock was voormalig teambaas Graeme Lowdon geneigd te stellen dat het een enorme prestatie was om bij de seizoensopener twee functionerende auto's aan de start te krijgen, gezien de krappe tijdlijnen die kwamen kijken bij het vanaf nul opzetten van Cadillac.

Maar de auto's hebben niet altijd gefunctioneerd en hebben er zeker niet uitgezien alsof ze regelmatig uit Q1 zouden ontsnappen. Eigenaar TWG Motorsports en partner General Motors verwachtten duidelijk veel meer dan dit, vandaar de onthoofdingsoefening in de zomer waarbij Lowdon aan de kant werd gezet ten gunste van Marcin Budkowski, de voormalige aerodynamicus die later senior management- en technische functies heeft bekleed bij Alpine en de FIA.

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Hoewel er uitschieters met uitvalbeurten zijn geweest door motorproblemen en 'vingerfouten', zoals de scheef aangedraaide wielmoer die Bottas uitschakelde in de Grand Prix van São Paulo, heeft een statistisch significant cluster van betrouwbaarheids- en prestatieproblemen te maken met het beheersen van de remtemperaturen. Hoewel die hebben geleid tot uitval door defecten aan de remmen en aangrenzende onderdelen (zoals de ophanging), hebben ze ook de prestaties aangetast in races die de coureurs daadwerkelijk uitreden (bijvoorbeeld doordat ze moesten liften en coasten).

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Waar Lowdon de problemen met de remtemperatuur vaak omschreef als symptomatisch voor de uitdagingen waarmee een 'nieuw' team te maken krijgt, ging dat er bij zijn uiteindelijke bazen duidelijk niet in. Maar hier stuiten we op de kenniskloof tussen ervaren engineers en stuurlui aan wal. Het zou heel makkelijk zijn om, met een pennenstreek of wat geratel op een toetsenbord, te zeggen dat de oplossing voor te hoge remtemperaturen is om grotere ducts te monteren.

De daadwerkelijke wetenschap is een stuk ingewikkelder dan dat, aangezien de aerodynamische detaillering die nodig is om de remkoeling te optimaliseren rekening moet houden met het beheer van de luchtstroom en temperaturen over beide assen, en ook de banden moet meenemen. Het is een subtiel samenspel van compromissen dat eenvoudige antwoorden tart.

Bottas heeft ook vaak gezinspeeld op onverklaarde schommelingen in prestaties die het team nog moet begrijpen.

Met dit alles in gedachten is het rationeel gezien logisch om vertrouwen te houden in een ervaren coureursbezetting, al wordt begrepen dat het achter de schermen onderwerp van veel discussie is geweest. Je hoeft alleen maar te kijken naar de hakkelende antwoorden van de normaal gesproken welbespraakte Budkowski op vragen over dit onderwerp om te beseffen dat er op senior niveau aanzienlijke meningsverschillen zijn geweest.

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TWG Motorsports-CEO Dan Towriss heeft veel energie gestoken in het ondersteunen van Colton Herta, de test- en reservecoureur van het team, bij de overstap van IndyCar naar Formule 2.

Het uitgesproken doel van Cadillac is om een Amerikaanse coureur naar de Formule 1 te brengen.

"Ik heb in alles 100 procent vertrouwen in mezelf", zei Herta na zijn optreden in VT1 in Mexico. "Ik kan net zo snel zijn als iedereen. Ik denk dat ik ook het vermogen heb om heel snel te leren en dingen op te pikken. Dus 1000 procent, ik heb er vertrouwen in dat ik dit kan [een F1-zitje bemachtigen].

Colton Herta

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Of dat volgend jaar betekent of het jaar daarna, ik weet echt niet wat op dit moment het plan is. We zullen moeten afwachten. Ik denk dat er hopelijk binnen de komende maand wat beslissingen worden genomen."

Die voorspelling kwam uit, maar het resultaat was dat Herta voorlopig in de wachtstand blijft. Naar verluidt kwam Mercedes-test- en reservecoureur Frederik Vesti in beeld in de gesprekken over 2027, aangezien hij bekend is bij TWG Motorsports door voor Cadillac in IMSA te racen.

Realistisch gezien bevindt Vesti zich echter op het glijpad naar een carrière in de sportwagens, aangezien hij sinds 2023 niet meer in formulewagens heeft geracet, toen hij in F2 de stalgenoot van Oliver Bearman was en als tweede eindigde achter Theo Pourchaire. Insiders bij Mercedes omschrijven hem als een betrouwbare kracht, maar twee of drie tienden langzamer dan de fulltime F1-coureurs van het team.

Ook Jak Crawford, die het hokje van in de VS geboren coureur zou aanvinken en momenteel reserve is bij Aston Martin, werd niet gezien als een betekenisvolle prestatieverbetering ten opzichte van Bottas. Esteban Ocon, net op de markt nadat hij door Haas aan de kant was gezet, was zelfs geen randkandidaat gezien zijn eerdere kwaad bloed met Pérez, samen met zijn bekende neiging om van slag te raken door het soort technische klopgeesten waarvoor de Cadillac gevoelig lijkt.

Op langere termijn is er Ugo Ugochukwu, die volgend seizoen naar F2 promoveert nadat hij dit jaar de F3-titel heeft gepakt. De status van Ugochukwu is weer gestegen na een moeilijk debuutseizoen in F3, waarin hij verwikkeld leek in de bredere problemen die de Prema-organisatie troffen en door McLaren uit het talentenprogramma werd gezet. Maar er blijven twijfels of zijn lichaam van 1,92 meter in een F1-auto kan worden ondergebracht zonder de prestaties aan te tasten, gezien de inherente packagingbeperkingen van de huidige formule.

Voor 2027 komt er in elk geval geen verandering in de line-up. Wat dit heel duidelijk maakt, is dat er een consensus is bereikt, hoe ongemakkelijk ook, dat de autoprestaties de grootste tekortkoming van Cadillac blijven – en Bottas opofferen lost dat niet op.

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- Het Motorsport.com-team

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